Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Smůla a nejistota pro národní tým. Vladař se v NHL zranil, přijde o olympiádu?

Autor:
  13:17
Přesně čtyři týdny před úvodním zápasem na olympijských hrách proti Kanadě musí čeští hokejisté řešit nepříjemnou situaci. Brankář Dan Vladař z Philadelphie se totiž v nočním utkání NHL proti Buffalu (2:5) zranil. A jeho stav je zatím nejasný.
Dan Vladař z Philadelphia Flyers a letící puk

Dan Vladař z Philadelphia Flyers a letící puk | foto: Kyle RossReuters

Dan Vladař z Philadelphia Flyers zasahuje marně.
Dan Vladař zakrývá kotouč ve svém brankovišti.
Dan Vladař (80) z Philadelphia Flyers inkasuje.
Dan Vladař (80) z Philadelphia Flyers zasahuje v zápase s Toronto Maple Leafs...
53 fotografií

Český gólman zasáhl do úvodní třetiny, z kabiny už se ale nevrátil a zbytek duelu odchytal Samuel Ersson.

Klub na sociální síti X informoval o blíže nespecifikovaném zranění, podrobnosti má odhalit pozápasové vyšetření.

Sdílnější tak krátce po skončení utkání nebyl ani trenér Rick Tocchet. „Žádné nové zprávy zatím nemám,“ prohodil stručně před novináři.

Vladař kvůli zranění střídal, Rangers schytali další drtivý debakl

Vladař v prvním dějství čelil pěti střelám, inkasoval dvakrát po trefách Rasmuse Dahlina a Mattiase Samuelssona.

Už před prvním z gólů nepůsobil rodák z Prahy stoprocentně fit. Při přesilovce Sabres musel nejprve nadvakrát zasáhnout pravým betonem, obzvláště při druhém zákroku musel nohu hodně natáhnout.

Po následném otočení si musel při zvedání pomoci chycením horní tyčky. A když o pár vteřin později nedosáhl na Dahlinovu střelu, bylo patrné, jak vstává opět pomalu.

Odehráno v tu chvíli bylo teprve devět a půl minuty, Vladař tedy posléze strávil na ledě ještě více než jednou tolik času.

Jeho ztráta je pro klub bojující o play off citelná, fanoušci na sociálních sítích okamžitě dávali najevo, že v případě dlouhodobé absence kladenského odchovance můžou Flyers zbytek sezony odpískat.

Tak klíčovým mužem se Vladař po letním přesunu z Calgary stal.

Dan Vladař v bráně Philadelphia Flyers

V celku z Pensylvánie zastává pozici jedničky, naskočil do 28 ze 45 utkání, s 16 výhrami je v celé zámořské soutěži jen těsně za první desítkou. Podobně jako v pokročilé statistice gólů chycených nad čekávání (8,6).

Úspěšnost zákroků si stále drží nad 90 procenty (90,5 %), v průměrném počtu inkasovaných branek na zápas (2,46) zatím prožívá nejvydařenější ročník v NHL.

Také proto nechybí ve výběru Radima Rulíka pro únorový turnaj pod pěti kruhy. Na něm se Vladař klidně může poprat o pozici jedničky s Lukášem Dostálem a Karlem Vejmelkou. Jak totiž český kouč avizoval, všichni tři maskovaní muži by měli mít podobnou startovní čáru.

Radši nic nečtěte! Vladař radí mladým, o olympiádě říká: Trenér vybere ty nejlepší

Ta se však nyní pro Vladaře může vzdálit, záležet vše bude na vážnosti zdravotních komplikací.

Během posledních dvou sezon se mu vyhýbaly, zažil pouze dvě krátkodobé absence. V aktuálním ročníku měl pauzu pouze v prosinci proti New York Rangers kvůli problémům v horní části těla.

Co ho trápí tentokrát, zatím není jisté. Osmadvacetiletý gólman jistě doufá, že nepůjde o nic významného a sportovní událost roku ho nemine. „Byl by to splněný sen,“ přiznal v listopadu s ohledem na start v Miláně.

Znamenitý Vladař v nové roli. Říká si o olympiádu, v týmu ho chválí: Překonává se

Češi do olympijského turnaje vstoupí už na za necelý měsíc, 12. února vyzvou favorizovanou Kanadu. Pokud by na soupisce muselo dojít ke změnám, má Rulíkův trenérský štáb případně kam sáhnout. V zámoří si skvěle vede například David Rittich.

To Philadelphie musí řešit skromnější počet případných záložních variant. Dvojka Ersson nepodává příliš přesvědčivé výkony, další možností je pak Alexej Kolosov, který ale většinu sezony tráví na farmě a za Flyers zasáhl pouze do dvou duelů.

V klubu i národním týmu tak nyní čekají na důležitý verdikt lékařského týmu. Nejvíce ho ale vyhlíží samotný Vladař. A věří, že o svůj sen smolně nepřijde.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)
Tipsport - partner programu
Sparta vs. KometaHokej - 42. kolo - 15. 1. 2026:Sparta vs. Kometa //www.idnes.cz/sport
15. 1. 18:30
  • 1.82
  • 4.40
  • 3.72
Columbus vs. VancouverHokej - - 16. 1. 2026:Columbus vs. Vancouver //www.idnes.cz/sport
16. 1. 01:00
  • 2.03
  • 4.16
  • 3.21
Washington vs. San JoseHokej - - 16. 1. 2026:Washington vs. San Jose //www.idnes.cz/sport
16. 1. 01:00
  • 1.87
  • 4.28
  • 3.62
Pittsburgh vs. PhiladelphiaHokej - - 16. 1. 2026:Pittsburgh vs. Philadelphia //www.idnes.cz/sport
16. 1. 01:00
  • 2.07
  • 4.11
  • 3.15
Buffalo vs. MontrealHokej - - 16. 1. 2026:Buffalo vs. Montreal //www.idnes.cz/sport
16. 1. 01:00
  • 2.47
  • 4.03
  • 2.56
Boston vs. SeattleHokej - - 16. 1. 2026:Boston vs. Seattle //www.idnes.cz/sport
16. 1. 01:00
  • 2.01
  • 3.99
  • 3.19
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Svěží Slováci, Kanada propadla. V zámoří hodnotili dresy pro OH, jak si vedli Češi?

Dresy českých hokejistů pro olympijské hry v Miláně.

Olympijský turnaj se blíží, nominace se postupně představují. Nehodnotí se jen složení kádrů, ale také dresy, v nichž hokejisté v Miláně nastoupí. Renomovaný zámořský web The Athletic sestavil...

Přehlížené hvězdy. Podívejte se, kteří hokejisté nepojedou na olympijské hry

Connor Bedard během utkání s Calgary.

Doufali, že si splní velký sen. Vždyť kdo by nechtěl být u toho, až se pod olympijskými kruhy opět po dvanácti letech sejdou ti nejlepší hokejisté? Jak to tak bývá, nedostalo se na každého. Řada...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Kladno zničilo Vítkovice, Litvínov slaví v derby. Třinec ve šlágru předčil Spartu

Kladenští hokejisté se radují z gólu.

Řadu atraktivních zápasů přineslo 41. kolo hokejové extraligy. Kladno deklasovalo Vítkovice 8:1, Třinec si poradil se Spartou 5:3. Pardubice přetlačily Liberec 2:1 po samostatných nájezdech, po nich...

OBRAZEM: Jak vypadala největší hokejová návštěva v Česku? Brno stále drží rekord

Improvizovaná tribuna při hokejových hrách v Brně pojmula 21 500 fanoušků. (8....

Na den přesně před deseti lety vyprodali brněnští hokejisté improvizovanou arénu pod širým nebem za Lužánkami a na čtyři roky stanovili absolutní divácký rekord jednoho extraligového utkání na 21 500...

Smůla a nejistota pro národní tým. Vladař se v NHL zranil, přijde o olympiádu?

Dan Vladař z Philadelphia Flyers a letící puk

Přesně čtyři týdny před úvodním zápasem na olympijských hrách proti Kanadě musí čeští hokejisté řešit nepříjemnou situaci. Brankář Dan Vladař z Philadelphie se totiž v nočním utkání NHL proti Buffalu...

15. ledna 2026  13:17

Kocha nakopla olympijská nominace. Hned se dočkal první branky

Obránce Ocelářů Patrik Koch naráží na mantinel mladoboleslavského útočníka...

Čech Tomáš Kundrátek a Slováci Libor Hudáček, Patrik Koch a Martin Marinčin jsou z třineckých hokejistů v nominaci na únorové olympijské hry. „Doufal jsem a věřil, že to vyjde,“ řekl k nominaci Koch,...

