Bez bodu, s chybami i šrámy. McDavid se v play off trápí: Potřebujeme se rychle rozjet

  14:56
Z dlouhodobého pohledu to byl obrázek velmi netypický, v aktuálním play off NHL však zatím podtrhující jeho nepříliš oslnivé výkony. Hvězdný Connor McDavid ve druhém střetnutí hokejistů Edmontonu s Anaheimem (4:6) zapříčinil při vlastní přesilovce nepovedenou přihrávkou gól soupeře na 4:2. A v sérii navíc stále čeká na první bod.
foto: Perry NelsonReuters

„Bylo to jen malé nedorozumění, ale samozřejmě to nemůžu nechat jen tak,“ řekl McDavid k zaviněnému gólu.

Kromě defenzivy se mu však nyní nedaří ani v útočné činnosti. Dva duely za sebou bez zápisu do statistik zaznamenal v play off teprve popáté ve své bohaté kariéře.

Nepomáhají mu ani přesilovky, z dosavadních šesti početních výhod nevyužil Edmonton ani jednu. A to se mohl v základní části pyšnit vůbec nejlepší úspěšností v této disciplíně napříč celou soutěží.

Zato Anaheim měl v dlouhodobé soutěži šestou nejhorší úspěšnost oslabení.

Jenže v probíhajících vyřazovacích bojích zatím zvládá našlapanou ofenzivu Oilers alespoň částečně držet na uzdě. A Ducks si sami přesilovkami pomáhají, když využili tři z pěti.

„Hrají důrazně, mají šikovné hráče. A my jsme nebyli tak přesní, jak bychom chtěli,“ hodnotil McDavid.

Vladař s Philadelphií míří za postupem, Dostál se radoval na ledě Edmontonu

Ten také v úvodu druhé třetiny musel řešit i další trable. Nohou se totiž zaklínil do bruslí spoluhráče Mattiase Ekholma a ze zápasu na krátkou dobu odstoupil kvůli problémům s kotníkem.

„Ale je to v pořádku,“ uklidňoval později edmontonský kapitán.

Ve druhé polovině však přece jenom bylo patrné, že se stoprocentně necítí, mezi pobyty na ledě se na střídačce svíjel v bolestech.

Jak se navíc zdá, Anaheim na něj našel recept. Díky agresivnímu pojetí nedávají fenomenálnímu Kanaďanovi příliš volného prostoru, i proto u něj zatím v bodování svítí nula.

„Každý v naší kabině ví, že je Connor výborný hráč, takže jsme ho chtěli trochu přibrzdit, což se povedlo. Kluci odvedli dobrou práci,“ těšilo gólmana Lukáše Dostála.

„Trochu změnili styl, upravili rozestavení při bránění a ztěžují nám to. Musíme na ně zatlačit,“ vysvětloval McDavid možné důvody svého trápení proti Anaheimu.

„Myslím, že na sebe Connor vyvíjí až moc velký tlak. Chce, aby se týmu dařilo. Je to lídr, když se nám daří, má na tom obvykle velký podíl,“ hájil hvězdného forvarda kouč Kris Knoblauch.

Ten by jistě uvítal, kdyby devětadvacetiletý útočník navázal na skvělé výkony ze základní části, kdy pošesté získal Art Ross Trophy pro nejproduktivnějšího hráče za celkem 138 bodů (48+90).

„Během sezony už zažil večery, kdy nebyl nejlepším hráčem a nebyl tak výjimečný. To se ale nestává často a jsem si jistý, že svou hru zase najde,“ dodal trenér Oilers.

Dostál si tak v bráně Anaheimu i díky vynulování McDavida připsal první triumf v play off. I díky němu klub při návratu do bojů o Stanley Cup uzmul cennou výhru na ledě soupeře a srovnal stav série na 1:1.

Další dva duely navíc odehraje před domácím publikem.

„V této situaci jsme už byli mnohokrát, potřebujeme se rychle rozjet. Stav 1:1 ale není nic kritického. Na hřištích soupeřů se cítíme dobře, umíme tam hrát,“ burcoval naopak McDavid.

Probere se během dvojzápasu v Kalifornii bodově i on?

MS v hokeji 2026

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května.

Do konce dubna se rozhodne finále hokejové extraligy a na přelomu dubna a května odehraje národní tým dva turnaje Euro Hockey Tour. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Výsledky

Zemřel hokejista Příplata. Mladému obránci Karlových Varů bylo 19 let

Ve věku 19 let zemřel hokejista Ondřej Příplata.

Karlovy Vary informovaly o tragické zprávě. Ve věku nedožitých dvaceti let náhle zemřel hokejista Ondřej Příplata. Mladý obránce působil v klubu od dětství.

Pardubice - Sparta 1:0. Domácí jsou potřetí v řadě ve finále, rozhodla hrubka Krejčíka

Pardubičtí hokejisté se radují z postupu do finále extraligy.

Až sedmý zápas určil druhého finalistu hokejové extraligy. S Třincem se utkají Pardubice, které v rozhodujícím klání porazily Spartu 1:0 a potřetí v řadě si zahrají o titul. Jedinému gólu předcházela...

