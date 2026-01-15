Smůla a nejistota pro národní tým. Vladař se v NHL zranil, přijde o olympiádu?

Český gólman zasáhl do úvodní třetiny, z kabiny už se ale nevrátil a zbytek duelu odchytal Samuel Ersson.
Klub na sociální síti X informoval o blíže nespecifikovaném zranění, podrobnosti má odhalit pozápasové vyšetření.
Sdílnější tak krátce po skončení utkání nebyl ani trenér Rick Tocchet. „Žádné nové zprávy zatím nemám,“ prohodil stručně před novináři.
|
Vladař kvůli zranění střídal, Rangers schytali další drtivý debakl
Vladař v prvním dějství čelil pěti střelám, inkasoval dvakrát po trefách Rasmuse Dahlina a Mattiase Samuelssona.
Už před prvním z gólů nepůsobil rodák z Prahy stoprocentně fit. Při přesilovce Sabres musel nejprve nadvakrát zasáhnout pravým betonem, obzvláště při druhém zákroku musel nohu hodně natáhnout.
Po následném otočení si musel při zvedání pomoci chycením horní tyčky. A když o pár vteřin později nedosáhl na Dahlinovu střelu, bylo patrné, jak vstává opět pomalu.
Odehráno v tu chvíli bylo teprve devět a půl minuty, Vladař tedy posléze strávil na ledě ještě více než jednou tolik času.
Jeho ztráta je pro klub bojující o play off citelná, fanoušci na sociálních sítích okamžitě dávali najevo, že v případě dlouhodobé absence kladenského odchovance můžou Flyers zbytek sezony odpískat.
Tak klíčovým mužem se Vladař po letním přesunu z Calgary stal.
V celku z Pensylvánie zastává pozici jedničky, naskočil do 28 ze 45 utkání, s 16 výhrami je v celé zámořské soutěži jen těsně za první desítkou. Podobně jako v pokročilé statistice gólů chycených nad čekávání (8,6).
Úspěšnost zákroků si stále drží nad 90 procenty (90,5 %), v průměrném počtu inkasovaných branek na zápas (2,46) zatím prožívá nejvydařenější ročník v NHL.
Také proto nechybí ve výběru Radima Rulíka pro únorový turnaj pod pěti kruhy. Na něm se Vladař klidně může poprat o pozici jedničky s Lukášem Dostálem a Karlem Vejmelkou. Jak totiž český kouč avizoval, všichni tři maskovaní muži by měli mít podobnou startovní čáru.
|
Radši nic nečtěte! Vladař radí mladým, o olympiádě říká: Trenér vybere ty nejlepší
Ta se však nyní pro Vladaře může vzdálit, záležet vše bude na vážnosti zdravotních komplikací.
Během posledních dvou sezon se mu vyhýbaly, zažil pouze dvě krátkodobé absence. V aktuálním ročníku měl pauzu pouze v prosinci proti New York Rangers kvůli problémům v horní části těla.
Co ho trápí tentokrát, zatím není jisté. Osmadvacetiletý gólman jistě doufá, že nepůjde o nic významného a sportovní událost roku ho nemine. „Byl by to splněný sen,“ přiznal v listopadu s ohledem na start v Miláně.
|
Znamenitý Vladař v nové roli. Říká si o olympiádu, v týmu ho chválí: Překonává se
Češi do olympijského turnaje vstoupí už na za necelý měsíc, 12. února vyzvou favorizovanou Kanadu. Pokud by na soupisce muselo dojít ke změnám, má Rulíkův trenérský štáb případně kam sáhnout. V zámoří si skvěle vede například David Rittich.
To Philadelphie musí řešit skromnější počet případných záložních variant. Dvojka Ersson nepodává příliš přesvědčivé výkony, další možností je pak Alexej Kolosov, který ale většinu sezony tráví na farmě a za Flyers zasáhl pouze do dvou duelů.
V klubu i národním týmu tak nyní čekají na důležitý verdikt lékařského týmu. Nejvíce ho ale vyhlíží samotný Vladař. A věří, že o svůj sen smolně nepřijde.