Nejdřív boj o post jedničky, pak také o budoucnost. Vladaře čeká životní šance

Blíž vysněné pozici nikdy nebyl. V zámoří působí už devět let. První rok si střihl v americké juniorce, čtyři další na farmách, až ve výlučné sezoně 2020/21 mu Boston nabídl v NHL pět zápasů.

Načež se zase pakoval. Zrovna v momentě, kdy na Letné přihlížel, jak fotbalisté Sparty otáčí v odvetě předkola Ligy mistrů dvojzápas s Rapidem Vídeň, mu zavolal agent s novinkou: „Stěhuješ se do Calgary!“

Nečekal to, ale jelikož Bruins přivedli ve stejný den konkurenta Linuse Ullmarka, tušil, že by o moc větší prostor nedostal. V Kanadě se ho dočkat mohl, také hned v první sezoně naskočil do 23 duelů.

Nad dvacítku se vyhoupl i v dalších dvou případech, v minulém ročníku mohl přidat ještě více startů, ale v březnu se rozhodl ukončit táhlé trápení s pravou kyčlí a svolil k operaci. Sezona tím pro něj skončila.

„Ale pro moji budoucnost to bylo správné rozhodnutí. Ulevilo se mi, protože jsem se nemohl na nic jiného soustředit, pořád jsem chodil přes bolest,“ popisoval Vladař.

Ta je nyní pryč, český brankář do tréninkového kempu vstoupil stoprocentně připravený. „Bál jsem se, když jsem poprvé stoupl na led, ale všechna omezení zmizela,“ těšilo ho.

Dan Vladař se účastní předsezonního kempu Calgary.

Pohyby v brance si nejprve vyzkoušel na letní přípravě s extraligovým Kladnem, načež se přesunul do Calgary. Má za sebou také první přípravný zápas, odchytal čtyřicet minut, proti Edmontonu inkasoval jedinkrát z devatenácti střel.

Častěji se mezi tři tyče zatím postavili konkurenti Devin Cooley a především Dustin Wolf, ale nějaké trenérovy preference za tím nehledejte. Všichni tři dostanou dostatečný prostor pro to, aby ukázali, že právě oni mají být jedničkou.

Vladař má výhodu, že jako jediný z tria podepsal na nadcházející sezonu jednocestný kontrakt, což znamená, že by i na farmě pobíral kompletních 2,2 milionu dolarů. Navíc by musel projít přes takzvaný waiver list, odkud by si ho zadarmo mohl sebrat jakýkoliv jiný tým. Nic z toho by Calgary nedávalo smysl.

Brankář Dan Vladař z Calgary Flames během přípravného zápasu s Edmonton Oilers.

Wolf by do AHL mohl zamířit rovnou, ale i tato varianta se zdá silně nepravděpodobná. Třiadvacetiletý Kanaďan totiž v záložní soutěži vyčníval, dvakrát ho liga vyhlásila nejlepším brankářem, jednou dokonce nejužitečnějším hráčem vůbec.

Posun o úroveň výš by byl logický. Možná i proto generální manažer Flames Craig Conroy v létě vyměnil jedničku Jacoba Markströma do New Jersey.

„Chceme vybudovat konkurenční prostředí a teď máme dva mladé gólmany, ve které opravdu věříme,“ hlásil Conroy.

„S brankáři musíte být opatrní, nikdy nechcete nic uspěchat, pak by to mohlo ovlivnit jejich vývoj. Ale oba mají šanci zachytat si v sezoně NHL víc zápasu,“ přidal.

„O to jsem bojoval od doby, co jsem do Calgary přišel. Moc se těším. Až dostanu šanci, udělám vše, co bude v mých silách. A pokud ne, budu odevzdávat sto procent na tréninku,“ pronesl Vladař.

Mohl by napodobit Romana Turka s Davidem Rittichem, kteří krátce zastávali pozici jedničky v Calgary v minulosti.

Nedá se čekat, že by zasáhl třeba do šedesáti zápasů jako neodmyslitelní vládci brankoviště v jiných mančaftech. Spíše to vypadá na rozdělení „fifty-fifty“ s Wolfem, což by byl značný kariérní posun pro oba dva. Vladař totiž doposud odchytal v NHL 75 zápasů, Wolf dokonce pouhých osmnáct.

Brankář Dan Vladař na tréninkovém kempu Calgary Flames.

„Každý hráč vám na posezonních pohovorech říká, že kdyby dostal větší šanci, ukázal by, co v něm doopravdy je. A to, co mají nyní naši brankáři, je právě ta příležitost,“ přidal trenér týmu Ryan Huska.

Vladař má před sebou poslední rok smlouvy. I z tohoto pohledu ho čeká klíčová sezona.

Calgary nejspíš v budoucnu vsadí na Wolfa, pokud se ale Vladařovi ročník podaří, může si říct o solidní kontrakt a především o post jedničky jinde.