Nespěchám, mám jasné priority. McDavid naznačil plány, podepíše už před sezonou?

Ale nebojte, varianta, že by snad kapitán Edmontonu vynechal začátek základní části (7. října), nehrozí. Dál mu běží stávající kontrakt, nový potřebuje až od ročníku 2026/27.
Za kolik podepíše? Na jak dlouho? Zboří dosavadní rekordy zámořské soutěže? Spousta otázek, žádné odpovědi. Tedy zatím.
Milionové jednání začíná. Kam až vyšplhá? McDavid ale neřeší jen peníze, chce úspěch
„Nespěchám, nechávám si všechny možnosti otevřené. S agentem, rodinou a všemi zainteresovanými je řešíme, bavíme se o nich. Zároveň nechci, aby se z toho stalo zbytečné rozptýlení,“ líčil klidně McDavid.
A posléze dodal pár vět, které musely uklidnit snad každého fanouška kanadského celku: „Mám plně v úmyslu tady vyhrávat. To je moje jediná priorita. Tedy vlastně jedna ze dvou, ještě olympijské zlato.“
Jednání s klubem stojí na něm. Edmonton dal jasně najevo, že pro jeho setrvání udělá maximum. Jinou možnost ani nemá, tak výjimečného hráče si nesmí nechat upláchnout!
Generální manažer Stan Bowman našlapuje opatrně. Osmadvacetiletému Kanaďanovi dává prostor, respektuje jeho přístup, nestanovuje si časový harmonogram, dokdy chce mít situaci vyřešenou.
Ale až k tomu dojde, bude se mu usínat lépe. A podle uznávaného zámořského novináře Elliottea Friedmana je i v McDavidově zájmu, aby k rozuzlení došlo co nejdřív.
„Pokud nepodepíše před startem základní části, překvapí mě to. Čekal bych, že nebude chtít, aby ho reportéři celou dobu otravovali stejnými otázkami. Rušit to může i jeho spoluhráče a celou organizaci. Dokud se to nedotáhne, pořád to bude obrovské téma.“
A jaký výsledek tipuje?
Ten nejpravděpodobnější, tedy setrvání elitního centra v Kanadě: „Troufnu si říct, že o odchodu nepřemýšlí. Zároveň potřebuju mít záruky, že když zůstane, bude mít i nadále šanci vyhrát Stanley Cup.“
Dvě finálové účasti v řadě o lecčems vypovídají. Oilers patří ke špičce NHL. McDavid i Leon Draisaitl, další fenomenální hokejista, klidně zvládnou sami zvrátit nepříznivě se vyvíjející zápasy.
Dokud se budou po ledě prohánět vedle sebe, Edmonton není radno odepisovat. I přes to, že přišel o Viktora Arvidssona, Evandera Kanea, Coreyho Perryho či Connora Browna, čtyři platné členy ofenzivy.
Vzniklé mezery v sestavě má zalepit Andrew Mangiapane, velkou šanci se poprvé předvést mezi elitou dostal David Tomášek, o místo zabojují i nadaní mladíci Isaac Howard a Matthew Savoie.
Zjevení v Edmontonu. Tomášek vypráví, proč si ho Oilers vybrali a proč vynechá MS
Ano, pochyby ohledně brankoviště nezmizely, Stuart Skinner ani Calvin Pickard nepředstavují záruku spolehlivosti, ale ambiciózní tým už ukázal, že i s nimi v zádech zvládne dojít daleko. Ideálně až na vrchol.
Právě to je McDavidova hlavní motivace.
Tak strašně moc se nechce zařadit do skupinky smutných hokejových velikánů, kteří si oslavy se Stanley Cupem nikdy neužili. Představa, jak zdvihá jednu z nejcennějších sportovních trofejí nad hlavu, je pro něj vším.
Kvůli ní prý neváhá částečně slevit z finančních nároků, ovšem i tak se předpokládá, že jeho kontrakt zboří rekordy.
Z občasných náznaků lze vyčíst, že McDavid stále věří, že mu k tomu Edmontonu může pomoct.
Zdárnému výsledku rozhovorů mezi oběma stranami nahrává i fakt, že se na nich podílí i Jeff Jackson. Dříve hráčův agent, teď výkonný ředitel a prezident hokejových operací v organizaci Oilers.
„Nebude to na dlouho. Až nám dá Connor vědět, že je připravený, pobavím se o tom a dohodu dotáhneme,“ řekl Jackson na začátku týdne pro Daily Faceoff.
Stále reálněji se jeví varianta, že se obě strany domluví jen na příští tři až čtyři roky. Na dobu, kdy by jeden z favoritů Západní konference měl, alespoň teoreticky, setrvat v boji o nejvyšší příčky.
Pro McDavida by šlo o výhodný deal i z finančního hlediska. Počkal by, jak se okolnosti vyvinou, s odstupem času by znovu zasedl k jednacímu stolu a mohl podškrábnout další, ještě lukrativnější kontrakt.
Teď ale nepředbíhá, tak daleko nehledí. Soustředí se jen na přítomnost. A NHL netrpělivě čeká, k jakému výsledku s Edmontonem dospějí.