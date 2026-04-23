Bez bodu, s chybami i šrámy. McDavid se v play off trápí: Potřebujeme se rychle rozjet

„Bylo to jen malé nedorozumění, ale samozřejmě to nemůžu nechat jen tak,“ řekl McDavid k zaviněnému gólu.
Kromě defenzivy se mu však nyní nedaří ani v útočné činnosti. Dva duely za sebou bez zápisu do statistik zaznamenal v play off teprve popáté ve své bohaté kariéře.
Nepomáhají mu ani přesilovky, z dosavadních šesti početních výhod nevyužil Edmonton ani jednu. A to se mohl v základní části pyšnit vůbec nejlepší úspěšností v této disciplíně napříč celou soutěží.
Podívejte se na chybu Connora McDavida vedoucí ke gólu Anaheimu:
Ryan Poehling has the Ducks up by two ✌️ pic.twitter.com/Ops9kT5SDL— Sportsnet (@Sportsnet) April 23, 2026
Zato Anaheim měl v dlouhodobé soutěži šestou nejhorší úspěšnost oslabení.
Jenže v probíhajících vyřazovacích bojích zatím zvládá našlapanou ofenzivu Oilers alespoň částečně držet na uzdě. A Ducks si sami přesilovkami pomáhají, když využili tři z pěti.
„Hrají důrazně, mají šikovné hráče. A my jsme nebyli tak přesní, jak bychom chtěli,“ hodnotil McDavid.
|
Ten také v úvodu druhé třetiny musel řešit i další trable. Nohou se totiž zaklínil do bruslí spoluhráče Mattiase Ekholma a ze zápasu na krátkou dobu odstoupil kvůli problémům s kotníkem.
„Ale je to v pořádku,“ uklidňoval později edmontonský kapitán.
Ve druhé polovině však přece jenom bylo patrné, že se stoprocentně necítí, mezi pobyty na ledě se na střídačce svíjel v bolestech.
Jak se navíc zdá, Anaheim na něj našel recept. Díky agresivnímu pojetí nedávají fenomenálnímu Kanaďanovi příliš volného prostoru, i proto u něj zatím v bodování svítí nula.
„Každý v naší kabině ví, že je Connor výborný hráč, takže jsme ho chtěli trochu přibrzdit, což se povedlo. Kluci odvedli dobrou práci,“ těšilo gólmana Lukáše Dostála.
„Trochu změnili styl, upravili rozestavení při bránění a ztěžují nám to. Musíme na ně zatlačit,“ vysvětloval McDavid možné důvody svého trápení proti Anaheimu.
„Myslím, že na sebe Connor vyvíjí až moc velký tlak. Chce, aby se týmu dařilo. Je to lídr, když se nám daří, má na tom obvykle velký podíl,“ hájil hvězdného forvarda kouč Kris Knoblauch.
Ten by jistě uvítal, kdyby devětadvacetiletý útočník navázal na skvělé výkony ze základní části, kdy pošesté získal Art Ross Trophy pro nejproduktivnějšího hráče za celkem 138 bodů (48+90).
„Během sezony už zažil večery, kdy nebyl nejlepším hráčem a nebyl tak výjimečný. To se ale nestává často a jsem si jistý, že svou hru zase najde,“ dodal trenér Oilers.
Dostál si tak v bráně Anaheimu i díky vynulování McDavida připsal první triumf v play off. I díky němu klub při návratu do bojů o Stanley Cup uzmul cennou výhru na ledě soupeře a srovnal stav série na 1:1.
Další dva duely navíc odehraje před domácím publikem.
„V této situaci jsme už byli mnohokrát, potřebujeme se rychle rozjet. Stav 1:1 ale není nic kritického. Na hřištích soupeřů se cítíme dobře, umíme tam hrát,“ burcoval naopak McDavid.
Probere se během dvojzápasu v Kalifornii bodově i on?