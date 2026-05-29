Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Čtyřnásobný vítěz Stanley Cupu Claude Lemieux se podle úřadů oběsil

Autor:
  9:30
Čtyřnásobný vítěz Stanley Cupu Claude Lemieux, jehož úmrtí ve čtvrtek bez podrobností oznámila jako první asociace veteránů NHL, spáchal sebevraždu. Úřad šerifa v Palm Beach County uvedl, že se bývalý hokejový útočník oběsil v v obchodě s nábytkem, který společně s manželkou vlastnil v Lake Park na Floridě.

Claude Lemieux krátce před smrtí, zdraví fanoušky Montreal Canadiens. | foto: Christinne MuschiAP

Podle televize WPBF-25 objevil tělo jeho syn.

Lemieux hrál v NHL jednadvacet sezon a získal dva Stanley Cupy s New Jersey (1995 a 2000) a po jednom s Coloradem (1996) a Montrealem (1986). Nesmlouvavý bojovník získal v roce 1995 Conn Smythe Tropy pro nejlepšího hráče play off. „Byl to jeden z nejlepších hráčů pro velké zápasy v hokejové historii,“ uvedl komisionář NHL Gary Bettman.

Zemřel Claude Lemieux. Stanley Cup vyhrál čtyřikrát, působil i ve Švýcarsku a Číně

Ještě v pondělí nesl šedesátiletý Lemieux pochodeň při tradičním předzápasovém rituálu v hale Montrealu před třetím zápasem semifinále play off proti Carolině.

Lemieux v elitní soutěži včetně play off odehrál 1449 zápasů, v nichž dal 459 gólů a připsal si 485 asistencí. Po konci kariéry pracoval jako hráčský agent. V NHL hráli i jeho bratr Jocelyn a syn Brendan.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

MS hokej 2026 Švýcarsko (Curych a Fribourg)

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Tipsport - partner programu
Carolina vs. MontrealHokej - - 30. 5. 2026:Carolina vs. Montreal //www.idnes.cz/sport
30. 5. 02:00
  • 1.71
  • 4.31
  • 4.08
Švýcarsko vs. NorskoHokej - Semifinále - 30. 5. 2026:Švýcarsko vs. Norsko //www.idnes.cz/sport
30. 5. 15:20
  • 1.15
  • 9.06
  • 15.50
Kanada vs. FinskoHokej - Semifinále - 30. 5. 2026:Kanada vs. Finsko //www.idnes.cz/sport
30. 5. 20:00
  • 1.98
  • 4.36
  • 3.23
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

MS v hokeji 2026: Program, výsledky, kdo si zahraje semifinále?

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se hraje od 15. do 31. května. Kompletní program a výsledky, rozpis zápasů české reprezentace, jaký je systém...

Tabulky MS v hokeji 2026: pořadí skupin A a B

Dánský brankář Mads Sögaard zasahuje před českým útočníkem Lukášem Sedlákem...

Bitvy v základních skupinách hokejového mistrovství světa ve Švýcarsku vrcholí. Jak vypadají tabulky základních skupin A a B?

Česko - Norsko 1:4. Zmar, trápení a pískot, s papírovým outsiderem chyběla lehkost

Martin Rönnild se raduje z třetího gólu Norska proti Česku.

Čeští hokejisté předvedli další rozpačitý výkon na mistrovství světa. Nevýraznou hrou, křečovitostí a střeleckou nemohoucností se v pondělí protrápili k prohře 1:4 s Norskem. U další ztráty bodů byl...

Česko - Slovensko 3:2. Provokace i skvělé akce, ostré derby rozhodl bruslí Červenka

Roman Červenka dává gól proti Slovensku po odrazu od brusle.

Kdo očekával vypjatou bitvu, nemýlil se. V tomhle derby dvou někdejších federálních partnerů šlo o hodně. O důležité body v cestě za postupem do čtvrtfinále mistrovství světa. A čeští hokejisté v...

Česko - Finsko 1:4. Dlouho nuda, pak smůla. Hokejisté na zpackaném MS končí

Zklamaní čeští hokejisté po porážce ve čtvrtfinále mistrovství světa

Tak málo na postup do bojů o medaile nestačí. Čeští hokejisté se sice ve čtvrtfinále proti Finsku nakonec probudili k energičtějšímu výkonu, ale kvůli bídné první polovině utkání ve čtvrtek prohráli...

Čtyřnásobný vítěz Stanley Cupu Claude Lemieux se podle úřadů oběsil

Claude Lemieux krátce před smrtí, zdraví fanoušky Montreal Canadiens.

Čtyřnásobný vítěz Stanley Cupu Claude Lemieux, jehož úmrtí ve čtvrtek bez podrobností oznámila jako první asociace veteránů NHL, spáchal sebevraždu. Úřad šerifa v Palm Beach County uvedl, že se...

29. května 2026  9:30

Loučení bez fanfár, pro tým i pro Rulíka. Češi na víc neměli, ze zlaté Prahy žít nelze

Český brankář Josef Kořenář hledá puk ve skrumáži hokejistů ve čtvrtfinálovém...

