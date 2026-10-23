Konkrétně balíček ve znění: útočníci Dawson Mercer a Nick Bjugstad, mladík Alexander Command, brankář Nico Daws, volba ve druhém kole draftu 2029 a sedmém kole draftu 2027.
Generální manažer Jets Kevin Cheveldayoff se Hellebuycka snažil vyměnit několik týdnů, dlouho však nemohl najít ideálního partnera k výměně.
Nakonec se dohodl s Devils, kteří byli ochotní poslat do Winnipegu mix hráčů, voleb v draftu i jeden velký talent.
Tím je švédský centr Command, dvanáctka posledního draftu, jež nastupuje za juniorku a zatím spíše sporadicky áčko Örebrö. Ofenzivní Mercer i defenzivnější Bjugstad pak zapadnou rovnou do základní sestavy, Daws poté zaplní mezeru v brankovišti přímo po Hellebuyckovi.
Ta vznikla poté, co Hellebuyck na konci předešlé sezony informoval vedení Jets, že není spokojen se směřováním klubu. Chtěl aspirovat na ty nejvyšší příčky a dospěl k názoru, že ve Winnipegu šanci na Stanley Cup v dohledné době mít nebude.
V srpnu pak veřejně požádal o trejd, přičemž se posléze nedostavil na letní kemp.
Winnipeg poté olympijského vítěze, jenž si přál zamířit z kanadského klubu někam do Spojených států a předložil klubu seznam týmů, kam by rád přestoupil, podle regulí suspendoval.
Na začátku ročníku mu nevyplácel mzdu, což platilo až do pátku 23. října, kdy suspendace oficiálně skončila. Paradoxně právě v tento den se dočkal výměny.
Trucováním přišel o více než 900 tisíc dolarů, přibližně dvacet milionů korun.
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