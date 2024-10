Pojďme na to! napsal kouči. Brankář Vladař už v Calgary dluží basu piv

„Pojďme na to!“ stálo v ní. „Let’s go!“ psal Vladař stručně.

Ztráta milého parťáka mu po lidské stránce radost neudělala. Zároveň mu ale odešla zásadní konkurence.

„Skamarádili se, nicméně sobecky musíte chápat, jaká příležitost se mu naskytla. Přesně pro to všichni brankáři dřou, ne?“ rozumí LaBarbera.

Sedmadvacetiletý Vladař už několik měsíců ví, že se o brankoviště Flames bude výrazně dělit s 23letým americkým talentem Dustinem Wolfem.

Klub vnímá tuhle cestu logicky. Wolf se v NHL ještě rozkoukává, teprve loni nadobro opustil farmářskou AHL. Ani Vladaře velký hokej zásadně neprověřil. V Bostonu vládl Tuukka Rask, v Calgary ho Markström pustil maximálně do 27 zápasů za sezonu.

Branku Calgary střeží Daniel Vladař, dotlačit puk do sítě se pokouší Zach Hyman z Edmontonu.

„Tenhle příběh se neustále opakuje,“ poví hlavní kouč Ryan Huska pragmaticky. „Mluvíte s hráčem a on vám říká: Kdybych jen dostal o trochu víc času na ledě. Kdybych jen dostal trochu větší příležitost... Každý chce vždycky o trochu víc. A my to teď s brankáři děláme. Záleží jen na nich. Hodně se těším, kdo vyletí výš.“

Wolf si ve svém prvním zápase poradil s Philadelphií (pustil tři góly ze čtyřiceti střel), Vladař porazil v divokém zápase Vancouver 6:5, Edmonton včera zdeptal výsledkem 4:1. Proti Oilers mu tedy dvakrát pomohlo i zkoumání branky u videa. „A za to trenérům dlužím basu piv. Myslel jsem si, že první situace měla platit, ale u videa naštěstí našli provinění,“ tetelil se Vladař později v šatně.

„Chytal výborně. Nepustil ani střely, které nemohl vidět,“ chválil naopak trenér Huska. V souboji s Wolfem má Vladař největší výhodu ve zkušenostech vypozorovaných od slavnějších kolegů.

„Viděl jsem zblízka, jak se Rask i Markström chovají. Tuukku nikdy nic nevykolejilo. Zůstával klidný za každé situace a nestěžoval si, ani když prožil hrozný zápas,“ popisoval Vladař před sezonou pro Calgary Herald. „Marky zase neustále sršel optimismem. Předával to všem okolo a nikdy se nebál poradit. Rád pomáhal.“

Mírnou nejistotou se v létě mohl jevit zdravotní stav, na jaře český brankář podstoupil operaci kyčle.

V brance Calgary zasahuje Daniel Vladař, v šanci byl Connor Brown z Edmontonu.

Žádná legrace, s bolestí bojoval celou sezonu, přišel kvůli tomu i o šanci na domácí mistrovství světa.

Navíc nebylo jisté, že stihne začátek přípravného kempu na podzim.

„Operace ale byla to nejlepší, co se mi mohlo stát. Všechno se díky ní zlepšilo,“ vykládal šťastně Vladař během září.

Pro českého fanouška je Calgary v současné sezoně mnohem atraktivnější než v posledních letech.

Ve čtvrté formaci dostává příležitost český čahoun Adam Klapka, poměrně slušně se už zabydlel i Slovák Martin Pospíšil a obří překvapení zařídil jeho 19letý krajan Samuel Honzek. Trenéři ho postavili rovnou do prvního útoku.

„Slyšíte to ode mě pořád, ale kluci přede mnou opravdu hrají výborně,“ těší Vladaře. A on příliš nezaostává.

„Má čistou mysl,“ vidí trenér brankářů LaBarbera. „Hodně se mu ulevilo, že už ho nic nebolí a že se zvládl uzdravit po nelehké operaci.“

„Teď jen nepromarnit hlad, který v sobě cítím. Nesmím zahodit šanci, abych se stal jedničkou v NHL,“ opakuje si jeden ze čtyř českých brankářů v lize.