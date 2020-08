Lítost nad parťákem i nevídaná šance. V Bostonu si to vybojuju, říká Vladař

Jenže euforie jde stranou, brzdí ho od ní pochopení pro lidské zdraví, poněvadž odchod špičkového gólmana Raska provázely závažné důvody. Do torontské „bubliny“, kde probíhá play off Východní konference, mu manželka s čerstvě narozeným dítětem a dalšími dvěma dcerami poslala zprávu o naléhavé situaci v rodině.

„Tuukka je podle mě jeden z nejlepších gólmanů, kteří kdy hráli hokej, ale teď se rozhodl správně. Každý normální člověk, co miluje svoji rodinu, by udělal to samé. Naopak říkám klobouk dolů za to, že to s námi v play off vůbec zkusil, nemohlo to být vůbec jednoduché,“ říká Vladař pro iDNES.cz.



Že Rask odejde, tým tušil delší dobu.

„Nikomu do toho nic není. Pro Tuukku to bylo citlivé téma, ale situaci jsme znali, takže to žádný šok ani nebyl. Spíš nám ho všem bylo líto. Víte co, pro mě jako pro mladýho kluka je situace jednodušší.“



A tak se Vladař 15. srpna pět dní před 23. narozeninami a jen pár hodin před třetím utkáním série s Carolina Hurricanes dozvěděl, že jde s A-týmem na střídačku a bude krýt záda Slovákovi Jaroslavu Halákovi. Bruins od té doby jen vítězí.

„Nic jistého nemám. Kterýkoli den mi můžou říct, že jdu zpátky na tribunu. Trénuje s námi i Kanaďan Max Lagacé. Je starší (je mu 27 let) a má i zkušenosti z NHL. Na druhou stranu si říkám, že i já ty zkušenosti musím nějak nabrat,“ přemítá český nováček.

Vladař o Češích O Krejčím: „No, náš Davča řádí. Kdybyste se ho zeptali, kolik mu je, řekne vám, že 25, ne 34. V play off hraje úžasně a navíc je s ním sranda. Opravdový profík, o kterém se jednou napíše knížka.“ O Pastrňákovi: „Jeho návrat jsme vyhlíželi, ale aspoň se ukázala síla týmu. I bez jednoho z nejlepších hráčů v NHL jsme schopní vyhrávat. Hlavně, aby byl David zdravý, jinak by to byla rána.“

Nevraživost necítí, pomáhají si navzájem a kdyby cokoliv, Vladař se může obrátit na české kumpány v týmu. Spoustu času tráví právě buď mezi brankáři, nebo zajde s útočníky Davidy Krejčím, Pastrňákem, Ondřejem Kašem a obráncem Jakubem Zbořilem na „českou“ večeři.

„Jo, to si občas pochutnáme. Snad bych to ani neměl říkat, gulášek, bramborák, klobáska... Takže druhej den si vždycky musím dát salát,“ směje se.

Společně si tak parťáci pomáhají přečkat leckdy dlouhé dny na hotelu v Torontu.

„Nikdo ani pořádně neví, co je za den. Hokeje máme dost,“ říká upřímně Vladař.

Jedna změna to ale přece jen je. Každý v kabině Bruins si už uvědomuje, o co hraje. To je rozdíl oproti prvním dnům a týdnům během přípravy a ne tolik důležitých zápasů o umístění v play off. Boston nebyl schopný vyhrát jediný duel, trápil se.

„Všechno bylo nové. Zjišťovali jsme, co můžeme, co nesmíme a kvůli tomu jsme nebyli v zápasech, jak jsme být měli. Do toho ty procedury. Čekáte na autobus, pořád vás testují, procházíte rentgenem, takovou aplikací, kdy vyplňujete, zda na sobě pozorujete příznaky covidu, měří vám teplotu... Venku bylo 25 stupňů a my šli na zimák. Celé to bylo zvláštní,“ popisuje Vladař.



Tým nakoplo až první vítězství nad Carolinou.

A kdyby se nyní s Tampou ve druhém kole tolik nedařilo, Vladař hlásí, že je připravený kdykoliv za Haláka zaskočit.

„Jaro chytá výborně, nedělá z toho vědu a ještě jsme s ním neprohráli. Kdybych dostal zápas já, nervózní taky nebudu. Hokej tu je stejná hra jako na farmě nebo na Kladně. Nemůžu si dovolit, aby se mi klepaly nohy, užil bych si to. V tomhle je dobré, jaké máme lídry, berou tlak na sebe a nás mladší nechávají soustředit se jen na hru,“ tvrdí Vladař.



Sám se ocitá ve zvláštní situaci. V NHL ještě nenastoupil do jediného soutěžního zápasu, přesto může s Bostonem zdvihnout nad hlavu Stanley Cup. Bruins chybí po úvodní výhře nad Tampou zvítězit ještě jedenáctkrát.



Stanley Cup 2020 Program a výsledky

„Někde úplně vzadu v hlavě to mám, ale vím, jak strašně daleko to je. Možná bych na to myslel, kdybychom zítra hráli sedmé finále, ale o poháru se v kabině nebaví vůbec nikdo,“ vykládá Vladař.



Do zatím povedeného léta může přidat další položku, v noci na pondělí se dohodl s Bostonem na novém tříletém kontraktu. „Jsem ochotnej si to tu vybojovat!“ říkal o víkendu ještě před podpisem.