Copak ho jde nemilovat? Vladař vzbudil úžas, spoluhráči věděli: On nic nepustí

Už v základní části si vedl znamenitě, ale za dvaapadesát zápasů nedosáhl na čisté konto ani jednou. Teď, v klíčové fázi sezony, vychytal v sérii proti Penguins už druhou nulu.
„Já ale věděl, že nic nepustí. Nejen já, všichni jsme to tak cítili. Soupeř si vypracoval obrovské šance, on je zastavil,“ vyzdvihl českého gólmana obránce Cam York.
Vladař vychytal postup čistým kontem, krok od druhého kola je i Dobeš
Právě on v čase 77:32 ukončil prodloužení i celé pensylvánské derby. Do sítě nasměroval ukryté nahození od modré čáry, hokejku v oslavných emocích zahodil mezi diváky.
Ti byli u vytržení. Do té doby jen napjatě čekali, kdo jako první pohne se skóre.
„My věřili, že to zvládneme. Ani na chvíli jsme nezapochybovali, nikdy! Myslím, že v tomhle můžu mluvit za celou kabinu,“ hlásil v pozápasovém rozhovoru Vladař.
I jemu ale muselo chvílemi zatrnout. Třeba v polovině prodloužení, když se před ním zjevil nehlídaný Anthony Mantha a se spoluhráči se pak snažil volný kotouč dotlačit za brankovou čáru.
INSANE save by Vladar to keep this one going 😱 pic.twitter.com/q3yieGL4cc— B/R Open Ice (@BR_OpenIce) April 30, 2026
Vítězství Pittsburghu a vyrovnání série z 0:3 na 3:3 byly v tu chvíli opravdu blízko, ale zachránce Flyers těžkou chvilku ustál. Stejně jako několik dalších.
Nakonec zastínil Arturse Šilovse, bronzového lotyšského hrdinu z domácího mistrovství světa v roce 2023, jenž se v brance Penguins rovněž překonával.
Vladař se stal teprve pátým gólmanem v historii NHL, který v postupovém utkání zapsal nulu a zároveň předvedl více než čtyřicet zákroků.
Nastřádal jich dvaačtyřicet, při vítězství s nulou v postupovém duelu čtvrtý nejvyšší počet za posledních sedmdesát let. Víckrát museli zasahovat jen Patrick Roy (63 v roce 1996), Andrej Vasilevskij (49 v roce 2022) a Carey Price (43 v roce 2015).
Zase se dokázal zkoncentrovat a perfektně vyladit formu. Nenechal se rozhodit slabšími momenty ani smolnými odrazy z předchozích dvou zápasů, které mu tolik nevyšly.
„Copak ho můžete nemilovat?“ usmíval se po postupu trenér Rick Tocchet. „Podle mě byl skvělý celou sérii, celý rok. Ale teď byl zkrátka fenomenální.“
Čísla mu dávají za pravdu. Vladař v play off vytáhl úspěšnost zákroků až téměř ke čtyřiadevadesáti procentům (93,7), v průměru na utkání inkasoval pouze 1,61 gólu.
„Je mi úplně jedno, jestli to bylo 1:0 nebo 8:7, já se jen klukům přede mnou snažím dát šanci zvítězit. Pro mě je to jen o tomhle a o vítězné mentalitě, kterou tu máme,“ popisoval skromně.
Věří si nejen on, ale i celá Philadelphie. Tým, kterému před sezonou prorokoval účast ve vyřazovací fázi jen málokdo. Přes Pittsburgh přejít zvládl, v dalším kole narazí na mnohem složitějšího protivníka.
Na Carolinu, druhý nejlepší celek základní části, který v prvním kole zcela vymazal nepříjemnou Ottawu. Nejrychlejším možným způsobem, navíc jen s pěti inkasovanými góly ve čtyřech duelech.
Vladařova postupová radost:
Dan Vladar with his 2nd shutout of the series tonight, and his reaction to the game winner was absolutely PRICELESS 🥹👏 pic.twitter.com/nIv2EZyMMQ— Gino Hard (@GinoHard_) April 30, 2026
Vladař proti sobě bude mít dánského veterána Frederika Andersena, jehož statistiky (úspěšnost zákroků 95,5 %, průměr inkasovaných gólů 1,10) budí ještě o fous větší respekt.
Favorit je jasný, Flyers mohou jen překvapit. A před českým brankářem leží další velká výzva: „Nic nechci měnit, pořád budu pokračovat v tom stejném, budu pozitivní. Když jste takhle nastavený a jste dobrý člověk, dějí se vám dobré věci.“