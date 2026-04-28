Další smůla. Vladaře zaskočil bláznivý odraz: Vždycky můžete udělat něco líp

Rozhodující okamžik pátého zápasu v sérii prvního kola nastal necelé tři minuty před koncem druhé třetiny.
Sidney Crosby zpoza brány nahrál k modré čáře Krisi Letangovi, jenž vypálil vysoko a mimo Vladařovu bránu. Osmadvacetiletý gólman se po puku pro jistotu natahoval, zákrok si ale nepřipsal.
Prudce letící kotouč se pak odrazil od mantinelu do levé brusle přesouvajícího se Vladaře a od ní se k velkému překvapení pražského rodáka dostal za brankovou čáru.
Podívejte se na smolný inkasovaný gól Dana Vladaře:
Puck takes an EXTREMELY Penguins friendly bounce and then off Vladar and in 😭🚨 pic.twitter.com/ZbUK03gJea— B/R Open Ice (@BR_OpenIce) April 28, 2026
„Upřímně řečeno, byl to smolný odraz,“ shrnul stručně Vladař. „U každého gólu se dá vždycky něco vylepšit. Ať už jde o odraz od mantinelu nebo o brejk dvou na nikoho, vždycky můžete udělat něco líp.“
Okamžitě tak nechal vzpomenout na předchozí duel, ve kterém soupeři nabídl možnost skórovat po chybné rozehrávce za bránou. Tentokrát se mu z podobného místa nešťastně odrazil puk.
„Nemůžu uvěřit, že tam spadl, ale prostě jsem se ho tam snažil dostat. Je jasné, že šlo o bláznivý odraz,“ těšilo Letanga.
Zkušený obránce si připsal druhý rozhodující gól za sebou, i díky němu tak Pittsburgh zdramatizoval stav série po úvodních třech porážkách na 2:3. A zatímco v minulém střetnutí se prosadil dělovkou z mezikruží, tentokrát si připsal mnohem šťastnější zásah.
„V play off má význam i gól do prázdné branky. Chcete týmu pomoct, jak nejlépe umíte, a nezáleží na tom, jestli se puk dostane do branky po perfektní akci, nebo se odrazí od mantinelu. Všechny góly se počítají stejně,“ upozorňoval Letang.
„Jsem pevně přesvědčen, že si štěstí musíte zasloužit,“ uvedl trenér vítězného týmu Dan Muse. „Je součástí hry, ale pokud makáte a snažíte se dělat správné věci, obvykle se pak přikloní na vaši stranu.“
Penguins tak i podruhé odvrátili konec sezony, cestu k vítězství si však zkomplikovali. V průběhu prostředního dějství totiž přišli o vedení 2:0, vyrovnaný stav však díky Letangovi vydržel jen dvě minuty.
„Důležitý gól po srovnání. Že se nám povedl v závěru třetiny, bylo klíčové, tím jsme výrazně otočili vývoj zápasu,“ pochvaloval si Crosby.
Ten u šťastné trefy zaznamenal druhou asistenci v zápase, za poslední tři duely má na kontě pět bodů (1+4) a táhne Pittsburgh za případnou otočkou.
Pokud by se Penguins to povedlo dotáhnout do vítězného konce a postupu do další fáze, stali by se teprve pátým celkem v historii NHL, který by obrat ze stavu 0:3 na zápasy dokázal.
Šesté utkání série je na programu v noci ze středy na čtvrtek na ledě Flyers. „Víme, že nás tam čeká velká výzva, ale v náš tým pevně věříme. Zvládli jsme takové situace už mnohokrát,“ burcoval Crosby.
Proti jeho týmu by měl v bráně opět stát Vladař. A jistě bude doufat, že se mu smolné okamžiky tentokrát vyhnou.