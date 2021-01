Sbohem Crow. Dvojnásobný vítěz Stanley Cupu přenechal brankoviště Devils mladíkům

Spojení Crawforda s Chicagem trvalo celých čtrnáct let. Vedení klubu si jej vybralo v roce 2003 ve druhém kole jako 52. hráče celkově. Měl se stát součástí klubové přeměny.

V Chicagu tušili, že díky mohutné postavě, výborné poziční hře i dobré pohyblivosti a reflexům bude velkým talentem. Nejdřív mu dali šanci vyniknout na farmách v Norfolku a Rockfordu, kde se stal jasnou jedničkou.

A v roce 2010 se stal neomezeným vládcem brankoviště Blackhawks, které během desetiletého kralování přepustil svým náhradníkům jen v případě dlouhodobého zranění.

Crawford nahradil v bráně Francouze Hueta, jenž pro klub vydobyl Stanley Cup. Kanaďan se stal jednou z hlavních tváří dynastie, jež do města přinesla další dva. Dvakrát získal Williams M. Jennings Trophy za nejmenší počet inkasovaných branek. Za Chicago odchytal 488 utkání, z rovných 260 odcházel jako vítěz.

V létě se rozhodl pro novou výzvu, když podepsal dvouletou smlouvu s New Jersey Devils. Jenže tu už nenaplní. V sobotu 9. ledna totiž ani nenaskočil na led v přípravném kempu a oznámil odchod do hokejového důchodu.

„Měl jsem štěstí, že jsem měl dlouhou kariéru. Věřím, že jsem hokejové hře dal vše, co jsem mohl. Rozhodl jsem se, že je čas odejít. Rád bych poděkoval New Jersey za pochopení a podporu mého rozhodnutí,“ řekl na rozloučenou Crawford.



„Chtěl bych poděkovat i Chicagu za to, že mi dalo šanci žít můj dětský sen. Jsem hrdý na to, že jsem mohl přispět k zisku dvou Stanley Cupů. Děkuji všem mým spoluhráčům a trenérům v průběhu let,“ dodal.

Crawford, kterému v NHL nikdo neřekne jinak než Crow čili vrána, se chce začít více věnovat rodině. Proto se na poslední chvíli rozhodl odejít. Další důvody gólmanova rozhodnutí zůstávají nejasné.

Ta zpráva pochopitelně rozladila kouče New Jersey, legendárního Lindyho Ruffa. „Nejdřív jsem byl zklamaný. Musíme se s tím ale vypořádat a jít dál,“ uvedl.



Corey Crawford v brance Chicaga uspěl i tentokrát. Šanci neproměnil Claude Giroux z Philadelphie.

Crawforda nepřemluvila ani společná debata s koučem, generálním manažerem Tomem Fitzgeraldem a viceprezidentem Martinem Brodeurem.

„Ptali jsme se, co s jeho situací můžeme dělat a jak můžeme pomoci,“ líčí Ruff.

Málo platné, dvojnásobný ligový šampion už byl definitivně rozhodnutý. Způsobil však Devils obří trable. New Jersey v létě vyplatilo ze smlouvy chřadnoucího Coryho Schneidera s cílem najít novou stabilní jedničku a učitele pro mladíky v závětří. Crawford měl plnit obě role.

Porce zápasů teď připadne nezkušenému MacKenziemu Blackwoodovi a Scottu Wedgewoodovi, kteří však nejsou na NHL ještě připraveni. Wedgewoodovi dělá nová šance dvojnásobnou radost, protože se zdálo, že se už do nejlepší hokejové soutěže na světě nedostane.

„Jsem nadšený z druhé příležitosti, že můžu ukázat, co jsem se naučil. Pokud dostanu víc zápasů, než se čekalo, budu připravený a odhodlaný ukázat týmu, co dokážu,“ vzkázal nabuzeně Wedgewood na klubovém webu.



Trenér Ruff se ovšem nechal slyšet, že Wedgewoodův sok Blackwood se během týmového kempu vehementně snažil přesvědčit o svých kvalitách a že si místo v brankovišti zaslouží.



Ještě chvíli nejspíš uslyšíme diplomatické fráze o tom, jak jsou gólmani Devils dobří a mají potenciál do budoucna. V zákulisí však generální manažer Fitzgerald usilovně žhaví telefon a pravděpodobně narychlo shání nového prvního brankáře.

A to je pár dní před startem NHL nezáviděníhodný úkol. Pokud by nechtěl tratit na volbách v draftu, na listině volných hráčů se mu jako ideální záskok jeví angažování Louise Dominguea, jehož pustilo Calgary a dříve dobře alternoval v Arizoně i Tampě. V New Jersey už také působil.

Nebo... zavolá nakonec svému předchůdci Lou Lamoriellovi opodál do New Yorku a opráší strategii s Cory Schneiderem, jenž by byl nejlevnějším možným řešením za necelý milion dolarů?

Šestatřicetiletý Crawford už bude tyto veletoče sledovat jako rentiér. Snad jediný z mnoha, kdo má pro jeho krok pochopení, je bývalý spoluhráč z chicagského mužstva šampionů Patrick Kane. „Někdy existují i jiné věci než hokej. Přeju mu do budoucna vše nejlepší,“ řekl.