Od našich zpravodajů ve Švýcarsku Z ledu odjížděli se stejným pocitem jako na dvou předchozích velkých turnajích. Zklamaně, smutně. Další čtvrtfinále, další konec. Čeští hokejisté si na mistrovství světa ani tentokrát nezahrají...

29. května 2026  8:56

MS v hokeji 2026: Program, výsledky, kdo si zahraje semifinále?

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se hraje od 15. do 31. května. Kompletní program a výsledky, rozpis zápasů české reprezentace, jaký je systém...

29. května 2026  8:15

Dostal jsem sám sebe pod tlak. Mrzí mě to, říkal sebekritický Blümel. Řešil psychologa

Český útočník Matěj Blümel (81) se snaží objet dostupujícího finského útočníka...

Od našich zpravodajů ve Švýcarsku Nezastíral, že od sebe čekal víc. Mnohem víc. „Jaké pro mě bylo mistrovství? No, hodně těžké,“ přiznal Matěj Blümel po čtvrtfinálové porážce českých hokejistů s Finskem (1:4). Nebyl tak produktivní,...

29. května 2026  5:58

Norsko - Lotyšsko 2:0. Seveřané poprvé v semifinále, Haukeland vychytal třetí nulu

Tinus Koblar slaví se spoluhráči na střídačce gól ve čtvrtfinále mistrovství...

Norští hokejisté porazili ve čtvrtfinále mistrovství světa ve Fribourgu Lotyšsko 2:0 a poprvé v historii postoupili v play off mezi nejlepší čtyřku. Soupeřem svěřenců trenéra Pettera Thoresena v boji...

28. května 2026  20:19,  aktualizováno  29. 5.

Švýcarsko - Švédsko 3:1. Suverénní jízda domácích pokračuje, postup řídil Josi

Denis Malgin střílí druhý gól Švýcarska ve čtvrtfinále mistrovství světa proti...

Hokejisté Švýcarska porazili ve čtvrtfinále mistrovství světa v Curychu Švédsko 3:1 a v sobotním semifinále se utkají s Norskem, které vyřadilo Lotyšsko. Klíčovou postavou domácí reprezentace byl...

28. května 2026  20:20,  aktualizováno  29. 5.

PŘEHLEDNĚ: Boje o medaile na MS. Domácí Švýcaři začnou s Nory, Finsko čelí Kanadě

Švýcarští hokejisté slaví vysoké vítězství nad Maďarskem.

Ještě čtyři zápasy zbývají k uzavření 89. mistrovství světa v hokeji. Ve Švýcarsku se o víkendu rozhodne o medailistech. Zbývají poslední čtyři adepti, jeden odjede s prázdnou. Víkendový program...

28. května 2026  23:39

Švédsko na MS v hokeji 2026: program, výsledky, soupiska, bilance s Čechy

Jacob Larsson se raduje z gólu proti Kanadě.

Švédští hokejisté na mistrovství světa ve Švýcarsku obhajovali bronzové medaile z domácího šampionátu, vypadli však ve čtvrtfinále. Jejich program, výsledky, historickou bilanci, vzájemné zápasy s...

23. května 2026  22:48,  aktualizováno  28. 5. 23:16

Švýcarsko na MS v hokeji 2026: program, výsledky, soupiska, bilance s Čechy

Švýcarsko slaví výhru na úvod MS. Domácí tým porazil USA.

Na posledních dvou šampionátech si zahráli finále, v obou případech však skončili druzí. Na letošním mistrovství světa hrají v domácím prostředí. Dočkají se premiérového zlata? Program a výsledky...

28. května 2026  23:11

Pavouk MS v hokeji 2026: program semifinále a zápasů o medaile. Česko vypadlo

Český útočník Lukáš Sedlák během utkání proti Kanadě

Hokejové mistrovství světa ve Švýcarsku dospělo k semifinálovým duelům. Češi se mezi nejlepší čtveřici nevešli, když nezvládli souboj s Finskem. To si zahraje proti Kanadě. Druhou dvojici tvoří...

28. května 2026  23:06

Rulík se loučil, přiznal strach o postup ze skupiny: Za 90 procenty nominace si stojím

Český kouč Radim Rulík ze střídačky napjatě sleduje nevydařené čtvrtfinále s...

Od našich zpravodajů ve Švýcarsku Trvalo, než dorazil. Zatímco hovořil, o pár metrů dál už se rozjížděla bitva mezi Švýcarskem a Švédskem. „Tak pojďme do mě, chlapi,“ hlásil s úsměvem Radim Rulík. Pak povídal. A povídal. Nejdéle za...

28. května 2026  22:15

Zemřel Claude Lemieux. Stanley Cup vyhrál čtyřikrát, působil i ve Švýcarsku a Číně

Claude Lemieux krátce před smrtí, zdraví fanoušky Montreal Canadiens.

Zemřel Claude Lemieux, čtyřnásobný vítěz Stanleyova poháru. Bývalému kanadskému hokejovému útočníkovi bylo 60 let. Ještě v pondělí nesl Lemieux pochodeň při tradičním předzápasovém rituálu v hale...

28. května 2026  20:46

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.