Kolikrát jste jen i z táborů jiných týmů a jejich fanoušků slyšely výroky, že už by vyčkávajícím hráčům cenný úspěch přáli?

Perry, který se v lize snaží být nepříjemný a dráždí darebnými manévry, nebude tím případem. Říkají mu The Worm. Červ, co dovede umně zajet do soupeře a zarýt se mu do hlavy.

Ohromnou stříbrnou trofej by si ale zasloužil. Nejen za vytrvalost. Oilers dosud v play off pomohl také velmi slušnou produktivitou. Deseti body. Z toho sedmi trefami! Totožným počtem zásahů jako střelec a spoluhráč Draisaitl.

Útočník Corey Perry z Edmontonu (90) slaví branku v konferenčním finále NHL proti Dallasu.

Lepší jsou jen šikovný Andrej Svečnikov (8), který s Carolinou vypadl. Mikko Rantanen (9), jehož Dallasu právě Edmonton ukončil sezonu. A desetigólový Sam Bennett z Floridy, která od páteční druhé hodiny ranní Perryho a spol. ve finále vyzve.

Čtyřicátník s typicky nevrlým výrazem zkrátka válí.

„Dost se napovídá o tom, kolik mu je, ale on stále hraje jako v nejlepších letech,“ hodnotí lídr týmu Connor McDavid o poznání zkušenějšího kolegu. Však mu bylo deset let, když Perry s Anaheimem zvedal pohár nad hlavu.

Útočník Corey Perry se Stanley Cupem, který v roce 2007 slavil s Anaheimem.

To je požitek, co ho tak drží v NHL. Chce si ho zase zažít i kvůli synu Griffinovi, zapálenému hokejovému příznivci, jemuž je teprve sedm.

„O lize ví všechno, zná každého hráče, jejich pozice, statistiky, pečlivě kouká na sestřihy,“ přibližoval zámořským médiím McDavid. „Aby měl příležitost sáhnout si na Stanley Cup, to mu chci dát.“

Také proto pořád setrvává, i když se mu kupí dlouhé sezony s minimálním odpočinkem a maximálním zklamáním z toho, jak těsně mu utekly velké oslavy. Pocit, který odebírá síly i chuť na hokej, zná až moc dobře.

Pátá šance v posledních šesti letech je nyní trochu jiná, poprvé se opakuje v rámci jednoho týmu.

Hokejový útočník Corey Perry z Edmontonu na tiskové konferenci se synem Griffinem

V roce 2020 padl šikovný křídelník za tiché atmosféry covidové bubliny coby hráč Dallasu, o rok později při působení v Montrealu. Pokaždé s Tampou, do níž shodou okolností posléze přešel.

Neuspěl však ani na straně dvojnásobných obhájců, kterým v dokonání „hattricku“ zabránilo Colorado. Perry stvořil jedinečný zápis, o nějž určitě nestál.

Poté, co s Lightning v další sezoně skončil hned v prvním kole, přišla hrozná šestnáctizápasová etapa v Chicagu protkaná osobními problémy, trápením s psychickým zdravím a alkoholem.

Nikdo netušil, co od něj pořádně očekávat, do Edmontonu zamířil loni v lednu s kontraktem na 775 tisíc dolarů. Nyní pobírá 1,4 milionu. Na jeho úchvatné individuální výkony v klíčových bojích žádný ranec.

A to si zrovna McDavid jeho příchod moc chválil.

Považte, že Perry v play off zatím nashromáždil 231 utkání a zaznamenal v nich 137 bodů (61+76). Členovi Triple Gold Clubu, do něhož spadají šampioni NHL, olympijských her a mistrovství světa, ale v poslední době něco dost chybí i na místě, kde už takřka rok a půl prožívá kariérní restart.

Corey Perry (uprostřed v bílém) těžce nesl porážku ve třetím finále NHL v řadě, kdy opět těsně přišel o Stanley Cup. Utěšuje ho brankář Tampy Andrej Vasilevskij.

Takového smolaře abyste pohledali. Ano, řada hráčů se do finále nikdy nepodívá, Perry má navíc alespoň jeden skoro dvě dekády starý triumf. Ale kolikrát se sejde, že jeden člověk za pět let skončí čtyřikrát kousíček od totální extáze? Přes století fungující soutěž píše příběh, který nemá obdoby.

Stěží uvěřitelnou bilanci rozšířila porážka v sedmém zápase ke konci minulého června, kdy Oilers na Floridě podlehli 1:2.

Teď je tu repete, ve kterém chce extrémně motivovaný Perry prokletí zlomit. Jak vytáhlý „Červ“ naruší pohodu týmu, který provokatéry typu Marchanda, Tkachuka nebo právě Bennetta překypuje? To je jedna z hlavních linek klání o prvenství.

Oslavy by si hodně užil i Edmonton, v případě výhry první vítězný kanadský celek od roku 1993, kdy NHL ovládl Montreal.

Pokud ale ani tentokrát pokus nevyjde, čtyřicetiletý Kanaďan, jenž patří mezi ikony NHL, se s milovaným sportem na té nejvyšší úrovni nejspíš nerozloučí.

Corey Perry v bitkách a v soubojích. To je obrázek, na který si fanoušci NHL za dvacet let zvykli. Proslulý kanadský hokejista ale v zámoří nasbíral hned 935 bodů v 1 392 utkáních základní části.

„Ne, nemám v povaze, abych přemýšlel nad koncem,“ říká přesvědčeně. „Miluju hrát hokej a být v kabině. Nemyslím si, že by mě v dohledné době napadlo přestat.“

Naskočil by tak už do jedenadvacáté sezony v elitní soutěži. Právě teď ale všechny hokejové nadšence zajímá, jestli průlomovou bude ta vrcholící jubilejní. A jedna prokletá sága se konečně uzavře.