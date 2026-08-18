Nepodepíšu, chci víc. Anaheim je znovu v koutě, nutné setrvání hvězdy odnesou jiní

První pokusy o smluvní zavázání amerického kanonýra, jenž v minulé sezoně nahromadil ze všech hráčů Ducks nejvíce bodů (69) i branek (41), už proběhly.
Neúspěšně. Což se dle náznaků z posledních týdnů dalo očekávat.
„Z důvěryhodných zdrojů mám informaci, že mu měli předložit čtyřletý kontrakt s ročním platem třináct milionů dolarů, což Gauthier odmítl,“ napsal na sociální síť X novinář Paul Shaheen z NHL Network.
Cutter Gauthier has reportedly rejected a 4-year, $13M AAV contract offer from the Anaheim Ducks, per @PaulShaheen 🫣— Gino Hard (@GinoHard_) August 17, 2026
With just over $9M in cap space as it is, the Ducks could have some tough decisions ahead 😬 pic.twitter.com/wNFso1L6wN
Dvaadvacetiletý útočník, kterého web NHL zařadil mezi nejlepších dvacet křídel v lize, cílí výš. Nechce dělat přílišné ústupky, s agentem Kurtem Overhardtem si představují částku mezi patnácti a šestnácti miliony.
Na první pohled možná trochu přemrštěné nároky, vždyť by se zařadil k nejštědřeji odměňovaným hráčům napříč soutěží.
Ale protože se platový strop v NHL skokově zvedá a bude i v nadcházejících sezonách, logicky rostou i finanční nároky hokejistů.
Na Gauthierovu situaci má navíc vliv i nedávný podpis spoluhráče Lea Carlssona. Ještě na začátku července rekordní (roční plat 18 milionů dolarů), dokud si o tři týdny později první místo v žebříčku nepřivlastnil Macklin Celebrini (18,8).
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Můžete namítat, že za tučnou sumou pro švédského centra stojí Philadelphie, která se jej pokusila ukrást prostřednictvím offer sheetu. Částečně ano, ale kdyby Verbeek neotálel, do úzkých se dostat nemusel.
I když se za něj majitelé Samueliovi veřejně postavili a vyjádřili mu podporu, výtkám neunikl. Ti nejtvrdší kritici se dokonce podivovali nad tím, že z funkce ještě nebyl vyhozen.
„Pro něj i další manažery jde o drsnou připomínku, že odkládání podpisů s mladými hvězdami může být riskantní i nákladné,“ uvedla novinářka Emily Sadlerová z webu Sportsnet. „Jen se podívejte, v jakém stavu to Ducks zanechalo.“
V nezáviděníhodném, mírně řečeno.
Pod platovým stropem mají k dispozici jen lehce přes devět milionů (9,07). Už chápete, proč může být pro Anaheim nadmíru složité se s Gauthierem dohodnout?
„V dalších letech se bude ucházet o Maurice Richard Trophy pro nejlepšího střelce. Vždyť ten kluk pálí ze všech pozic,“ vyzdvihl svého krajana Mike Rupp, bývalý útočník a v současnosti analytik NHL Network.
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Ale jak si služby prověřeného kanonýra pojistit? Anaheim si musí někde jinde uvolnit prostředky. Tím, že vymění další hráče s nákladnějšími smlouvami ze stávající soupisky.
Nabízí se především tři jména, všechna z útoku: pětatřicetiletý Chris Kreider (1 x 6,5), sedmatřicetiletý Alex Killorn (1 x 6,25) a dvaatřicetiletý Frank Vatrano (2 x 4,57 milionu dolarů).
Když Verbeek odbaví Kreidera či Killorna, rázem by se mu mohl otevřít volný prostor na Gauthierův kontrakt. Zároveň by ale přišel o jednoho z lídrů kabiny, mužstvo by znovu oslabilo.
Z útočníků už odešel Mason McTavish, pryč je také výrazná část defenzivy z předchozího ročníku, jmenovitě Radko Gudas, John Carlson, Jacob Trouba a Olen Zellweger.
Na jaře se Ducks po osmi letech vrátili do play off, platí za jeden z týmů na vzestupu. Nelze se ale ubránit dojmu, že dělají spíš kroky vzad, výsledek ságy kolem Carlssona jim jen přidělal problémy.
Gauthierovou smlouvou si prostor pod platovým stropem ještě víc zahustí. Minimálně z krátkodobého hlediska.
Na výběr ale nemají, jinudy cesta nevede. Verbeek si nemůže dovolit o klíčového útočníka přijít. Jeho setrvání je absolutní nutností.