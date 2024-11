McDavidův festival. Velebená hvězda po milníku doufá: Ještě krásných deset let!

„Tenhle chlapík vážně získal tisíc bodů v NHL?“ utahovali si z McDavida jeho parťáci v kabině s nápisem na tričkách, na kterém se objevila podobizna jejich kapitána v košili a brýlích.

„Tu fotku jsem pořídil já. Rozeslal jsem ji a pak se toho ujal Brad Harrison, který se u nás stará o vybavení,“ chlubil se rozesmátý útočník Leon Draisaitl.

Právě německý střelec v přečíslení zkraje druhé třetiny poslal puk McDavidovi a ten jej v rychlosti uklidil do sítě, těsně před přesunem gólmana Wedgewooda.

Jubilejní bod za 341 gólů a 659 asistencí byl na světě.

Tisíc bodů v NHL Desítka nejrychlejších 1. Wayne Gretzky (424 utkání, rok 1984)

2. Mario Lemieux (513 utkání, 1992)

3. Mike Bossy (656 utkání, 1986)

4. Connor McDavid (659 utkání, 2024)

5. Peter Šťastný (682 utkání, 1989)

6. Jari Kurri (716 utkání, 1990)

7. Guy Lafleur (720 utkání, 1981)

8. Bryan Trottier (726 utkání, 1985)

9. Denis Savard (727 utkání, 1990)

10. Steve Yzerman (737 utkání, 1993)

„Ani jsem nezvažoval, že bych střílel sám, to nešlo,“ prohlásil Draisaitl. „Každý v týmu by udělal totéž, on si to zaslouží.“

Podobná slova a chování fanoušků i týmu, který v kompletním složení zamířil na led, McDavida rozjařily: „Tohle je pro mě všechno!“

Nad čísly samotnými se až tak nepozastavoval, mluvil hlavně o bratrstvích, která hraním v elitní lize získal.

To ovšem neznamená, že by si milníku nevážil. Vždyť první tisícovky bodů dosáhl jako čtvrtý nejrychlejší hráč v dějinách NHL. Po 659 odehraných zápasech. Pouze Wayne Gretzky (424), Mario Lemieux (513) a Mike Bossy (656) byli svižnější.

Pro srovnání, nejlepším Čechoslovákem a zároveň Evropanem byl v tomto ohledu Peter Šťastný (682), Jaromíru Jágrovi stejný počin zabral 763 duelů. O šest víc než Sidneymu Crosbymu, který je po McDavidovi nejvýš ze stále aktivních „tisícovkařů“ v zámoří.

Obránce Evan Bouchard z Edmontonu se speciálním tričkem k tisícímu bodu Connora McDavida v NHL:

„Tyhle momenty vám dávají šanci ohlédnout se zpět. Je to dost zvláštní,“ zamýšlel se McDavid. „Člověk celý život tráví hokejem, miluje ho a chce se uchytit v NHL. Po tisíci bodech to dělám už deset let! Je to šance ocenit i lidi kolem mě.“

Třeba Draisaitla, nejvýraznějšího souputníka, který se ze zakulacené hromady bodů momentálně nejlepšího hráče v NHL nachomýtl hned k 445, ať už vstřelenou brankou nebo přihrávkou.

Connor McDavid (vlevo) z Edmontonu slaví tisící bod v NHL. S gratulací spěchají obránce Darnell Nurse a útočník Leon Draisaitl (vlevo).

Druhou asistenci u nejsledovanější trefy čtvrteční noci pak zapsal jejich další blízký vrstevník, obránce Darnell Nurse: „Všichni tři jsme spolu začínali v podstatě jako děti a hrajeme vedle sebe už dekádu.“

A aby si souhru ještě jednou užili, rozhodlo spolu tohle trio i v prodloužení. Draisaitl při hře ve třech mířil z útočného pásma pryč, když se mu mezi bránící hráče nabídl McDavid. Ten na sebe navázal dalšího soupeře a instinktivní zadovkou parádně oslovil Nurse, jenž přesně zakončil.

Dával tak druhý gól v utkání, které však patřilo muži, co bravurně načal druhou tisícovku bodů. A že má rozhodně slušnou šanci ji I dotáhnout. Po Gretzkém jako druhý hokejista v historii.

„Zažil jsem parádních deset let a doufám, že jich bude ještě deset krásných,“ pravil chlapík, jenž obsadil pozice první, druhé i třetí hvězdy utkání. Tohle byl jeho festival.

K „tisícinám“ dostal i ohromný marcipánový dort.

Connor McDavid s dortem:

Dočkal se neustávajícího aplausu fanoušků, který ho dojímal.

Moderátor na ledě povídal: „Connore, chci ti jménem všech v Edmontonu poděkovat za to, jakým úžasným lídrem tu jsi. A gratuluju!“

Pro mnohé edmontonské fanoušky je Connor McDavid svatý muž, k zisku Stanley Cupu ale jeho zázraky na ledě nakonec nestačily...

S tričky šprýmující hráči Oilers mu zase děkovali za další vítězství, které řídil.

Třeba se s nimi po řadě individuálních ocenění konečně dočká i té nejcennější kolektivní trofeje, ke které byl v červnovém finále tak blízko.