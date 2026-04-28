Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Další smůla. Vladaře zaskočil bláznivý odraz: Vždycky můžete udělat něco líp

Autor:
  14:22
Podruhé v krátké době prožil v NHL velmi smolný moment. A bohužel pro jeho tým opět rozhodující. Dan Vladař z Philadelphie inkasoval proti Pittsburghu po odrazu puku od zadního mantinelu a musel kousat porážku 2:3. „Oni prostě měli štěstí, my ne,“ prohodil český hokejový brankář.
Daniel Vladař v brance Philadelphie inkasuje první gól v pátém utkání proti Pittsburghu.

Daniel Vladař v brance Philadelphie inkasuje první gól v pátém utkání proti Pittsburghu. | foto: AP

Daniel Vladař v brance Philadelphie betonem zastavuje pokus Bryana Rusta z...
Rickard Rakell (vpravo) a Sidney Crosby oslavují gól Pittsburghu. Vlevo je...
Daniel Vladař z Philadelphie při nástupu.
Daniel Vladař z Philadelphie zasahuje proti střele Sidneyho Crosbyho z...
43 fotografií

Rozhodující okamžik pátého zápasu v sérii prvního kola nastal necelé tři minuty před koncem druhé třetiny.

Sidney Crosby zpoza brány nahrál k modré čáře Krisi Letangovi, jenž vypálil vysoko a mimo Vladařovu bránu. Osmadvacetiletý gólman se po puku pro jistotu natahoval, zákrok si ale nepřipsal.

Prudce letící kotouč se pak odrazil od mantinelu do levé brusle přesouvajícího se Vladaře a od ní se k velkému překvapení pražského rodáka dostal za brankovou čáru.

Podívejte se na smolný inkasovaný gól Dana Vladaře:

„Upřímně řečeno, byl to smolný odraz,“ shrnul stručně Vladař. „U každého gólu se dá vždycky něco vylepšit. Ať už jde o odraz od mantinelu nebo o brejk dvou na nikoho, vždycky můžete udělat něco líp.“

Okamžitě tak nechal vzpomenout na předchozí duel, ve kterém soupeři nabídl možnost skórovat po chybné rozehrávce za bránou. Tentokrát se mu z podobného místa nešťastně odrazil puk.

„Nemůžu uvěřit, že tam spadl, ale prostě jsem se ho tam snažil dostat. Je jasné, že šlo o bláznivý odraz,“ těšilo Letanga.

Brankáři Vladař s Vejmelkou na výhry nedosáhli, slaví Pittsburgh a Vegas

Zkušený obránce si připsal druhý rozhodující gól za sebou, i díky němu tak Pittsburgh zdramatizoval stav série po úvodních třech porážkách na 2:3. A zatímco v minulém střetnutí se prosadil dělovkou z mezikruží, tentokrát si připsal mnohem šťastnější zásah.

„V play off má význam i gól do prázdné branky. Chcete týmu pomoct, jak nejlépe umíte, a nezáleží na tom, jestli se puk dostane do branky po perfektní akci, nebo se odrazí od mantinelu. Všechny góly se počítají stejně,“ upozorňoval Letang.

„Jsem pevně přesvědčen, že si štěstí musíte zasloužit,“ uvedl trenér vítězného týmu Dan Muse. „Je součástí hry, ale pokud makáte a snažíte se dělat správné věci, obvykle se pak přikloní na vaši stranu.“

Daniel Vladař v brance Philadelphie betonem zastavuje pokus Bryana Rusta z Pittsburghu.

Penguins tak i podruhé odvrátili konec sezony, cestu k vítězství si však zkomplikovali. V průběhu prostředního dějství totiž přišli o vedení 2:0, vyrovnaný stav však díky Letangovi vydržel jen dvě minuty.

„Důležitý gól po srovnání. Že se nám povedl v závěru třetiny, bylo klíčové, tím jsme výrazně otočili vývoj zápasu,“ pochvaloval si Crosby.

Ten u šťastné trefy zaznamenal druhou asistenci v zápase, za poslední tři duely má na kontě pět bodů (1+4) a táhne Pittsburgh za případnou otočkou.

POHLED: Zlatá doba brankářská? Do hokejové špičky se valí mocná česká vlna

Pokud by se Penguins to povedlo dotáhnout do vítězného konce a postupu do další fáze, stali by se teprve pátým celkem v historii NHL, který by obrat ze stavu 0:3 na zápasy dokázal.

