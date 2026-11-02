Když si obránce Evan Bouchard po levé straně všiml, jak nabírá rychlost, nahrál mu puk do jízdy. A pak už Connor McDavid předvedl další ze svých geniálních kousků: na modré čáře vyšachoval obě křídla Rangers, narazil si puk o mantinel, vletěl do útočného pásma a střelou na bližší tyč otevřel skóre.
Od úvodního buly přitom uplynulo pouhých 50 sekund. „Snažil jsem se hlavně zabít,“ žertoval pak McDavid po zápase. „Přede mnou byli dva hráči, takže jsem se snažil najít přes ně cestu. Vyšlo mi to, obránce pak zůstal stát, tak jsem to jen zkusil hodit na bránu.“
„Mám pocit, že jsem byl v poslední době možná až moc pasivní, tak jsem to prostě chtěl poslat na bránu... Měl jsem štěstí, že to tam spadlo.“
Podívejte se na akci Connora McDavida v úvodu duelu proti New York Rangers:
CONNOR MCDAVID 50 SECONDS IN 😱 https://t.co/bY8DNtOMXG— NHL (@NHL) November 1, 2026
A když Oilers v polovině druhé třetiny hráli přesilovku, prohodil si puk s Draisetlem a Bouchardem, který pak ze slotu napřáhl a zvýšil už na 3:0. Kanadská superstar tak zapsala už 39. bod v patnáctém zápase nové sezony. Navíc dosáhl na 30 nahrávek nejrychleji v dějinách NHL.
A to jde přitom o „teprve“ šestou nejdelší bodovou sérii v jeho kariéře.
Maximem totiž zůstává 20 zápasů z přelomu sezony 2025/26, během nichž nasázel neuvěřitelných devatenáct branek a na dalších 27 nahrál.
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„Moje osobní statistiky jsou teď pro mě až na druhém místě, soustředím se hlavně na to, abych plnil úkoly v týmu. Je to jen ukázka toho, že nám to šlape jako celku. Když tým vyhrává, tyhle individuální věci přijdou samy.“
Nedaří se totiž pouze McDavidovi. Hned za ním figurují v produktivitě parťáci z první formace – Leon Draisaitl s 28 body (12+16) a právě zadák Bouchard, který se stal teprve čtvrtým obráncem s 26 body v úvodních patnácti duelech ročníku.
Oilers navíc na ledě soupeřů stále neprohráli a vládnou Západní konferenci. V celé soutěži je pak před nimi o dva body jen Carolina, ta má však odehraný zápas navíc. „Vyhrávat venku, to je prostě nejvíc, nic se tomu nevyrovná. Náš tým to miluje. Přijet do bouřlivé haly, hrát druhý den po sobě proti odpočatému soupeři – to jsou přesně ty zápasy, ve kterých chceš uspět a vydřít vítězství,“ přibližuje David.
Pochvaluje si i styl hry pod vedením Mikea Babcocka, jenž převzal tým po vypadnutí v prvním kole play off na začátku května. „V Edmontonu je spousta novinek – co se týče trenérského týmu, systému i přístupu, a je to skvělé. Každý do toho dává všechno, což je hned vidět na ledě. Je radost být toho součástí.“
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O to víc tak mohl v Madison Square Garden vyniknout příběh jeho spoluhráče Matta Tomkinse. Dvaatřicetiletý gólman, kterého Oilers povolali na konci října z farmy za zraněného Devona Leviho, si při svém teprve sedmém startu v NHL připsal první vítězství od dubna 2024.
„Na tohle jsem čekal hodně dlouho,“ líčil Tomkins s úsměvem po výhře 4:1, při níž pochytal 27 střel. „Jsem rád, že se to vyplatilo.“
Cesta to byla pořádně trnitá. Po draftu ze 199. pozice Chicagem prošel univerzitním hokejem na Ohio State, bojoval na farmě v Rockfordu, chytal ve švédské Frölundě i Färjestadu, pak za tři sezony v Tampě Bay naskočil jen do šesti zápasů. Jinak pobýval v AHL.
Oilers se upsal v roce 2025, ale panovaly pochybnosti, jestli se vůbec dokáže úspěšně vrátit na scénu nejlepší ligy světa.
Pondělní duel odpověděl.
„K dispozici je tady jen 64 míst (32 týmů se dvěma brankáři na soupisce) a každý den o ně bojují ti nejlepší z celého světa. Vždycky jsem věděl, že chytat umím a že v lize můžu rozhodovat. Příležitosti se ale naskytují těžko, ale jsem rád, že jsem tuhle využil.“
„Je to skvělý chlap, vážně neuvěřitelný člověk. Přes léto v Edmontonu hrozně moc makal, takže mám z něj obrovskou radost. Moc mu to přeju,“ smekl před ním kapitán McDavid.