Kritika Edmontonu sílí. Očividnou slabinu dál přehlíží, marní jen McDavidův čas?

„Další promarněná příležitost,“ shodují se analytici a experti, kteří očekávali, že Edmonton do překvapivě klidného pátečního dění na trhu promluví o poznání více.
Proč? Především kvůli McDavidovi.
Když v říjnu podškrábl novou smlouvu, prokázal Oilers obrovskou službu. Mít takovou hvězdu k dispozici jen za 12,5 milionu dolarů na sezonu? Opravdový luxus!
POHLED: Neobyčejný projev nesobeckosti. Proč se McDavid prodal pod cenou?
Kanadský fenomén mohl žádat daleko tučnější sumu, ale vlastní výdělek se rozhodl upozadit. Místo toho dopřál Stanu Bowmanovi více manévrovacího prostoru pod platovým stropem.
Zároveň na něj vytvořil tlak. Kontrakt je krátkodobý, začne platit od příští sezony a vyprší v roce 2028. Hlavní tahoun tím chtěl generálnímu manažerovi naznačit: Není nač čekat, vítězné mužstvo postav hned!
„Zatím tomu nic nenasvědčuje, ani teď se kádr nepodařilo zásadně posílit,“ napsal novinář Greg Wyshynski pro ESPN.
TRADE 🔄 The #Oilers have acquired defenceman Connor Murphy from the Blackhawks in exchange for a second-round selection in the 2028 NHL Draft. Chicago will retain 50% of Murphy's $4.4 million salary. pic.twitter.com/7fK3nkqFwx— Edmonton Oilers (@EdmontonOilers) March 2, 2026
Edmonton před uzávěrkou přestupů dvakrát měnil s Chicagem. Získal obránce Connora Murphyho a útočníky Jasona Dickinsona s Coltonem Dachem. Opačným směrem zamířil Andrew Mangiapane, podmíněná volba v prvním kole draftu 2027 a volba ve druhém kole draftu 2028.
Všichni tři nováčci by měli kanadskému celku pomoct v defenzivě a při oslabení. Murphy v nočním zápase proti Carolině (3:6) nastoupil ve druhé formaci, Dickinson na pozici centra třetí lajny, Dach v té čtvrté.
„Ale dopředu tolik platní nebudou, daleko víc by se hodilo produktivní křídlo. Takhle zase všechna odpovědnost leží na McDavidovi s Draisaitlem,“ podivoval se Mark Lazerus z webu The Athletic.
Přestupy v NHL mnoho vzruchu nepřinesly. Stěhovali se i dva Češi
Nejen jeho překvapilo, že se pozornost generálního manažera nestočila k nejpalčivější bolístce v sestavě. K pozici brankářské jedničky, v případě Oilers už věčnému, několik sezon se táhnoucímu tématu.
Ničemu nepomohl ani prosincový odchod Stuarta Skinnera, za něhož Bowman z Pittsburghu získal Tristana Jarryho. „Máme ho nasledovaného, je to velice solidní gólman,“ ubezpečoval.
Už tehdy nad jeho krokem leckdo nechápavě kroutil hlavou, fanoušci se nevěřícně ptali: Tohle má být řešení? Uplynulé měsíce ukazují, že pochyby byly zcela na místě.
The Edmonton Oilers have allowed 4+ goals in 9 of their last 11 games. pic.twitter.com/HshWbO5vj6— PuckEmpire (@puckempire) March 7, 2026
Jarry v osmi z dvanácti duelů za Edmonton inkasoval čtyři a více branek, úspěšnost zákroků mu spadla na 86,15 %. Z platového stropu navíc ukrajuje 5,375 milionu dolarů, kontrakt má do konce sezony 2027/28.
A protože bůhvíjaké výkony nepodává ani jeho parťák Connor Ingram, řeší Oilers stále stejný problém.
„Jsme v tom všichni společně, ale některé střely prostě musí chytat,“ obul se do gólmanů před olympijskou pauzou Leon Draisaitl.
Frustraci neskrýval ani na konci minulého týdne po prohře 4:5 se San Jose: „Přijde mi, že se pořád jen opakuji... Nemůžeme tolik inkasovat a spoléhat na to, že každý zápas čtyřikrát pětkrát skórujeme. To nejde.“
Kanadský tým zvládl jen dvě z předchozích osmi utkání, i tak drží v Západní konferenci sedmou pozici zajišťující postup do play off. Ale jen těsně, o tři body před devátými Sharks.
Může v bojích o Stanley Cup, které pro něj dvakrát po sobě skončily finálovou porážkou s Floridou, znovu dojít daleko?
„Cesta mezi nejlepší čtyřku není zapovězena, především díky mimořádné průměrnosti Pacifické divize,“ poznamenal Lazerus. „Ale Bowman neudělal dostatek pro to, aby Oilers působili jako skutečná hrozba.“
Tlak na generálního manažera se stupňuje, volání po jeho vyhazovu je stále hlasitější. „S McDavidem má jen omezený čas, k dispozici omezené zdroje, které z Edmontonu mohou udělat vítěze. Na této uzávěrce přestupů promarnil oboje,“ shrnul dění posledních dní Wyshynski.
Závazek vůči fenomenálnímu hokejistovi se zatím nedaří plnit.