15. ledna 2026  11:11

Vladař kvůli zranění střídal, Rangers schytali další drtivý debakl

Hokejisté Ottawa Senators slaví gól v zápase s New York Rangers, pokořeným je...

Po bodových hodech českých reprezentantů z posledních dní v NHL přinesl středeční program pro změnu špatnou zprávu. Gólman Philadelphie Dan Vladař kvůli zranění odstoupil po první třetině na ledě...

15. ledna 2026  7:19,  aktualizováno  8:08

Stříbrný junior Kubiesa dvakrát skóroval, Vsetín ale výhru uhájil

Útočník Matěj Kubiesa z Frýdku-Místku slaví gól.

Jihlava ve 40. kole první hokejové ligy potvrdila roli favorita, druhý celek tabulky zvítězil na domácím ledě 4:3 nad Táborem. Vyhráli i další favorité Litoměřice, Kolín a Vsetín, zato nová trojice...

14. ledna 2026  21:44

Nominovaní Slováci z KHL žádný zákon neporušili, poctivě si vydělávají, říká Šatan

Miroslav Šatan

Nominaci na olympijské hry oznámili už v minulém týdnu, vzhledem k inspekční cestě do zámoří ale soupisku slovenských hokejistů okomentovali trenér Vladimír Országh a generální manažer Miroslav Šatan...

14. ledna 2026  17:45

Snad jsou temné časy pryč. Anaheim zlomil bídnou sérii, Dostál po delší době zazářil

Lukáš Dostál se raduje se spoluhráči z Anaheimu z výhry nad Dallasem.

Na ten moment čekali dlouho. Konkrétně 24 dní. Po takové době hokejisté Anaheimu konečně zvítězili. Navíc proti Dallasu, jednomu z favoritů celé NHL. „Když hrajeme, jak máme, výsledky se dostaví,“...

14. ledna 2026  15:40

Být horší se v NHL vyplatí. Velká vada play off se zase blíží, kluby volají po změně

Nathan MacKinnon, Martin Nečas a Artturi Lehkonen (zlkeva) slaví trefu Colorado...

Ještě v úterý večer platilo: celou NHL vedlo Colorado následované hokejisty Dallasu a Minnesoty. Když byste si tabulku vyfiltrovali jen na Centrální divizi, na prvních třech místech by vám vyskočily...

14. ledna 2026

Svetry versus Oranjes. Stadion pro open air víkend v Povrlech roste do krásy

Povrly, 13. 1. 2026. Zimní stadion Jiřího Svobody, přípravy na Povrly Outdoor...

Zleva? Borovice! Zprava? Dobrý! Vrch Dobrý. V romantických kulisách, které při úterní inspekci zvýrazňoval sníh, si český hokej po dvou letech užije zápasy pod širým nebem. Hlavním bodem Povrly...

14. ledna 2026  13:56

Přehlížené hvězdy. Podívejte se, kteří hokejisté nepojedou na olympijské hry

Connor Bedard během utkání s Calgary.

Doufali, že si splní velký sen. Vždyť kdo by nechtěl být u toho, až se pod olympijskými kruhy opět po dvanácti letech sejdou ti nejlepší hokejisté? Jak to tak bývá, nedostalo se na každého. Řada...

14. ledna 2026  11:02

Potřebujeme už doma začít vyhrávat, ví Řepík. Knot vzpomínal na svůj debut

Michal Řepík ze Sparty slaví gól proti Karlovým Varům.

Když na Vánoce odjížděli na Spengler Cup, patřilo jim v tabulce druhé místo. Jenže návrat do hokejové extraligy nevyšel Pražanům podle představ. Po třech porážkách se však v novém roce konečně...

14. ledna 2026  9:50

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

14. ledna 2026  9:13

Dvakrát se pokoušel o NHL, teď se Plášek usadil na Hané. Cítil jsem, že šanci nemám

Olomoucký Karel Plášek se raduje z gólu proti Třinci.

Když se před třemi lety Karel Plášek vracel ze zámoří do hokejové extraligy, měl v hlavě návrat do Ameriky. Po posledním neúspěšném kempu ve Státech však vzal zavděk Olomoucí. Letos na Hané ve 33...

14. ledna 2026  8:45

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.