Smutný fenomén McDavid. Mohl udělat víc? Na jeho výkony se jen tak nezapomene

Florida se po třech porážkách v řadě a tváří v tvář historickému kolapsu nepoložila.

V rozhodujícím finále NHL porazila Edmonton 2:1. Na rozdíl od loňského roku zvládla poslední a zároveň nejtěžší krok, na cestě za titulem napsala několik neobyčejných příběhů.

Pro mnohé edmontonské fanoušky je Connor McDavid svatý muž, k zisku Stanley Cupu ale jeho zázraky na ledě nakonec nestačili...

Aleksander Barkov se stal prvním finským kapitánem, který v zámořské soutěži dovedl své mužstvo až na vrchol. Sergej Bobrovskij zavřel ústa pochybovačům a ukázal, že i v play off, kde v minulosti opakovaně vyhořel, může patřit k oporám. Trenér Paul Maurice vylepšil už tak výjimečnou bilanci v sedmých zápasech na 5:0.

McDavid prožil o poznání smutnější vyvrcholení sezony. „Štve mě to. Opravdu mě to štve,“ soukal ze sebe kanadský centr.

Po závěrečné siréně seděl na střídačce, koukal do prázdna a pod hustými narezlými vousy byl patrný jeho zasmušilý výraz. Vypadal, jako by se mu právě zbortil celý svět.

A divíte se? Vždyť pro celkový triumf Oilers už snad nemohl udělat víc.

Táhl mužstvo na zádech, vystoupil z řady, když to bylo potřeba. Za stavu 0:3 ve finálové sérii dvakrát po sobě posbíral čtyři body a nastartoval Edmonton k obdivuhodnému pokusu o obrat, který jen těsně nevyšel.

Překonával rekordy, fanoušky bavil exkluzivními akcemi, podával neuvěřitelné výkony, které nebyly k vidění od dob Waynea Gretzkého a Maria Lemieuxe. Vyřazovací boje zakončil s neuvěřitelnou bilancí 42 bodů (8+34) ve 25 zápasech.

I když by se několik adeptů na zisk Conn Smythe Trophy pro nejužitečnějšího hráče play off našlo i na straně Panthers, snad nikoho nepřekvapilo, že si ji odnesl právě on. Jako teprve šestý poražený finalista v historii a první od brankáře Jeana-Sébastiena Giguera v roce 2003.

Finále Stanley Cupu Šampioni z Floridy Panthers získali první Stanley Cup v historii, v NHL působí od sezony 1993/94

Finále si zahráli i před rokem, s Vegas Golden Knights padli v pěti zápasech

Pokud by Edmontonu podlehli, stali by se prvním týmem od roku 1942, který by ve finále promarnil vedení 3:0

Vítěznou trefu sedmého zápasu obstaral v šestatřicáté minutě Sam Reinhart, jenž v letošním play off skóroval desetkrát

Zatímco noví vládci NHL se nepřestávali objímat, šéf ligy Gary Bettman vyhlásil do mikrofonu jeho jméno. Jenže se nestalo nic, k předání prestižní ceny nedošlo. McDavid si pro ni nepřijel, v tu chvíli už nebyl na ledě.

„Ale vážím si jí. Když vidím jména, která jsou na ní vyrytá, je pro mě velkou ctí být ve společnosti takových velikánů,“ ubezpečoval posléze novináře.

Obrovské zklamání a frustraci ale nezvládl úplně zamaskovat. Bylo na něm znát, že by si daleko raději potěžkal úplně jinou trofej.

„Na světě není nikdo, kdo by chtěl vyhrát Stanley Cup víc než on. Každý den dělá všechno, aby ho jednou získal. Podle mě je to nejlepší hokejista všech dob,“ vyzdvihl parťáka Leon Draisaitl.

Výjimečných individuálních počinů už McDavid nastřádal spoustu. A můžete si být jistí, že v nadcházejících sezonách přidá další. Stále je mu teprve sedmadvacet, má před sebou ještě několik let na vrcholu.

K absolutní spokojenosti ale potřebuje týmový úspěch, k němuž vede daleko složitější cesta.

Oilers mohou klidně napodobit Floridu a za rok se vytouženého triumfu dočkat. Nebo se mu už v éře fenomenálního Kanaďana nemusí tolik přiblížit. Ne nadarmo se říká, že NHL se řadí k nejnáročnějším sportovním soutěžím. Celá řada výjimečných hokejistů ji nikdy nevyhrála.

McDavid se mezi ně nehodlá zařadit. „Zažili jsme hodně vzestupů a pádů. Jsem na nás opravdu hrdý! Na charakter a odolnost celého týmu jen tak nezapomenu,“ líčil kapitán Edmontonu.

Také finálová porážka v něm ještě dlouho zůstane. Až smutek odezní, použije ji jako motivaci a znovu se vrhne do práce. A spolehněte se, že stejným odhodláním nakazí i ostatní.

Ve sportu se na zásluhy nehraje, ale zrovna jemu nelze sladkou odměnu nepřát. Teď musí hokejový fenomén především vytrvat.