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, finálová dvojice, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga 2025/26 má za sebou základní část i většinu play off, ze kterého už zbývá odehrát pouze finále. V boji o titul zůstávají Pardubice s Třincem, jejichž série odstartovala v sobotu...

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

Třinec - Pardubice 5:4P. Domácí mají první bod, velkolepý obrat završil Daňo

Marko Daňo střílí vítězný gól Třince.

Hokejisté Třince vyhráli ve třetím finále play off extraligy doma nad Pardubicemi 5:4 v prodloužení a snížili stav série na 1:2 na zápasy. Oceláři prohrávali už 1:4 a obrat dovršil v čase 75:51...

Před sérií bychom takový stav brali, hlásil Kondelík. A co dál? Hodit kolaps za hlavu

Jakub Lauko, Vladimír Sobotka a John Ludvig brání pardubickou bránu Romana...

V Třinci prožili nepříjemné déjà vu. Vzpomínáte? V loňském extraligovém finále s Kometou přišli pardubičtí hokejisté ve čtvrtém utkání na ledě soupeře o náskok 3:1 a následně také o stav 2:1 na...

23. dubna 2026  12:50

Je extraliga uzavřená? Baráž ideální není. Bývalý šéf svazu Tomáš Král vysvětluje

Premium
Tomáš Král

Stalo se za prezidenta svazu Tomáše Krále, že extraligu začaly řídit samy kluby prostřednictvím Asociace profesionálních klubů (APK). Soutěž dostaly před čtyřmi lety pod podmínkou, že nikdy nedojde k...

23. dubna 2026

Třineckému gólu ofsajd nepředcházel, říká extraliga. Ukázala záběry z modré čáry

Třinečtí hokejisté se radují z vyrovnání na 4:4.

Šlo o nejvíce sporný moment třetího finále hokejové extraligy. Předcházel třetímu třineckému gólu proti Pardubicím ofsajd, nebo ne? Podle Asociace profesionálních klubů (APK) nikoliv.

23. dubna 2026  11:25

Kdo z NHL dorazí na MS? Finové vyhlíží hvězdu, Kanada staví našlapaný útok

Aleksander Barkov (16) z Floridy před utažským gólmanem Karlem Vejmelkou

Základní část NHL je u konce. A v zámoří začínají pomalu prosakovat informace o hokejistech, kteří posílí národní týmy na nadcházejícím světovém šampionátu. Zvučné jméno očekávají Finové, měli by se...

23. dubna 2026  11:12

Kladno oznámilo odchody. Končí dlouholeté stálice i nejlepší kanonýr

U puku Tristen Robins z Kladna, za ním Jakub Sirota ze Sparty. Ve střehu...

Barvy hokejistů Kladna už nebudou v příští extraligové sezoně hájit obránce Jan Piskáček a trio útočníků Antonín Melka, Jakub Strnad a Tristen Robins. Středočeši o jejich odchodu informovali v...

23. dubna 2026  10:23

Spadlo ze mě prokletí, slavil Daňo. Nájezdy jsou loterie, chtěli jsme využít momentum

Třinecký Marko Daňo překonává v prodloužení pardubického brankáře Romana Willa.

Jeho první gól v play off přišel pro hokejové Oceláře Třinec v nejlepší možnou chvíli. Útočník Marko Daňo v čase 75:51 po přihrávce Mariana Adámka střelou do odkryté branky rozhodl třetí finálové...

23. dubna 2026  9:20

Vladař s Philadelphií míří za postupem, Dostál se radoval na ledě Edmontonu

Owen Tippett slaví gól ve třetím utkání série proti Pittsburghu s českým...

Třetí start v letošním play off NHL, třetí výhra. Gólman Daniel Vladař přispěl k výhře 5:2 nad Pittsburghem, Philadelphia vede v série už 3:0 na zápasy. Naopak srovnáno na 1:1 je mezi Edmontonem a...

23. dubna 2026  7:12,  aktualizováno  8:37

Jihlava v baráži povstala. Ujčík: Budeme se rvát dál a děj se vůle boží!

Jihlavský útočník Tomáš Jiránek slaví gól do litvínovské brány.

Minimálně ještě jeden barážový tanec... Úleva se odkládá, hokejový Litvínov v baráži o extraligu poprvé zakopl a Jihlava přerušila černou sedmnáctizápasovou sérii porážek prvoligistů - středeční...

23. dubna 2026  8:20

POHLED: Potkají se Pasta a Lord Stanley? Střelci Bruins se tenčí šance na vítězství

Premium
David Pastrňák v dresu Boston Bruins

Čas kvapí naprosto nemilosrdně, což se ukazuje rovněž na příběhu Davida Pastrňáka. Ještě nedávno zcela bezstarostný „lucky boy“ se stal dvojnásobným tátou, za měsíc oslaví třicetiny. V NHL dokončuje...

23. dubna 2026

Třinec snížil z ofsajdu, proč si Pešán nevzal výzvu? Nechtěl jsem riskovat, říkal

Pardubický trenér Filip Pešán během třetího finálového utkání extraligy.

Hned bylo jasné, že šlo o těsnou situaci. Potvrdily to i první opakované záběry, avšak hokejisté Pardubic si trenérskou výzvu nevzali. A tentokrát nejspíše měli. Třinecký obránce Tomáš Kundrátek...

22. dubna 2026  22:19

