Za otřesy mozků chceme víc. Dohoda hráčů s žalovanou NHL může padnout

NHL nabídla 22 tisíc dolarů pro každého, k tomu by zaplatila neurologická vyšetření a v případě pozitivních testů na poškození mozku by vyplatila dalších 75 tisíc dolarů na léčbu. Také ale liga prohlásila, že svou odpovědnost za problémy neuznává, jen si myslí, že je dohoda v nejlepším zájmu obou stran.

Bývalí hokejisté měli čas do ledna, aby se rozhodli, zda s vyrovnáním souhlasí. Jenže se objevil problém. Jak uvedl právní zástupce hráčů Charles Zimmerman, většina hokejistů s vyrovnáním souhlasí. Ale s některými se nedokázal spojit, aby zjistil jejich názor. Doba pro rozhodnutí se tedy prodloužila, jenže jak uvedla agentura The Associated Press, není známo dokdy.

Navíc bývalí hokejisté jako Daniel Carcillo nebo Nick Boynton dopředu prohlásili, že vyrovnání nepřijímají. Dokonce jej nazvali urážkou a chtějí jít před soud klidně sami. A dohoda říká, že pokud s vyrovnáním nebudou souhlasit všichni do jednoho, NHL má právo dohodu vypovědět.

Jde o vážnou situaci? Pro mnohé o život ohrožující situaci. Proč?



Pokud by se daly dát do jedné věty důvody, proč bývalí hokejisté žalují NHL, vypadala by asi takhle: „Dostatečně jste nás nechránili před poraněními hlavy, málo jste nás informovali o následcích po otřesu mozku, podporovali jste násilnou hru, a my teď máme zničený život...“

Přes 318 hráčů a nespočet dalších, kteří se k žalobě nepřidali, po konci kariéry v NHL začalo trpět psychickými problémy, o kterých dopředu nic netušili. Chronická traumatická encefalopatie (CTE), nazývaná jako boxerská demence, jim způsobila deprese, demenci a stavy úzkosti a paranoie, vedla k agresivnímu chování, výpadkům paměti, neschopnosti soustředit se a logicky uvažovat, v jiných případech až k sebevraždám.

V dřívějších dobách totiž hokejová liga údery do hlavy tvrdě netrestala, naopak třeba detroitský zadák Niklas Kronwall má díky svým typickým hitům vlastní značku, která by se dala přeložit jako „být zkronwallován“. V minulosti to odnesli i čeští hokejisté Jakub Voráček nebo Aleš Hemský.

A nemusíte chodit příliš do minulosti, abyste našli hokejisty, kterým otřesy mozku předčasně ukončily kariéru. Stačí vzpomenout kanonýra Ricka Nashe, pro něhož by pokračování bylo příliš riskantní, Arizona stále drží smlouvu Dava Bollanda za 5,5 milionu dolarů, byť už třetí rok nehraje, protože trpí depresemi. Podobný případ platí pro Švéda Johana Franzena (další dva roky se smlouvou na čtyři miliony), který za Detroit nastoupil naposledy v roce 2015. „Občas se mi rozpadá celý svět. Můžu jen ležet v posteli a brát antidepresiva,“ přiznal v prosinci loňského roku Franzen pro švédský deník SportExpressen.

Zleva: V bílém dresu na první fotce je Dave Bolland, uprostřed je Johan Franzen a vpravo Rick Nash

Sebevraždou skončily životy bývalých bitkařů Stevea Montadora, Dereka Boogaarda, Wadea Belaka, Ricka Rypiena či Boba Proberta.



„Hokejová kultura je toxická. Jsem z toho frustrovaný, hráči jsou naivní! Já byl taky, ale to není ničí chyba. Musíte pochopit, že profesionální sportovci se soustředí jen na svou práci, dietu, kondici, jsou zvyklí hrát zranění, máme mentalitu válečníků,“ popisuje v rozhovoru pro web The Athletic přední hlas žalujících hráčů - Daniel Carcillo.

Sám se ve 33 letech potýká s psychickými problémy. Podle webu Hockey Fights Carcillo podstoupil za svou devítiletou kariéru v NHL téměř sto bitek.

Právě „mladší“ ročníky varuje právník Gene Egdorf, který se na úrazy hlavy specializuje, aby dohodu nepřijímaly. „Řekněme, že jste skončili ve 35 letech, vaše symptomy se ještě plně neprojevují. Stane se tak až za deset let, doktor vám řekne, že to máte z hokeje a vy si uvědomíte, že jste se vzdali práva udělat s tím něco pro 22 tisíc dolarů, kdy se s vámi NHL vyrovnala,“ cituje Egdorfa web The Athletic.

„Na druhou stranu chápu, pokud někdo ty peníze potřebuje, že dohodu přijme. Každý je v jiné situaci. Ale já to nebudu a doporučuji, aby to neudělali ani ostatní,“ říká Carcillo.

Veřejnost nyní ještě neví, jak se bude celá kauza vyvíjet. Zatím to vypadá, že bude záležet především na NHL. Je jen na ní, zda bude souhlasit s vyplacením peněz pro většinu s tím, že někteří budou v boji pokračovat. Je totiž jasné, že by chtěla mít celou záležitost už vyřešenou a uzavřenou s tím, aby ji v budoucnu už nikdo nemohl znovu žalovat.