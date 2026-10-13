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Mohl jsi mít sochu, teď máš počítadlo. O kolik peněz už přišel trucující brankář?

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  13:32
Connor Hellebuyck v bráně Winnipegu.

Connor Hellebuyck v bráně Winnipegu. | foto: Rich Gagnon / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / Profimedia

Connor Hellebuyck si upravuje účes v brance Winnipegu.
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Z oblíbence se stal vyvrhelem. Trucování brankáře Connora Hellebuycka, jež u hokejistů Winnipegu vyústilo v suspendaci, má nyní i virální efekt v internetovém prostředí. Vznikla totiž stránka, která počítá, o kolik peněz už gólmanská hvězda NHL přišla.

Fanouškům stačí navštívit stránku hellebucks.com, kde si autor v názvu pohrál i s hovorovým označením pro dolary.

Na ní je nejvíce viditelná souhrnná částka, která se během úterního dne pohybovala kolem 550 tisíc dolarů, tedy necelých 12 milionů korun.

Ovšem s každou vteřinou se hodnota zvedá o 45 centů, za den pak o 38 660 dolarů, tedy v přepočtu přes 840 tisíc korun.

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Hellebuyckův kontrakt, jenž platí až do roku 2031, zabírá v platovém stopu průměrně 8,5 milionu dolarů ročně. Jeho základní mzda v probíhající sezoně nicméně činí 7,5 milionu dolarů (přibližně 163 milionu korun ročně).

Jenže americký gólman v srpnu nejprve veřejně požádal o výměnu z Winnipegu a když k ní nedošlo, pauzíroval a nedostavil se na tréninkový kemp před startem nového ročníku NHL. Klub ho za to suspendoval, což pochopitelně pozastavilo i jeho výplatu.

Promrhaná částka se pak započítává do průběhu základní části NHL, která trvá 194 dní. Patnáct už jich uplynulo a za tu dobu zatím Hellebuyck přišel o zmíněného více než půl milionu dolarů.

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Na stránce však najdete i přepočet na konkrétní položky. Například na počet lístků na zápas Winnipegu do spodního patra, kterých je více než pět tisíc, nájem průměrného bytu ve městě na více než 43 let či přibližně 2 700 dresů s Hellebuyckovým jménem.

U těch autor stránky s rýpnutím dodává, že jejich hodnota bude vzhledem k napjatým okolnostem při dalším prodeji klesat.

„Postavili bychom ti sochu. Místo toho jsme udělali tohle počítadlo,“ najdete rovněž na adrese hellebucks.com. Za ní stojí dlouholetý fanoušek Robson Fletcher, který projekt vytvořil poté, co se přistihl, že právě nad otázkou ohledně gólmanových ztracených peněz přemýšlí.

Hvězdný americký gólman Connor Hellebuyck táhne v NHL Winnipeg.

Stejně jako ostatní příznivci Jets jen těžko kousal, jaký postoj zaujala dost možná největší opora týmu posledních let. Vždyť Hellebuyck v klubu odchytal 11 sezon, během kterých získal hned třikrát Vezina Trophy pro nejlepšího brankáře NHL.

V roce 2025 k ní dokonce přidal prestižní Hart Trophy pro nejužitečnějšího hráče celé soutěže – jako teprve osmý gólman v historii. V únoru vychytal americkému výběru olympijské zlato, když dokonale deptal našlapanou kanadskou ofenzivu.

Přitom ho v roce 2012 Winnipeg draftoval až v pátém kole na 130. pozici a příliš pozornosti nelákal. Avšak i z takto nízké pozice se vypracoval v klubového hrdinu a oblíbence tamních fanoušků.

Connor Hellebuyck si upravuje účes v brance Winnipegu.

„Byl na nejlepší cestě stát se místní legendou. Pak ale přišlo zklamání. Sbližování s americkým prezidentem, který ohrožoval kanadskou suverenitu. Žádost o výměnu. Neúčast na přípravném kempu. Suspendace,“ shrnul Fletcher hlavní body brankářova ústupu ze slávy.

„Jets jdou dál bez něj. Sezona je v plném proudu, tým má novou tvář a nový přístup. Hellebuyck mezitím zůstává v nejistotě. A to ho den za dnem stojí peníze,“ doplnil.

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Jeho stránka se stala rychle populární, za jediný den dokonce překonala povolený bezplatný měsíční provoz poskytovatele Cloudflare. Fletcher pro renomovaný server The Athletic prozradil, že například za jeden konkrétní den měl jeho odkaz 160 tisíc zhlédnutí.

Nejedná se navíc o jediný webový projekt, jenž se situací kolem hvězdného brankáře zabývá. Další stránkou je ishellebuyckstillajet.ca, kde na vás na otázku, zda je Hellebuyck stále hráčem klubu, vyskočí odpověď: „ANO... Ale je suspendován, takže vlastně ne.“

A co s třiatřicetiletým maskovaným mužem bude dál? Objevily se i informace, že by se k týmu opět připojil, to však vyvrátil zámořský insider Elliotte Friedman.

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„Nemyslím si, že by to kdokoliv ze zúčastněných chtěl. Hellebuyck, Jets, hráči ani fanoušci... Nikdo si to nepřeje,“ uvedl Friedman.

Vzhledem k dlouhodobému zranění Igora Šesťorkina se také začala zmiňovat možnost angažmá u New York Rangers, avšak ani to nemá být vzhledem k výši a délce kontraktů obou gólmanů reálnou variantou.

Jistotu má tak Hellebuyck zatím jedinou. Že pokud se s nikým nedohodne, bude na populární stránce stále růst obnos peněz, o které svým trucováním přišel.

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