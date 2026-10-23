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Konec táhlé ságy. Trucující Hellebuyck se dočkal výměny, přišel však o 20 milionů

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Aktualizujeme   18:39aktualizováno  18:55
Connor Hellebuyck si upravuje účes v brance Winnipegu.

Connor Hellebuyck si upravuje účes v brance Winnipegu. | foto: CTK / AP / Tony Gutierrez ČTK

Connor Hellebuyck v bráně Winnipegu.
Sidney Crosby překonává Connora Hellebuycka.
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Trvalo to dlouho, určitě mnohem déle, než si sám přál. Po měsících jednání a trucování se Winnipeg a brankář Connor Hellebuyck definitivně rozchází. Americký hokejový gólman se v NHL přesouvá do New Jersey, které za něj posílá obratem hned několik položek.

Konkrétně balíček ve znění: útočníci Dawson Mercer a Nick Bjugstad, mladík Alexander Command, brankář Nico Daws, volba ve druhém kole draftu 2029 a sedmém kole draftu 2027.

Generální manažer Jets Kevin Cheveldayoff se Hellebuycka snažil vyměnit několik týdnů, dlouho však nemohl najít ideálního partnera k výměně.

Nakonec se dohodl s Devils, kteří byli ochotní poslat do Winnipegu mix hráčů, voleb v draftu i jeden velký talent.

Tím je švédský centr Command, dvanáctka posledního draftu, jež nastupuje za juniorku a zatím spíše sporadicky áčko Örebrö. Ofenzivní Mercer i defenzivnější Bjugstad pak zapadnou rovnou do základní sestavy, Daws poté zaplní mezeru v brankovišti přímo po Hellebuyckovi.

Ta vznikla poté, co Hellebuyck na konci předešlé sezony informoval vedení Jets, že není spokojen se směřováním klubu. Chtěl aspirovat na ty nejvyšší příčky a dospěl k názoru, že ve Winnipegu šanci na Stanley Cup v dohledné době mít nebude.

Connor Hellebuyck v bráně Winnipegu.

V srpnu pak veřejně požádal o trejd, přičemž se posléze nedostavil na letní kemp.

Winnipeg poté olympijského vítěze, jenž si přál zamířit z kanadského klubu někam do Spojených států a předložil klubu seznam týmů, kam by rád přestoupil, podle regulí suspendoval.

Na začátku ročníku mu nevyplácel mzdu, což platilo až do pátku 23. října, kdy suspendace oficiálně skončila. Paradoxně právě v tento den se dočkal výměny.

Trucováním přišel o více než 900 tisíc dolarů, přibližně dvacet milionů korun.

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