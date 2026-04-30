Copak ho jde nemilovat? Vladař vzbudil úžas, spoluhráči věděli: On nic nepustí

  13:15
V brankovišti euforicky poskakoval, ruce zvedl vítězoslavně nad hlavu. Nefalšovaná radost brankářského hrdiny. Pak už se jen přidal ke klubku slavících hokejistů Philadelphie, kteří po šesti letech slaví postup do druhého kola play off NHL. „Ani na chvíli jsem nepřestal věřit,“ povídal Dan Vladař po výhře 1:0 nad Pittsburghem.

Už v základní části si vedl znamenitě, ale za dvaapadesát zápasů nedosáhl na čisté konto ani jednou. Teď, v klíčové fázi sezony, vychytal v sérii proti Penguins už druhou nulu.

„Já ale věděl, že nic nepustí. Nejen já, všichni jsme to tak cítili. Soupeř si vypracoval obrovské šance, on je zastavil,“ vyzdvihl českého gólmana obránce Cam York.

Právě on v čase 77:32 ukončil prodloužení i celé pensylvánské derby. Do sítě nasměroval ukryté nahození od modré čáry, hokejku v oslavných emocích zahodil mezi diváky.

Ti byli u vytržení. Do té doby jen napjatě čekali, kdo jako první pohne se skóre.

„My věřili, že to zvládneme. Ani na chvíli jsme nezapochybovali, nikdy! Myslím, že v tomhle můžu mluvit za celou kabinu,“ hlásil v pozápasovém rozhovoru Vladař.

I jemu ale muselo chvílemi zatrnout. Třeba v polovině prodloužení, když se před ním zjevil nehlídaný Anthony Mantha a se spoluhráči se pak snažil volný kotouč dotlačit za brankovou čáru.

Vítězství Pittsburghu a vyrovnání série z 0:3 na 3:3 byly v tu chvíli opravdu blízko, ale zachránce Flyers těžkou chvilku ustál. Stejně jako několik dalších.

Nakonec zastínil Arturse Šilovse, bronzového lotyšského hrdinu z domácího mistrovství světa v roce 2023, jenž se v brance Penguins rovněž překonával.

Vladař se stal teprve pátým gólmanem v historii NHL, který v postupovém utkání zapsal nulu a zároveň předvedl více než čtyřicet zákroků.

Nastřádal jich dvaačtyřicet, při vítězství s nulou v postupovém duelu čtvrtý nejvyšší počet za posledních sedmdesát let. Víckrát museli zasahovat jen Patrick Roy (63 v roce 1996), Andrej Vasilevskij (49 v roce 2022) a Carey Price (43 v roce 2015).

Zase se dokázal zkoncentrovat a perfektně vyladit formu. Nenechal se rozhodit slabšími momenty ani smolnými odrazy z předchozích dvou zápasů, které mu tolik nevyšly.

„Copak ho můžete nemilovat?“ usmíval se po postupu trenér Rick Tocchet. „Podle mě byl skvělý celou sérii, celý rok. Ale teď byl zkrátka fenomenální.“

Čísla mu dávají za pravdu. Vladař v play off vytáhl úspěšnost zákroků až téměř ke čtyřiadevadesáti procentům (93,7), v průměru na utkání inkasoval pouze 1,61 gólu.

Dan Vladař (80) z Philadelphia Flyers zakročil v zápase s Pittsburgh Penguins, překonat se ho snaží Tommy Novak (18).

„Je mi úplně jedno, jestli to bylo 1:0 nebo 8:7, já se jen klukům přede mnou snažím dát šanci zvítězit. Pro mě je to jen o tomhle a o vítězné mentalitě, kterou tu máme,“ popisoval skromně.

Věří si nejen on, ale i celá Philadelphie. Tým, kterému před sezonou prorokoval účast ve vyřazovací fázi jen málokdo. Přes Pittsburgh přejít zvládl, v dalším kole narazí na mnohem složitějšího protivníka.

