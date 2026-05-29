Čtyřnásobný vítěz Stanley Cupu Claude Lemieux se podle úřadů oběsil

Podle televize WPBF-25 objevil tělo jeho syn.
Lemieux hrál v NHL jednadvacet sezon a získal dva Stanley Cupy s New Jersey (1995 a 2000) a po jednom s Coloradem (1996) a Montrealem (1986). Nesmlouvavý bojovník získal v roce 1995 Conn Smythe Tropy pro nejlepšího hráče play off. „Byl to jeden z nejlepších hráčů pro velké zápasy v hokejové historii,“ uvedl komisionář NHL Gary Bettman.
Zemřel Claude Lemieux. Stanley Cup vyhrál čtyřikrát, působil i ve Švýcarsku a Číně
Ještě v pondělí nesl šedesátiletý Lemieux pochodeň při tradičním předzápasovém rituálu v hale Montrealu před třetím zápasem semifinále play off proti Carolině.
Lemieux v elitní soutěži včetně play off odehrál 1449 zápasů, v nichž dal 459 gólů a připsal si 485 asistencí. Po konci kariéry pracoval jako hráčský agent. V NHL hráli i jeho bratr Jocelyn a syn Brendan.