Šesté utkání série je na programu v noci ze středy na čtvrtek na ledě Flyers. „Víme, že nás tam čeká velká výzva, ale v náš tým pevně věříme. Zvládli jsme takové situace už mnohokrát,“ burcoval Crosby.

Proti jeho týmu by měl v bráně opět stát Vladař. A jistě bude doufat, že se mu smolné okamžiky tentokrát vyhnou.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

MS v hokeji 2026

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května.

Do konce dubna se rozhodne finále hokejové extraligy a na přelomu dubna a května odehraje národní tým dva turnaje Euro Hockey Tour.

Tipsport - partner programu
Třinec vs. PardubiceHokej - Finále - 28. 4. 2026:Třinec vs. Pardubice //www.idnes.cz/sport
28. 4. 17:00
  • 2.44
  • 3.88
  • 2.66
Buffalo vs. BostonHokej - - 29. 4. 2026:Buffalo vs. Boston //www.idnes.cz/sport
29. 4. 01:30
  • 2.03
  • 4.14
  • 3.22
Dallas vs. MinnesotaHokej - - 29. 4. 2026:Dallas vs. Minnesota //www.idnes.cz/sport
29. 4. 02:00
  • 2.28
  • 4.06
  • 2.78
Edmonton vs. AnaheimHokej - - 29. 4. 2026:Edmonton vs. Anaheim //www.idnes.cz/sport
29. 4. 04:00
  • 1.98
  • 4.20
  • 3.14
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, finále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga 2025/26 má za sebou základní část i většinu play off, ze kterého už zbývá odehrát pouze finále. V boji o titul zůstávají Pardubice s Třincem, jejichž série odstartovala v sobotu...

Třinec - Pardubice 4:2, finále je srovnáno. Will po dvou gólech střídal ve třetí minutě

Patrik Hrehorčák z Třince a autor čtvrtého gólu Miloš Roman se radují z...

Finálová série hokejové extraligy hlásí nerozhodný stav. Třinečtí Oceláři zvládli i druhý domácí zápas proti Pardubicím, ve čtvrtek vyhráli 4:2. Utkání přineslo nejrychlejší dvougólový náskok v...

Třinec - Pardubice 5:4P. Domácí mají první bod, velkolepý obrat završil Daňo

Marko Daňo střílí vítězný gól Třince.

Hokejisté Třince vyhráli ve třetím finále play off extraligy doma nad Pardubicemi 5:4 v prodloužení a snížili stav série na 1:2 na zápasy. Oceláři prohrávali už 1:4 a obrat dovršil v čase 75:51...

Pardubice - Třinec 2:1. Domácí mají finálový mečbol, chvíli před koncem rozhodl Sedlák

Pardubičtí hokejisté slaví vítězství v pátém finále extraligy.

Už v úterý mohou slavit. Dosáhnout na titul, který jim od roku 2012 uniká. Hokejisté Pardubic vybojovali ve finále extraligy na domácím ledě mečbol. V pátém utkání porazili Třinec 2:1 a v sérii vedou...

Další smůla. Vladaře zaskočil bláznivý odraz: Vždycky můžete udělat něco líp

Daniel Vladař v brance Philadelphie inkasuje první gól v pátém utkání proti...

Podruhé v krátké době prožil v NHL velmi smolný moment. A bohužel pro jeho tým opět rozhodující. Dan Vladař z Philadelphie inkasoval proti Pittsburghu po odrazu puku od zadního mantinelu a musel...

28. dubna 2026  14:22

POHLED: Zlatá doba brankářská? Do hokejové špičky se valí mocná česká vlna

Premium
Daniel Vladař z Philadelphie při nástupu.

Měl jsem to štěstí sledovat na vlastní oči úžasné umění Dominika Haška ve finále Stanley Cupu nebo Tomáše Vokouna v mači o zlato na mistrovství světa. A že to byla podívaná! S podporou skvělých...

28. dubna 2026

MS v hokeji do 18 let 2026: program, skupiny, kde a s kým hrají Češi?

Čeští hokejisté do 18 let slaví trefu v zápase se Spojenými státy.

Mistrovství světa v ledním hokeji do 18 let 2026 zamířilo na Slovensko. Hraje se v Bratislavě a Trenčíně. Turnaj probíhá od 22. dubna do 2. května a jde o 28. ročník šampionátu této věkové kategorie....

