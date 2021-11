Zarámuju si puk, radoval se Vladař po nule. Dospívá, chválí ho kouč Calgary

Vladař v noci na pondělí vychytal 27 zákroky první nulu v NHL. V teprve devátém zápase mezi hokejovou elitou pomohl spoluhráčům k výhře 4:0 nad Ottawa Senators.

„Nechám si na památku zarámovat puk,“ pronesl Vladař radostně před zámořskými novináři.



„Já to měl vlastně lehké, od začátku jsme byli soustředěnější, všichni přede mnou hráli skvěle, nedovolili žádné dorážky. Díky nim to pro mě nebylo těžké. Tři zápasy jsme nevyhráli, chtěli jsme to napravit,“ dodal.



Dan Vladař v sezoně 2021/22 4 zápasy 3 výhry, 1 prohra v prodloužení 93,3% úspěšnost zákroků 1,96 průměrně obdrženého gólu

Z pátku na sobotu proti Torontu pustil při porážce dva góly ze 37 střel, předvedl solidní výkon. A řekl si o další příležitost.

Že ji dostal, Vladaře nepřekvapilo: „Znám svou roli. Obnáší to, abych byl neustále připravený. Pak si to jdu do brány užít a pomoci týmu k výhře.“

„Dan ještě není v NHL moc prověřený, může být potřeba, aby někdy uměl naskočit do dvou utkání za sebou. Chtěli jsme ho vidět, zároveň dát Markymu (týmové jedničce) prostor na odpočinek. Plán byl jasný, dál se uvidí,“ řekl kouč Darryl Sutter.



A doplnil: „Dvojky to mají v lize těžké, jenže to k tomu patří. Je to součást dospívání v hokejistu NHL a Dan ukazuje, že to zvládá. Také platí, že o něm ještě mnoho věcí zjišťujeme, stejně jako se on stále učí, co po něm chceme.“

Calgary se aktuálně potýká s náročným rozpisem, za poslední čtyři dny odehrálo tři zápasy a všechny venku: v San Jose, Torontu a Ottawě. V týdnu bude na cestě pokračovat a mezi dalšími třemi zápasy ve Philadelphii, Buffalu a New Yorku mají Flames vždy jen jeden volný den.

„Ta výhra nás dost oživila, do zbytku tripu jsme to potřebovali,“ řekl útočník Matthew Tkachuk.



„Cestujeme a ještě hrajeme fyzicky opravdu náročné duely. Tým odvádí výbornou práci,“ pochválil své svěřence Sutter.

Podívejte se na sestřih Vladařových zákroků: