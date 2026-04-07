Hajlování v Dallasu. Klub zakázal divákovi vstup po více než čtvrt roce od incidentu

Incident se odehrál 21. prosince v zápase proti Torontu. Až v posledním týdnu se však začalo šířit video, na němž skupina čtyř mužů hajluje.
Stars nyní ztotožnili jednoho z nich, který obstaral vstupenky, a zakázali mu vstup do haly na „dobu neurčitou“.
Podívejte se na gesta fanoušků Dallasu:
Dallas, TX - the American Airlines Center has launched an investigation into these hockey fans doing what appears to be a Nazi salute during a December 21, 2025 game.— StopAntisemitism (@StopAntisemites) April 4, 2026
The men are facing lifetime bans from all NHL games. pic.twitter.com/o8sZaDElJT
„Jakékoli diskriminační nebo nenávistné chování nebude tolerováno a v naší aréně nemá místo. Vytváření a udržování prostředí, které je inkluzivní, bezpečné a založené na vzájemném respektu, je pro nás nekompromisní zásadou,“ uvedl klub.
„Kromě toho posilujeme informování diváků přímo v hale o Kodexu chování fanoušků a o tom, jak mohou naši fanoušci nahlásit jeho porušení. Zároveň klademe důraz na školení personálu, aby dokázal rozpoznat a řešit vzniklé situace,“ dodalo vedení.
Zmíněná gesta skupina fanoušků opakovaně dělala po vstřelené brance. Doprovázela tak gólovou píseň Puck Off od skupiny Pantera. Vzhledem k výhře 5:1 dostali tito diváci hned pět možností, při kterých mávali zdviženou pravicí.
Jedna z fanynek nevhodné chování zachytila, na základě jejího videa a následného šíření zahájil Dallas vyšetřování, jež se nyní dočkalo vyústění v podobě zákazu vstupu.
„Od všech návštěvníků se při účasti na akcích očekává, že budou dodržovat kodex chování v aréně. Ti, kteří ho poruší, mohou být z akce vykázáni bez nároku na vrácení vstupného a v případě, že jejich chování představuje porušení platných zákonů, mohou být trestně stíháni,“ stojí v prohlášení zástupců haly American Airlines Center, kde nastupuje hokejový a basketbalový tým Dallasu.