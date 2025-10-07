Premium

POHLED: Neobyčejný projev nesobeckosti. Proč se McDavid prodal pod cenou?

Karel Knap
  15:48
Klidně mohl od Edmonton Oilers za prodloužení smlouvy od příští sezony žádat skoro 153 milionů dolarů, čili 3,2 miliardy korun. Místo toho se jim Connor McDavid upsal za „pouhých“ 25 milionů dolarů, tedy přibližně za půl miliardy korun českých. Proč?
Noah Hanifin z Vegas Golden Knights brání Connora McDavida z Edmonton Oilers.

Noah Hanifin z Vegas Golden Knights brání Connora McDavida z Edmonton Oilers. | foto: Reuters

Kapitán Edmontonu Connor McDavid (uprostřed) se prodírá přes Filipa Hronka z...
Connor McDavid se snaží překonat Thatchera Demka.
Connor McDavid na kempu kanadské hokejové reprezentace.
Connor McDavid a Aleksandr Barkov se zdraví po finále NHL.
Po pečlivé úvaze o budoucnosti zvolil jinou variantu než ruský útočník Kirill Kaprizov, který nedávno z klubu Minnesota Wild vytřískal částku 136 milionů dolarů (2,8 miliardy korun) za osm let.

Kanaďan v osmadvaceti upozadil dlouhodobou finanční jistotu. Kontrakt protáhl jen o dva roky, do června 2028, ačkoliv mu pravidla nabízela dohodu až do léta 2034.

Nová smlouva je na světě. McDavid značně slevil, rekord se nekoná. A Edmonton slaví

Kdyby ho neuzavřel, směl by o příštích prázdninách odejít jinam bez náhrady. Projevil nesobeckost a oddanost v míře, která je v současném profesionálním sportu vpravdě neobyčejná. Své exkluzivní služby poskytl zaměstnavateli v neskonale výhodné akci.

Důvod? Vřelý vztah k městu, fanouškům, nadřízeným a parťákům v kabině. A hlavně touha po Stanley Cupu. Po dvou drásavých porážkách s Floridou ve finále ho chce konečně vyhrát. A chce ho vyhrát s Oilers.

Ví, že oni po něm marně dychtí od jara 1990. Že žádný kanadský tým na něj nedosáhl od června 1993, kdy si ho přivlastnil Montreal. K prodloužení McDavidova angažmá vyzýval při svém zářijovém projevu i premiér země Mark Carney.

Hbitý a zručný centr přezdívaný McJesus zůstal věrný svým prohlášením, že hodlá pokračovat a uspět v metropoli provincie Alberta.

V branži sklízí kolosální úrodu pochval. Přirovnávají ho ke krajanovi Sidneymu Crosbymu, jenž se v Pittsburghu rovněž spokojil s nižší mzdou, aby pod platovým stropem zbylo víc peněz na přivedení či udržení kvalitních spoluhráčů.

A miliardy mohou létat... Kaprizov posunul tržní hranice, NHL se učí novým pořádkům

„Toto je jeden z nejvýhodnějších kaufů v dějinách NHL,“ píše se na stránce The Athletic. „Nejlepší hráč na světě mohl žádat maximální sumu 19,1 milionu dolarů za rok. Místo toho se spokojil s nulovým zvýšením a průměrnou odměnou 12,5 milionu za sezonu.“

McDavid se zachoval férově, nikoliv však bláhově. Uvědomuje si, že aktuální sestava Oilers má dokořán otevřené dveře k poháru, což ale není trvalý stav.

Naznačil, že své edmontonské misi momentálně dává tři roky. Uvolnil generálnímu manažerovi Stanu Bowmanovi prostředky pro vyztužení soupisky a zároveň ho dostal pod tlak, aby v nejbližší době udělal cokoliv pro edmontonský triumf.

Connor McDavid (vpravo) z Edmonton Oilers útočí, tlačí na něj Cody Ceci z...
Alexandr Ovečkin nahání Connora McDavida.

Stanovil též zásadní precedens, který trochu shodil ceny na trhu. Podle něj se mohou odvíjet příští vyjednávání o smlouvách dalších hvězd: „Hele, co kdybys nám dal slevu jako McDavid?“

Z druhé strany se ale patrně ozve odpověď: „McDavid byl jen jeden a ocitl se v jedinečné situaci.“

Nuzák z něj každopádně nebude. Dosud vydělal přes 100 milionů dolarů v NHL a další balík mu vynáší reklamní partnerství.

Nečasův boj o peníze, Pastrňákovo sólo a boje o sestavu. Co čeká Čechy v NHL?

Až mu vyprší čerstvě podškrábnutý pakt s Oilers, smí se v jedenatřiceti dohodnout s konkurenceschopným zájemcem na sedmiletém kontraktu, který mu vzhledem k rychle stoupajícímu platovému stropu zaručí 20 až 25 milionů za sezonu, tedy přes 150 milionů celkem.

V této souvislosti mě napadá výrok coloradského forvarda Martina Nečase z letního rozhovoru pro iDNES.cz: „Ve finále bude jedno, jestli jsem si v NHL vydělal 100 milionů dolarů nebo 95 milionů. Důležitější je, abych hrál v týmu, který mi vyhovuje, abych v něm měl vhodnou roli. Aby všechno klapalo, abych byl nejlepší verzí sebe sama. Abych svou kariérou zanechal v historii tu nejlepší stopu.“

McDavid přemýšlí podobně. Rozhodně se nehodlá přidat do skupinky skvělých plejerů, kteří nedosáhli na Stanley Cup. Zkusí ho vybojovat v Edmontonu a za dva či tři roky se rozhodne, co si počne dál.

