Fenomén McDavid v životní formě. Tempo má lepší než Gretzky, zaútočí na rekord?

Jistě, asi nelze očekávat, že hvězdný Kanaďan neuvěřitelný rozjezd udrží po celou sezonu, průměrný zisk 2,88 bodu na zápas by musel zvládnout ještě v dalších 76 utkáních.
Z takto fantastického startu může vytěžit alespoň nejlepší individuální výkon tohoto tisíciletí, který drží právě on z ročníku 2022/23. Tehdy McDavid nasbíral 153 bodů.
Před čtyřmi lety však takový rozjezd neměl, o unikátnosti jeho aktuální formy hovoří fakt, že po osmi zápasech měli vyšší bodový zisk jen dva hráči v historii nejlepší ligy světa.
V sezoně 1988/89 dosáhl Mario Lemieux za stejnou porci utkání až na 31 zápisů, o čtyři roky později na 27. McDavida ještě o jeden bod předčil Babe Dye, ovšem to už v ročníku 1922/23.
V moderní éře je takový počin o to více fascinující. A i když se vzhledem k větší náročnosti soutěže prosazuje hůře než v minulém století, zmiňuje se další z úžasných rekordů Waynea Gretzkého, který v sezoně 1985/86 prožil nejlepší ročník s 215 body.
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POHLED: Neobyčejný projev nesobeckosti. Proč se McDavid prodal pod cenou?
Gretzky to tehdy stihl za 80 utkání, McDavid, pokud vydrží zdravý, bude mít v této sezoně nově o čtyři příležitosti více. A i když se útok na skvělou metu zmiňuje spíše v teoretické rovině, vypadá to, že je nyní McDavid přece jenom v nejlepší dosavadní formě.
„Je to bláznivé. Mám pocit, že v této sezoně svoje výkony ještě povýšil. Ta jeho koncovka, to je něco šíleného. Každopádně pro náš tým je to dobré znamení,“ těšilo parťáka z útoku Zacha Hymana.
McDavid bodoval v každém z osmi startů, v polovině z nich zaznamenal alespoň tříbodový zápis. Naposledy jeho řádění odnesl Utah, proti kterému si připsal dva góly a tři asistence.
„Je nemožné trénovat tým, pokud ho váš nejlepší hráč netáhne. Má spoustu podpory, kluci jsou pracovití, ale on je samozřejmě výjimečný,“ prohodil edmontonský trenér Mike Babcock, jenž hlavní opoře dopřává ještě více prostoru na ledě.
A nezapomněl připomenout i jiný žebříček, ve kterém rovněž McDavid vládne zámořské soutěži. Konkrétně ve statistice +/-, kde má devětadvacetiletý forvard bilanci 19 kladných bodů. Na konci ročníku by jich tímto tempem bylo 200.
„Spousta produktivních kluků toho většinu posbírá v přesilovkách, někdy jsou i v mínusu. Ale Connor dělá všechno, co po něm chci. A ještě si to užívá,“ pochvaloval si Babcock.
Kontroverzní kouč, jenž v létě do klubu přišel s cílem získat s hvězdami nabitým celkem konečně Stanley Cup, zažívá na nové adrese skvělý vstup i po týmové stránce.
Oilers nebodovali pouze v jednom střetnutí, v Západní konferenci jim patří druhé místo za Vegas, které však odehrálo o dva duely více.
Po divokém startu s Vancouverem, kde diváci ve dvou vzájemných duelech viděli 27 branek, zpevnili Babcockovi svěřenci obranu. Zatímco proti Canucks inkasovali třináctkrát, v dalších šesti zápasech pouze jedenáctkrát.
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Ošklivé déjà vu. Edmonton zase tápe a brankář jako by volal: Dostaňte mě odsud!
Zlepšené výkony předvádí také brankářská dvojice Devon Levi a Tristan Jarry. Tedy zástupci na postu, který v posledních letech býval slabinou ambiciózního klubu a opakovaně jedním z hlavních důvodů, proč našlapaná ofenziva na vysněnou trofej nedosáhla.
Právě v útoku se ale i nadále daří držet střelecký apetit, v první sedmičce produktivity mají Oilers hned tři hráče, kromě McDavida i obránce Evana Boucharda (6+10) a dalšího útočníka Leona Draisaitla (6+8).
Zdá se, že je Edmonton minimálně na startu ve skvělé pohodě. Leč nade všemi ční kanadský fenomén.