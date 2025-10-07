POHLED: Neobyčejný projev nesobeckosti. Proč se McDavid prodal pod cenou?

Po pečlivé úvaze o budoucnosti zvolil jinou variantu než ruský útočník Kirill Kaprizov, který nedávno z klubu Minnesota Wild vytřískal částku 136 milionů dolarů (2,8 miliardy korun) za osm let.
Kanaďan v osmadvaceti upozadil dlouhodobou finanční jistotu. Kontrakt protáhl jen o dva roky, do června 2028, ačkoliv mu pravidla nabízela dohodu až do léta 2034.
Nová smlouva je na světě. McDavid značně slevil, rekord se nekoná. A Edmonton slaví
Kdyby ho neuzavřel, směl by o příštích prázdninách odejít jinam bez náhrady. Projevil nesobeckost a oddanost v míře, která je v současném profesionálním sportu vpravdě neobyčejná. Své exkluzivní služby poskytl zaměstnavateli v neskonale výhodné akci.
Důvod? Vřelý vztah k městu, fanouškům, nadřízeným a parťákům v kabině. A hlavně touha po Stanley Cupu. Po dvou drásavých porážkách s Floridou ve finále ho chce konečně vyhrát. A chce ho vyhrát s Oilers.
Ví, že oni po něm marně dychtí od jara 1990. Že žádný kanadský tým na něj nedosáhl od června 1993, kdy si ho přivlastnil Montreal. K prodloužení McDavidova angažmá vyzýval při svém zářijovém projevu i premiér země Mark Carney.
Hbitý a zručný centr přezdívaný McJesus zůstal věrný svým prohlášením, že hodlá pokračovat a uspět v metropoli provincie Alberta.
V branži sklízí kolosální úrodu pochval. Přirovnávají ho ke krajanovi Sidneymu Crosbymu, jenž se v Pittsburghu rovněž spokojil s nižší mzdou, aby pod platovým stropem zbylo víc peněz na přivedení či udržení kvalitních spoluhráčů.
A miliardy mohou létat... Kaprizov posunul tržní hranice, NHL se učí novým pořádkům
„Toto je jeden z nejvýhodnějších kaufů v dějinách NHL,“ píše se na stránce The Athletic. „Nejlepší hráč na světě mohl žádat maximální sumu 19,1 milionu dolarů za rok. Místo toho se spokojil s nulovým zvýšením a průměrnou odměnou 12,5 milionu za sezonu.“
McDavid se zachoval férově, nikoliv však bláhově. Uvědomuje si, že aktuální sestava Oilers má dokořán otevřené dveře k poháru, což ale není trvalý stav.
Naznačil, že své edmontonské misi momentálně dává tři roky. Uvolnil generálnímu manažerovi Stanu Bowmanovi prostředky pro vyztužení soupisky a zároveň ho dostal pod tlak, aby v nejbližší době udělal cokoliv pro edmontonský triumf.
Stanovil též zásadní precedens, který trochu shodil ceny na trhu. Podle něj se mohou odvíjet příští vyjednávání o smlouvách dalších hvězd: „Hele, co kdybys nám dal slevu jako McDavid?“
Z druhé strany se ale patrně ozve odpověď: „McDavid byl jen jeden a ocitl se v jedinečné situaci.“
Nuzák z něj každopádně nebude. Dosud vydělal přes 100 milionů dolarů v NHL a další balík mu vynáší reklamní partnerství.
Nečasův boj o peníze, Pastrňákovo sólo a boje o sestavu. Co čeká Čechy v NHL?
Až mu vyprší čerstvě podškrábnutý pakt s Oilers, smí se v jedenatřiceti dohodnout s konkurenceschopným zájemcem na sedmiletém kontraktu, který mu vzhledem k rychle stoupajícímu platovému stropu zaručí 20 až 25 milionů za sezonu, tedy přes 150 milionů celkem.
V této souvislosti mě napadá výrok coloradského forvarda Martina Nečase z letního rozhovoru pro iDNES.cz: „Ve finále bude jedno, jestli jsem si v NHL vydělal 100 milionů dolarů nebo 95 milionů. Důležitější je, abych hrál v týmu, který mi vyhovuje, abych v něm měl vhodnou roli. Aby všechno klapalo, abych byl nejlepší verzí sebe sama. Abych svou kariérou zanechal v historii tu nejlepší stopu.“
McDavid přemýšlí podobně. Rozhodně se nehodlá přidat do skupinky skvělých plejerů, kteří nedosáhli na Stanley Cup. Zkusí ho vybojovat v Edmontonu a za dva či tři roky se rozhodne, co si počne dál.