Na Carolinu, druhý nejlepší celek základní části, který v prvním kole zcela vymazal nepříjemnou Ottawu. Nejrychlejším možným způsobem, navíc jen s pěti inkasovanými góly ve čtyřech duelech.

Vladařova postupová radost:

Vladař proti sobě bude mít dánského veterána Frederika Andersena, jehož statistiky (úspěšnost zákroků 95,5 %, průměr inkasovaných gólů 1,10) budí ještě o fous větší respekt.

Favorit je jasný, Flyers mohou jen překvapit. A před českým brankářem leží další velká výzva: „Nic nechci měnit, pořád budu pokračovat v tom stejném, budu pozitivní. Když jste takhle nastavený a jste dobrý člověk, dějí se vám dobré věci.“

MS v hokeji 2026

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května.

Ještě před tím se uskuteční mistrovství světa hokejistů do 18 let a na přelomu dubna a května odehraje národní tým dva turnaje Euro Hockey Tour. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Třinec - Pardubice 4:5P. Dynamo slaví po 14 letech titul, prodloužení rozhodl Červenka

Pardubičtí hráči se natahují po trofeji pro vítěze extraligy, kterou třímá...

Po 14 letech zase slaví titul. V uplynulých dvou ročnících už byli dvakrát blízko, vždy z toho bylo ale jen hořké druhé místo. Až nyní se hokejisté Pardubic dočkali. Na ledě Třince zvládli vypjatý...

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

Play off hokejové extraligy 2026: rozpis zápasů a výsledky

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga 2025/26 má za sebou velké finále. Po čtrnácti letech slaví titul Pardubice, které zdolaly Třinec. Podívejte se na kompletní výsledky zápasů play off.

Třinec - Pardubice 4:2, finále je srovnáno. Will po dvou gólech střídal ve třetí minutě

Patrik Hrehorčák z Třince a autor čtvrtého gólu Miloš Roman se radují z...

Finálová série hokejové extraligy hlásí nerozhodný stav. Třinečtí Oceláři zvládli i druhý domácí zápas proti Pardubicím, ve čtvrtek vyhráli 4:2. Utkání přineslo nejrychlejší dvougólový náskok v...

Třinec - Pardubice 5:4P. Domácí mají první bod, velkolepý obrat završil Daňo

Marko Daňo střílí vítězný gól Třince.

Hokejisté Třince vyhráli ve třetím finále play off extraligy doma nad Pardubicemi 5:4 v prodloužení a snížili stav série na 1:2 na zápasy. Oceláři prohrávali už 1:4 a obrat dovršil v čase 75:51...

Eltonův oblek i Zorrův klobouk. Pastrňák si libuje v módě, podívejte se na jeho outfity

David Pastrňák patří mezi nejlépe oblékané hráče NHL.

Nejenže patří David Pastrňák k nejlepším hráčům NHL, už roky si drží také pověst módní ikony. Americká média ho pravidelně řadí mezi nejlépe oblékané hokejisty současnosti a hvězdný útočník Bostonu...

30. dubna 2026  12:11

Potvrzeno, Spartu přebírá Augusta: Chci se prezentovat úspěšným hokejem

Nový hlavní trenér hokejové Sparty Patrik Augusta.

Novým trenérem hokejové Sparty je Patrik Augusta. Informaci, o které se v posledních měsících mluvilo, nyní klub oficiálně potvrdil. Asistenty bývalého úspěšného kouče reprezentační dvacítky jsou...

30. dubna 2026  12:02

„Hockeytown" nespal, titul se slavil dlouho do rána. Série večírků však nekončí

Celou mistrovskou hru Dynama ze střídačky zaštítil hlavní trenér Filip Pešán....

Dynamo! Mistři! Tak jsme první, no a co? Erupce nadšení v ulicích, hospodách i v domácnostech. Hokejové město v úterý večer tlačilo svoje Dynamo k zisku zlatého grálu. Nakonec vše explodovalo krátce...

