„Snažím se hrát jednoduše,“ shrnul stručně Gauthier. Ke skromnosti však rozhodně nemusí mít důvod.
Během desetizápasové šňůry nasázel hned 19 branek, z toho v listopadu 17. Tři trefy ho dělí od vyrovnání rekordu nastřílených gólů v jediném kalendářním měsíci, Ducks přitom čeká ještě šest listopadových duelů.
V nich může zároveň vyšperkovat už nyní vytvořený rekord. Čtvrtým hattrickem v jediném kalendářním měsíci zaznamenal zápis, který ještě nikdo před ním nedokázal.
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Ani Wayne Gretzky, Mario Lemieux či naposledy Patrik Laine, jenž se přesně před osmi lety zastavil na třech tříbrankových duelech.
„Ještě jsem neviděl nikoho, kdo by měl takovou sérii,“ kroutil hlavou trenér Joel Quenneville, který v NHL vyhrál 1023 zápasů a byl u zisku čtyř Stanley Cupů.
Gauthier se díky neskutečné formě vyšvihl na první místo mezi kanonýry, s 21 přesnými zásahy se aktuálně dělí o prvenství s Draisaitlem.
Německou hvězdu zřejmě musí děsit, jakým tempem nyní jeho americký soupeř sbírá další čárky do střeleckých statistik. Vždyť útočník Edmontonu se za stejné období prosadil devětkrát, Gauthier tak za deset zápasů nasázel hned o deset gólů více.
I když proti St. Louis předvedl své další řádění, na body to ale nestačilo. Anaheimu utekl úvod závěrečné části, kdy třikrát inkasoval během tří minut a nabral celkem čtyřgólové manko.
Z nepříznivého stavu 3:7 se Ducks v závěru za čtyři minuty a 20 vteřin dokázali dostat na 6:7, Gauthier si v této stíhací jízdě připsal asistenci i svůj třetí gól.
Podívejte se na třetí Gauthierův gól proti St. Louis:
You cannot make this up: CUTTER GAUTHIER. 4TH HAT TRICK IN 9 GAMES. NO WORDS 😵💫😵💫 https://t.co/xwaE2SmrTp— Gino Hard (@GinoHard_) November 18, 2026
Pouhé tři sekundy poté však Pavel Bučněvič využil risku Anaheimu při hře bez brankáře a stvrdil triumf 8:6.
„Podařilo se nám dobře zatlačit. Líbilo se mi, jak jsme se v posledních pěti minutách snažili, ale tak to musíme udržet po celý zápas. Mám pocit, že právě to nám chybí, když v zápasech prohráváme,“ zamýšlel se Gauthier.
Kalifornský celek padl ve třetím z posledních čtyř utkání, doplácí především na slabší defenzivu, s 85 inkasovanými góly je čtvrtým nejhorším v celé NHL.
Naopak se stejným počtem vstřelených branek je na dělené třetí příčce, při sérii pěti výher na začátku listopadu těžil z toho, že soupeře dokázal přestřílet.
A to hlavně díky Gauthierovi, jehož jízdu potvrzuje úspěšnost střelby, kterou během zmiňované série drží na hodnotě 33,3 %. V bráně soupeřů tak v posledních zápasech končí jeho každý třetí pokus.
„Na ledě máme několik dalších nebezpečných hráčů, hlavně při přesilovkách. Má skvělou střelu z první, dobře se pohybuje a máme hráče, kteří umí skvěle využívat mezery v obraně. To nám pomáhá,“ ocenil kouč Quenneville.
Gauthier se navíc neprosazuje pouze v přesilovkách, spoléhat se může na celkovou konzistenci v různých herních situacích. Deset gólů zapsal při rovnovážném počtu hráčů na ledě, 11 jich nasázel v početních výhodách.
Dvaadvacetiletý kanonýr tak potvrzuje další vzestup v kariéře, už nyní překonal střelecký zápis z předminulé a zároveň premiérové kompletní sezony, velmi pravděpodobně pokoří i výkon z minulého ročníku, kdy vstřelil 41 branek.
V létě mu však končil tříletý nováčkovský kontrakt, a v klubu tak museli udělat vše proto, aby Gauthiera po vydařeném roce udrželi.
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Vyjednávání nakonec skončila v polovině září podpisem šestileté smlouvy s ročním platem 13,5 milionu dolarů, což je aktuálně dělená šestá nejvyšší suma v nejlepší hokejové lize světa.
„V dalších letech se bude ucházet o Maurice Richard Trophy pro nejlepšího střelce. Vždyť ten kluk pálí ze všech pozic,“ vyhlašoval ještě před podpisem Mike Rupp, bývalý útočník a nyní analytik NHL Network.
Jak se zdá, jeho slova se můžou stát skutečností velmi brzy. Pokud na současné úchvatné tempo dokáže Gauthier dál navazovat, tak klidně už v této sezoně.