Milionové jednání začíná. Kam až vyšplhá? McDavid ale neřeší jen peníze, chce úspěch

První oťukávačky obou stran už proběhly. A výsledek? „Všechny dosavadní rozhovory, které jsem vedl, nás povzbudily,“ pravil generální manažer Edmontonu Stan Bowman pro rozhlasovou stanici CHED 880.

McDavidovi po příští sezoně vyprší stávající smlouva na osm let za 12,5 milionu ročně. Ve své době nejštědřejší v lize.

Ta příští by ji měla bezpečně trumfnout, klidně o čtyři miliony za rok.

Ale stále se jedná pouze o novinářské a fanouškovské odhady, samotná jednání jsou teprve na úplném začátku.

Kanadský útočník Connor McDavid.

„Měl jsem velmi dobré konverzace s Juddem Moldaverem, agentem McDavida, poté, co nám skončila sezona. Ale nic detailního, to nás teprve čeká,“ tvrdil Bowman.

Musí si také promluvit přímo s McDavidem. Zjistit, jak je v organizaci spokojen, co mu případně chybí, kde vidí v klubu rezervy.

Samozřejmě kromě té hlavní, tedy zisku Stanley Cupu, který Edmontonu dvakrát za sebou o chlup unikl.

Právě stříbrný pohár už McDavid několikrát označil za středobod všech úvah ohledně nové smlouvy. Třeba na posezonní konferenci po prohraném finále s Floridou hlásil: „Největší prioritou je pro mě vítězství. Pokud budu cítit, že máme šanci opakovaně šanci vyhrávat Stanley Cup, podpis nebude problém.“

Těžko říct, jak v této souvislosti nakládá s výsledky z posledních dvou let. Pomyslná dvě stříbra jsou tím posledním stupínkem pod úspěchem, zároveň v klíčových momentech ale Florida jasně ukázala, jak moc má proti Oilers navrch.

„Po celou dobu nás dokázali přehrávat. Jsou dvakrát po sobě vítězi z nějakého důvodu,“ hlesl uznale 28letý Kanaďan.

Individuálně ale nadále září. V lize by o něj byl obrovský zájem, byť by kluby musely kvůli jeho potenciální akvizici přizpůsobit všelijaké ekonomické plány.

Bude stát majlant. Ačkoliv říká, že hokej hraje za účelem týmového úspěchu, sám moc dobře ví, že má vysokou cenu. Plat jakéhokoliv hráče v NHL může zabírat maximálně dvacet procent z platového stropu, ten v sezoně 2026/27, kdy začne platit McDavidova nová úmluva, dosáhne 104 milionů dolarů. Nejvíc si tak může říct o rekordních 20,8 milionu.

Connor McDavid oslavuje branku Oilers s Leonem Draisatitlem (vlevo).

Pro srovnání: jeho spoluhráč Leon Draisaitl, aktuálně nejvýdělečnější hráč v NHL, pobírá rovných 14 milionů dolarů.

McDavid sice může slevit, ale určitě ne o tolik, aby se nestal nejlépe placeným mužem v lize.

„Je obrovskou součástí všeho, co tady v Edmontonu děláme. Nemám žádný časový harmonogram pro jednání, snažili jsme se dát Connorovi prostor, protože je důležité respektovat zase jeho časové vytížení,“ komentoval Bowman dál.

„Ale očekávám, že s nimi povedeme diskuze velmi brzy a snad povedou ke zdárnému konci,“ přál by si.

Z velké části díky jeho ojedinělým dovednostem dokráčeli Oilers dvakrát za sebou až do finále. Kdyby měl za rok odejít, s týmovými plány by to hrozitánsky zatřáslo.

To, co vedení organizace budovalo od roku 2015, kdy mělo to štěstí brát na draftu jako první ze všech, by se rázem rozpadlo. A to Bowman nechce dopustit.

Proto udělá maximum, aby McDavida v týmu udržel. Musí mu dát ale kromě financí i podmínky, které mu umožní bojovat o jeho první Stanley Cup.