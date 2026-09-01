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Hvězdný brankář hledá nový tým. Které Čechy může jeho výměna ovlivnit?

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  13:40
Connor Hellebuyck (37) v bráně Winnipeg Jets, v zápase se St. Louis Blues čelí...

Connor Hellebuyck (37) v bráně Winnipeg Jets, v zápase se St. Louis Blues čelí pokusu Radka Faksy. | foto: James Carey LauderReuters

Sidney Crosby překonává Connora Hellebuycka.
Winnipežský gólman Connor Hellebuyck zasahuje před Brandtem Clarkem z Los...
Connor Hellebuyck (vlevo) z Winnipegu a Jake Oettinger z Dallasu po utkání.
Gólman Winnipegu Connor Hellebuyck sleduje puk před svou brankou, natahuje se...
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Michael Wilbon, komentátor ESPN, jednoho z nejlepších brankářů současnosti vůbec nešetřil: „Chce odejít? S Winnipegem přece nedávno podepsal dlouholetou smlouvu. Zavolal bych mu a jeho agentovi a řekl jim: Jděte k čertu!“ Jeho slova v hokejovém prostředí zarezonovala, ale realita zůstává stejná. Connor Hellebuyck si v NHL hledá nový tým. Kam by mohl zamířit?

To se dozvíme poměrně brzy. Odchod je pouze otázkou času, s největší pravděpodobností se upeče ještě před začátkem nové sezony, která startuje v noci na 30. září.

Jets si, zcela logicky, nepřejí mít v prvním utkání základní části mezi třemi tyčemi gólmana, jenž veřejně deklaroval, že za ně nechce dál chytat.

Nehledě na to, že se jedná o klubovou legendu, která zanechala fanouškům spoustu vzpomínek.

Je načase jít dál. Helleybuck zveřejnil žádost o výměnu, chce opustit Winnipeg

Nehledě na to, že kapitán Adam Lowry k budoucnosti dobrého kamaráda řekl: „Můžeme vymýšlet milion různých scénářů, ale jen bychom ztráceli čas. Connor je stále jedním z nás, těším se, až se k nám připojí na kempu.“

Faktem zůstává, že Hellebuyck drží plnou kontrolu. Díky klauzuli o nevyměnitelnosti, kterou má zanesenou ve smlouvě. Může si vybírat, generální manažer Kevin Cheveldayoff nesmí schválit výměnu bez jeho souhlasu.

„Ale pozor, nemá úplně svázané ruce,“ napsal novinář Chris Johnston z webu The Athletic. „Hráč je ochotný se klauzule částečně vzdát ve prospěch řady týmů, což znamená, že Winnipeg by měl mít na výběr.“

Jakmile třiatřicetiletý brankář oznámil, že chce změnit angažmá, zbytek zámořské soutěže zpozorněl. Podstatná část mužstev by tak výraznou gólmanskou osobnost přivítala s otevřenou náručí.

Ale kdo dokáže nabídnout vhodnou protihodnotu, která bude Winnipegu vyhovovat? A jaké jsou Američanovy preference?

V ideálním případě zamířit na adresu, kde bude mít šanci na Stanley Cup. Nebo alespoň do týmu, který je na vzestupu a na špici NHL by mohl ještě několik let vydržet.

Šílenství v Buffalu: play off po 15 letech a snová otočka. Hala se třásla, smál se kouč

Do této škatulky zapadá Buffalo.

A právě okolo Sabres, kteří se na jaře po vynikající základní části po čtrnácti letech probojovali do play off, krouží spekulace nejčastěji. Obě strany měly být blízko dohodě už během draftu, nakonec z ní ale sešlo.

Nové okolnosti mohou jednání obnovit. V takovém případě by Winnipeg na oplátku nejspíš žádal brankářskou jedničku Ukko-Pekku Lukkonena, jenž by mohl vytvořit dvojici se Stuartem Skinnerem.

A co dál?

„Sabres mohou nabídnout zkušenější hráče do prvních útoků, třeba Joshe Norrise a Ryana McLeoda,“ přednesl jednu z variant novinář Jesse Granger z The Athletic.

Jets se ale mohou vydat i jinou cestou a cílit na mladší ofenzivní hokejisty se zajímavou budoucností, kterých má Buffalo několik. „Nabízí se Konsta Helenius a Jiří Kulich,“ nadhodil Ryan Dixon z webu Sportsnet.

Zatímco se jeho vrstevníci zabudovávali v sestavě, dvaadvacetiletý Čech se od listopadu potýkal s krevní sraženinou. „Nebyl jsem si jistý, jestli si ještě někdy zahraju hokej,“ přiznal pro oficiální ligový web.

Jiří Kulich se raduje z trefy v utkání proti Pittsburghu.

Finský útočník Konsta Helenius s pohárem pro světové šampiony.

Obdobné starosti po zjištění diagnózy panovaly i v klubu. Teď je Kulich po takřka kompletně vynechané sezoně zpátky. Zdravý, připravený se dál rvát o šanci a co největší roli. Také stěhování je ale ve hře.

„Winnipeg by v něm získal skvělého střelce do třetí formace, produktivitou by doplnil největší hvězdy,“ zamyslel se Dixon. „Zatím neukázal, že zvládne stabilně obstát v prvních dvou útocích. I proto může být Buffalo ochotné se ho zbavit.“

Přivábit Hellebuycka, jenž si v nadcházejících pěti sezonách ročně přijde na 8,5 milionu dolarů ročně, se ale pokusí i jiní zájemci.

Hvězdné jméno k mání na přestupovém trhu jen zřídkakdy unikne pozornosti agresivním a při jednáních nekompromisním Vegas.

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„Mammoth nemají na Hellebuycka dostatek prostoru pod platovým stropem. Ale co kdyby opačným směrem poslali Vejmelku? Winnipegu by dvojice Vejmelka – Skinner zřejmě nevadila,“ zmínil Dixon jméno dalšího českého hokejisty.

Možností je několik. A než se NHL znovu naplno rozjede, mělo by se ukázat, která bude nakonec platná.

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