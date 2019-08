Nejsledovanější marod v NHL. Stihne se zraněný McDavid dát včas dokupy?

Před posledním utkáním uplynulé sezony naplno ventiloval vztek. Connor McDavid sice zaznamenal se 116 body (41+75) individuálně nejúspěšnější ročník kariéry, jeho Edmonton však zůstal znovu daleko za postupovými pozicemi do play off.

„Frustrace je ohromná. Všechno je bídné, celou sezonu jsme byli pozadu. Čeká nás hodně dlouhé léto,“ procedil naštvaný McDavid začátkem dubna.

To ještě nevěděl, že jej v závěrečném duelu základní části proti Calgary potká další rána. 22letý forvard uháněl směrem k brance, jenže v souboji s obráncem soupeře Markem Giordanem upadl. McDavid vleže a v plné rychlosti smetl nohou branku, následně zůstal dlouho bezmocně sedět na ledě. Držel se za levé koleno a tušil, že je něco v nepořádku.

Zranění Connora McDavida v posledním utkání sezony:

To potvrdilo i následné vyšetření. Přetržený vaz definitivně zhatil naděje na to, že by McDavid posílil kanadskou reprezentaci na světovém šampionátu na Slovensku. Operace nakonec potřeba nebyla, celková rekonvalescence se však natáhla až do současnosti.

Nejistý start sezony

Kapitán Oilers se momentálně účastní každoroční přípravné akce BioSteel Camp v Torontu, vzhledem ke své zdravotní indispozici však na led společně s parťáky Leonem Draisaitlem a Darnellem Nursem nevyjede.

Tedy alespoň ne k ostrému tréninku, protože jinak McDavid pilně udržuje bruslařskou kondici se svým mimosezonním mentorem a bývalým útočníkem Garym Robertsem.

„Zlepšuju se, dělám progres každým dnem,“ popisoval své postupné posuny McDavid pro oficiální server NHL. „Chci pracovat, abych stihl začátek přípravného kempu. Tohle léto bylo jiné než ta předtím, rehabilitace spolkne spoustu času. Ale vše je na dobré cestě,“ ujistil fanoušky.

Zatímco se edmontonský Leon Draisaitl (uprostřed) společně s dalšími hráči z NHL účastní přípravného kempu v Torontu, jeho hvězdný parťák Connor McDavid se stále kurýruje s poraněným kolenem.

Zároveň přiznal, že nejtěžší na jeho situaci je zůstat psychicky nad věcí. „V tomto směru je to opravdu složité. Ale snažím se soustředit jen na to, na co mám. Dává se to sice dohromady, zároveň nechci návrat nijak uspěchat. To by mohlo ve výsledku jenom vést k dalšímu zranění,“ zůstává opatrný McDavid.

Kromě hladu po hokeji pro něj může být dalším motorem k návratu také nový generální manažer Edmontonu. Během dubnového emotivního výlevu si McDavid rýpnul, že Oilers zůstávali po vyhazovu Petera Chiarelliho skoro tři měsíce bez generálního manažera.

Na důležitý post nastoupil v květnu Ken Holland, strůjce novodobých úspěchů Detroit Red Wings. A že jich od devadesátých let bylo. „Jsem nadšený z toho, že Kena máme. Má už v lize něco za sebou. Poskládal spoustu skvělých týmů, stačí se podívat na vítěznou dynastii Detroitu,“ cenil si McDavid nové persony v organizaci.

On a Holland by měli být klíčovými muži vzestupu Oilers. Vzestupu, na nějž se v kanadském městě čeká opravdu dlouho.