28. dubna 2026  11:56

Ty vole, Alby, já brečím! Šlégr o baráži, přebírání klubu i novém stadionu

Litvínov, areál Loučky, 6. 9. 2025. Setkání fanoušků hokejové Vervy Litvínov....

Když hokejový Litvínov definitivně stvrdil v baráži s Jihlavou záchranu v extralize, v Jiřím Šlégrovi explodovaly nahromaděné emoce. „Alby mi říkal: Tohle už mi nedělej, do toho už mě neposílej! A já...

28. dubna 2026  9:10

Hrát jako v NHL, nebo se změnit? V Česku na to nejsou zvyklí, říká Laukův otec

Jakub Lauko, Vladimír Sobotka a John Ludvig brání pardubickou bránu Romana...

Se dvěma body ze třinácti zápasů play off byste jeho jméno na té pozici asi nečekali. Pardubičtí trenéři hokejistu Jakuba Lauka pro nedělní, pátý duel extraligového finále šoupli rovnou do elitního...

28. dubna 2026  8:53

Brankáři Vladař s Vejmelkou na výhry nedosáhli, slaví Pittsburgh a Vegas

Daniel Vladař v brance Philadelphie betonem zastavuje pokus Bryana Rusta z...

Hokejisté Pittsburghu díky pondělní výhře 3:2 odvrátili druhý postupový mečbol Philadelphie a snížili stav série na 2:3 na zápasy. Kuriózní rozdílovou akcí překonal Dana Vladaře v 38. minutě obránce...

28. dubna 2026  6:57,  aktualizováno  7:57

České hokejové hry 2026: Program, výsledky, Češi, kde sledovat

Dominik Kubalík po utkání s Rakouskem gratuluje brankáři Petru Kváčovi.

Hokejové mistrovství světa 2026 se blíží, elitní evropské týmy před ním absolvují ještě dva turnaje Euro Hockey Tour. Prvním z nich jsou České hokejové hry v Č. Budějovicích. Hrát se bude od čtvrtka...

28. dubna 2026  7:04

Ťuk ťuk: Nařiďte penaltu! Itálie řeší další skandál, točí se kolem šéfa rozhodčích

Premium
Gianluca Rocchi

Klidně to berte jako důkaz, že i když to nevypadá, vždycky může být ještě hůř. Ačkoli si to asi fotbalová Itálie před necelým měsícem vůbec neuměla představit. Tehdy kvůli barážovému fiasku s Bosnou...

28. dubna 2026

Švýcary na České hry posílí i první hráč z NHL. Ze St. Louis dorazí Suter

Pius Suter se raduje z gólu.

V nominaci hokejistů Švýcarska na České hry (Fortuna Hockey Games) v Jönköpingu a Českých Budějovicích je i útočník Pius Suter ze St. Louis. Kouč Jan Cadieux má v devětadvacetičlenném kádru na třetí...

27. dubna 2026  17:48

Posily z NHL na MS: přehlídka hvězd v útoku Kanady, dorazit má také Celebrini

Macklin Celebrini radující se z úspěšné střely do české branky. (12. února 2026)

V zámoří začínají prosakovat informace o hokejistech, kteří posílí národní týmy na nadcházejícím světovém šampionátu. Zvučné jméno očekávají Finové, dočkají se příletu hvězdného útočníka Aleksandera...

27. dubna 2026  16:48

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Byl to gól, či nikoliv? V NHL zkoumají kontroverzní branku, video důkazy nejsou

Kontroverzní situace v NHL, puk vzhledem ke své velikosti je za brankovou...

Brusle zakrývající puk. Tento problém od nedělního večera řeší v hokejové NHL. V úvodním kole play off mezi Anaheimem a Edmontonem došlo ke kontroverzní gólové situaci, k níž neexistuje průkazný...

27. dubna 2026  16:05

Kondelík: V Třinci musíme začít jako v neděli. To byla nejlepší třetina v play off

Pardubičtí hokejisté se radují z gólu Jáchyma Kondelíka.

Opět po dvou letech míří pardubičtí hokejisté k šestému finálovému utkání do Třince s mečbolem, vedou 3:2 na zápasy. V hlavě je možná trochu straší scénář z roku 2024, když u Ocelářů selhali,...

27. dubna 2026  13:38

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.