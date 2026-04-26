Průšvih za brankou. Chybujícího Vladaře mrzely dva góly: Nebýt jich, vyhráli jsme

  12:34
Vybral si snad první smolné momenty v letošním play off NHL. A zrovna během pár minut. „Nikdo není dokonalý,“ reagoval hokejový brankář Dan Vladař na otázky po čtvrtém utkání série s Pittsburghem, v němž svou Philadelphii tentokrát nepodržel. Penguins si tak v rámci prvního kola vyřazovací fáze ještě vynutili pátý zápas a po výhře 4:2 odvrátili první mečbol.
Rickard Rakell (vpravo) a Sidney Crosby oslavují gól Pittsburghu. Vlevo je...

Rickard Rakell (vpravo) a Sidney Crosby oslavují gól Pittsburghu. Vlevo je překonaný Daniel Vladař z Philadelphie. | foto: AP

„Teď už jsme to zase byli my, trvalo nám to, ale máme nyní na čem stavět,“ burcoval kapitán Sidney Crosby svůj tým.

Právě hvězdný útočník Pittsburghu se v noci na neděli jako první prosadil. Puk po jeho svižné střele z hranice kruhu prošel během přesilovky v 15. minutě přes hřbet Vladařovy lapačky až do branky.

Český gólman propustil čtvrtou střelu, která na něj letěla. A to trefa, která upoutala největší pozornost, měla ještě přijít. Stalo se tak hned v úvodní minutě druhé třetiny, kdy si Vladař sebral kotouč za vlastní brankou, načež zasáhl napadajícího Rickarda Rakella.

Puk se následně odrazil před branku, kde po něm rychleji skočil švédský forvard, těsně před Vladařem jej z bekhendu uklidil do sítě a zvýšil na 2:0.

Podívejte se na chybu Dana Vladaře v utkání play off s Pittsburghem:

„Moje chyba, trefil jsem ho,“ uznával okamžitě osmadvacetiletý gólman. „Na tréninku to uděláte dvacetkrát a dvacetkrát kotouč přes hráče projde. Ale zkrátka stalo se.“

Zrovna jemu po předchozích výkonech, kdy Flyers pomohl k pohodlnému náskoku 3:0 na zápasy a vůbec k postupu do play off, v týmu nic vyčítat nemohou. Nebylo ale zcela jasné, zda do čtvrtého pokračování nastoupí.

Ve třetí třetině předešlého zápasu totiž po kontaktu s Rustem v brankovišti vstřebával bolest, kterou vytřepával z pravé paže a zápěstí. Klání dochytal, posléze ale vynechal dva tréninky.

Podívejte se na zranění Dana Vladaře ze třetího utkání:

„Je trochu potlučený, spíš měl čas na odpočinek, cítí se lépe. A to je asi tak všechno, co o tom vím,“ pronesl předevčírem stroze kouč Rick Tocchet. Načež se mu jeho svěřenec skutečně vrátil zpátky.

Po nevydařeném domácím utkání je ale otázkou, zda příště nezůstane na střídačce a Philadelphia nevsadí na změnu.

„Nechali jsme je hrát a trvalo, než jsme se chytli, asi jsme až moc přemýšleli nad tím, že postup je blízko,“ nechal se slyšet útočník Travis Konecny, kterého ještě doplnil kouč Tocchet: „U některých hráčů mi chybělo větší úsilí se o výsledek porvat, vstup nám nevyšel, čekal jsem lepší nastavení.“

Na což dostal otázku i Vladař, který měl reagovat, zda jeho spoluhráči odváděli tak dobrou práci před vlastní brankou jako v předešlých střetech.

„Nevím, o co se teď pokoušíte,“ smál se pražský rodák. „Jsme v pohodě, a tak to bude i příště, tento zápas nás vrací zpátky na zem a otřepeme se z něj. Myslím, že kluci přede mnou hráli vážně dobře. U prvních dvou gólů to nevyšlo mně. Kdybych je nepustil, vyhráli bychom 2:1.“

Crosbyho střela, která zaskočila brankáře Dana Vladaře:

Jeho výběr se totiž ještě dvakrát dostal na dostřel, soupeř ale v závěru skóroval při risku Flyers v šesti a uzmul první bod. Teď se série přesouvá do Pittsburghu, který stále čeká hodně těžký úkol: uspět ještě třikrát, bez jediného zaváhání.

„Kdyby vám někdo před sérií řekl, že povedeme po čtyřech utkáních 3:1, nevěřili byste nám, jsme v pohodě, pro nás se nic nemění a stále jsme pozitivní,“ doplnil Vladař. „Oni jsou fakt silný tým a proti takovému není lehké vyhrát čtyřikrát za sebou.“

A totéž platí i opačné. Jak se dál vyvrbí bitva o Pensylvánii?

MS v hokeji 2026

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května.

Do konce dubna se rozhodne finále hokejové extraligy a na přelomu dubna a května odehraje národní tým dva turnaje Euro Hockey Tour. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Tipsport - partner programu
Pardubice vs. TřinecHokej - Finále - 26. 4. 2026:Pardubice vs. Třinec //www.idnes.cz/sport
26. 4. 17:00
  • 2.05
  • 4.00
  • 3.26
Boston vs. BuffaloHokej - - 26. 4. 2026:Boston vs. Buffalo //www.idnes.cz/sport
26. 4. 20:00
  • 2.45
  • 4.15
  • 2.54
Los Angeles vs. ColoradoHokej - - 26. 4. 2026:Los Angeles vs. Colorado //www.idnes.cz/sport
26. 4. 22:30
  • 3.27
  • 4.25
  • 1.98
Montreal vs. TampaHokej - - 27. 4. 2026:Montreal vs. Tampa //www.idnes.cz/sport
27. 4. 01:00
  • 2.51
  • 3.89
  • 2.48
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Průšvih za brankou. Chybujícího Vladaře mrzely dva góly: Nebýt jich, vyhráli jsme

26. dubna 2026  12:34

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