30. dubna 2026  10:53

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

30. dubna 2026  9:52

České hokejové hry 2026: Program, výsledky, Češi, kde sledovat

Dominik Kubalík po utkání s Rakouskem gratuluje brankáři Petru Kváčovi.

Hokejové mistrovství světa 2026 se blíží, elitní evropské týmy před ním absolvují ještě dva turnaje Euro Hockey Tour. Prvním z nich jsou České hokejové hry v Č. Budějovicích. Hrát se bude od čtvrtka...

30. dubna 2026  9:52

Petružálek o harmonii s Reichelem: Říkali jsme věci na rovinu, to dnes už mizí

Robert Reichel na střídačce Litvínova.

Žádné šeptání za zády, ale všechno pěkně hlasitě a do očí. Za litvínovským probuzením, které hokejové chemiky ochránilo před fatálním pádem z extraligy, stál i způsob komunikace nových koučů Roberta...

30. dubna 2026  9:27

Vladař vychytal postup čistým kontem, krok od druhého kola je i Dobeš

Dan Vladař slaví se spoluhráči postup Philadelphia Flyers.

Hokejový brankář Dan Vladař se podruhé v sérii proti Pittsburghu blýskl čistým kontem. Středeční výhra Philadelphie 1:0 po prodloužení navíc znamenala postup, když v sérii Flyers uspěli 4:2 na...

30. dubna 2026  7:28,  aktualizováno  9:11

MS v hokeji do 18 let 2026: program, skupiny, kde a s kým hrají Češi?

Čeští hokejisté do 18 let slaví trefu v zápase se Spojenými státy.

Mistrovství světa v ledním hokeji do 18 let 2026 zamířilo na Slovensko. Hraje se v Bratislavě a Trenčíně. Turnaj probíhá od 22. dubna do 2. května a jde o 28. ročník šampionátu této věkové kategorie....

29. dubna 2026  20:54

Osmnáctka je jediný krok od medaile. Ve světovém semifinále čeká Švédsko

Martin Psohlavec na MS hráčů do 18 let.

Češi porazili ve čtvrtfinále mistrovství světa hokejistů do 18 let Finsko 2:1 a po čtyřech letech postoupili do bojů o medaile. Utkání v Bratislavě rozhodl v závěru druhé třetiny obránce Tadeáš...

29. dubna 2026  14:36,  aktualizováno  20:28

Pardubice završily příběhy a napříště ještě posílí. Jak zareaguje Sparta a Třinec?

Hokejisté Pardubic mají svůj sedmý extraligový titul v historii. Ve středu jej...

Stačí projet soupisku hokejových Pardubic a snad u každého jména napadne dlouhý příběh, který hokejisté v úterý extraligovým titulem završili. Roman Červenka ve čtyřiceti letech zažívá možná...

29. dubna 2026  20:22

Selhání zámořských favoritů. Kanada i USA končí na MS do 18 let už ve čtvrtfinále

Kanadští hokejisté na MS do 18 let.

Hokejisté Kanady i USA nečekaně prohráli již ve čtvrtfinále mistrovství světa hráčů do 18 let a turnaj na Slovensku pro ně skončil. Obhájci zlatých medailí Kanaďané podlehli v repríze loňského finále...

29. dubna 2026  19:38

Ještě nekončíme! Jak Oilers za 10 minut vyhnali Dostála z brány a odvrátili vyřazení

Hokejisté Edmonton Oilers slaví s fanoušky vítězství 4:1 v pátém zápase play...

Ne, nejsou to oni. Finalisté posledních dvou ročníků se marně snaží vyzrát na tým, který osm let chyběl v play off. Největší hvězdu Edmontonu navíc trápí zranění. Ve středu však Oilers konec sezony...

29. dubna 2026  16:43

