„Teď už jsme to zase byli my, trvalo nám to, ale máme nyní na čem stavět,“ burcoval kapitán Sidney Crosby svůj tým.
Právě hvězdný útočník Pittsburghu se v noci na neděli jako první prosadil. Puk po jeho svižné střele z hranice kruhu prošel během přesilovky v 15. minutě přes hřbet Vladařovy lapačky až do branky.
Český gólman propustil čtvrtou střelu, která na něj letěla. A to trefa, která upoutala největší pozornost, měla ještě přijít. Stalo se tak hned v úvodní minutě druhé třetiny, kdy si Vladař sebral kotouč za vlastní brankou, načež zasáhl napadajícího Rickarda Rakella.
Puk se následně odrazil před branku, kde po něm rychleji skočil švédský forvard, těsně před Vladařem jej z bekhendu uklidil do sítě a zvýšil na 2:0.
Podívejte se na chybu Dana Vladaře v utkání play off s Pittsburghem:
OH NO, VLADAR 😬— BarDown (@BarDown) April 26, 2026
(🎥: NHL on TNT) pic.twitter.com/JsCnjYECaf
„Moje chyba, trefil jsem ho,“ uznával okamžitě osmadvacetiletý gólman. „Na tréninku to uděláte dvacetkrát a dvacetkrát kotouč přes hráče projde. Ale zkrátka stalo se.“
Zrovna jemu po předchozích výkonech, kdy Flyers pomohl k pohodlnému náskoku 3:0 na zápasy a vůbec k postupu do play off, v týmu nic vyčítat nemohou. Nebylo ale zcela jasné, zda do čtvrtého pokračování nastoupí.
Ve třetí třetině předešlého zápasu totiž po kontaktu s Rustem v brankovišti vstřebával bolest, kterou vytřepával z pravé paže a zápěstí. Klání dochytal, posléze ale vynechal dva tréninky.
Podívejte se na zranění Dana Vladaře ze třetího utkání:
Vladar appears to be shaken up but remains in the game pic.twitter.com/rlTPuDRWlG— Spittin' Chiclets (@spittinchiclets) April 23, 2026
„Je trochu potlučený, spíš měl čas na odpočinek, cítí se lépe. A to je asi tak všechno, co o tom vím,“ pronesl předevčírem stroze kouč Rick Tocchet. Načež se mu jeho svěřenec skutečně vrátil zpátky.
Po nevydařeném domácím utkání je ale otázkou, zda příště nezůstane na střídačce a Philadelphia nevsadí na změnu.
„Nechali jsme je hrát a trvalo, než jsme se chytli, asi jsme až moc přemýšleli nad tím, že postup je blízko,“ nechal se slyšet útočník Travis Konecny, kterého ještě doplnil kouč Tocchet: „U některých hráčů mi chybělo větší úsilí se o výsledek porvat, vstup nám nevyšel, čekal jsem lepší nastavení.“
Na což dostal otázku i Vladař, který měl reagovat, zda jeho spoluhráči odváděli tak dobrou práci před vlastní brankou jako v předešlých střetech.
„Nevím, o co se teď pokoušíte,“ smál se pražský rodák. „Jsme v pohodě, a tak to bude i příště, tento zápas nás vrací zpátky na zem a otřepeme se z něj. Myslím, že kluci přede mnou hráli vážně dobře. U prvních dvou gólů to nevyšlo mně. Kdybych je nepustil, vyhráli bychom 2:1.“
Crosbyho střela, která zaskočila brankáře Dana Vladaře:
SIDNEY CROSBY OPENS THE SCORING FOR THE PENGUINS IN GAME 4 👀🚨 pic.twitter.com/gfdBvoHf7X— Gino Hard (@GinoHard_) April 26, 2026
Jeho výběr se totiž ještě dvakrát dostal na dostřel, soupeř ale v závěru skóroval při risku Flyers v šesti a uzmul první bod. Teď se série přesouvá do Pittsburghu, který stále čeká hodně těžký úkol: uspět ještě třikrát, bez jediného zaváhání.
„Kdyby vám někdo před sérií řekl, že povedeme po čtyřech utkáních 3:1, nevěřili byste nám, jsme v pohodě, pro nás se nic nemění a stále jsme pozitivní,“ doplnil Vladař. „Oni jsou fakt silný tým a proti takovému není lehké vyhrát čtyřikrát za sebou.“
A totéž platí i opačné. Jak se dál vyvrbí bitva o Pensylvánii?