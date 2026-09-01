Hvězdný brankář hledá nový tým. Které Čechy může jeho výměna ovlivnit?

To se dozvíme poměrně brzy. Odchod je pouze otázkou času, s největší pravděpodobností se upeče ještě před začátkem nové sezony, která startuje v noci na 30. září.
Jets si, zcela logicky, nepřejí mít v prvním utkání základní části mezi třemi tyčemi gólmana, jenž veřejně deklaroval, že za ně nechce dál chytat.
Nehledě na to, že se jedná o klubovou legendu, která zanechala fanouškům spoustu vzpomínek.
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Nehledě na to, že kapitán Adam Lowry k budoucnosti dobrého kamaráda řekl: „Můžeme vymýšlet milion různých scénářů, ale jen bychom ztráceli čas. Connor je stále jedním z nás, těším se, až se k nám připojí na kempu.“
Faktem zůstává, že Hellebuyck drží plnou kontrolu. Díky klauzuli o nevyměnitelnosti, kterou má zanesenou ve smlouvě. Může si vybírat, generální manažer Kevin Cheveldayoff nesmí schválit výměnu bez jeho souhlasu.
„Ale pozor, nemá úplně svázané ruce,“ napsal novinář Chris Johnston z webu The Athletic. „Hráč je ochotný se klauzule částečně vzdát ve prospěch řady týmů, což znamená, že Winnipeg by měl mít na výběr.“
One key difference with the Connor Hellebuyck trade request compared to others around the NHL is that he's willing to waive his NMC for a variety of teams.— Chris Johnston (@reporterchris) August 28, 2026
The offers haven't been to Winnipeg's liking just yet, obviously, but they're not totally handcuffed.
Jakmile třiatřicetiletý brankář oznámil, že chce změnit angažmá, zbytek zámořské soutěže zpozorněl. Podstatná část mužstev by tak výraznou gólmanskou osobnost přivítala s otevřenou náručí.
Ale kdo dokáže nabídnout vhodnou protihodnotu, která bude Winnipegu vyhovovat? A jaké jsou Američanovy preference?
V ideálním případě zamířit na adresu, kde bude mít šanci na Stanley Cup. Nebo alespoň do týmu, který je na vzestupu a na špici NHL by mohl ještě několik let vydržet.
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Do této škatulky zapadá Buffalo.
A právě okolo Sabres, kteří se na jaře po vynikající základní části po čtrnácti letech probojovali do play off, krouží spekulace nejčastěji. Obě strany měly být blízko dohodě už během draftu, nakonec z ní ale sešlo.
Nové okolnosti mohou jednání obnovit. V takovém případě by Winnipeg na oplátku nejspíš žádal brankářskou jedničku Ukko-Pekku Lukkonena, jenž by mohl vytvořit dvojici se Stuartem Skinnerem.
PTI did not hold back on Connor Hellebuyck’s trade request.— Winnipeg Sports Talk (@SportsTalkWPG) August 28, 2026
Mike Wilbon and Frank Isola ripped the Jets goaltender for wanting out of Winnipeg with five years remaining on his contract. pic.twitter.com/arPf1NIoTN
A co dál?
„Sabres mohou nabídnout zkušenější hráče do prvních útoků, třeba Joshe Norrise a Ryana McLeoda,“ přednesl jednu z variant novinář Jesse Granger z The Athletic.
Jets se ale mohou vydat i jinou cestou a cílit na mladší ofenzivní hokejisty se zajímavou budoucností, kterých má Buffalo několik. „Nabízí se Konsta Helenius a Jiří Kulich,“ nadhodil Ryan Dixon z webu Sportsnet.
Zatímco se jeho vrstevníci zabudovávali v sestavě, dvaadvacetiletý Čech se od listopadu potýkal s krevní sraženinou. „Nebyl jsem si jistý, jestli si ještě někdy zahraju hokej,“ přiznal pro oficiální ligový web.
Obdobné starosti po zjištění diagnózy panovaly i v klubu. Teď je Kulich po takřka kompletně vynechané sezoně zpátky. Zdravý, připravený se dál rvát o šanci a co největší roli. Také stěhování je ale ve hře.
„Winnipeg by v něm získal skvělého střelce do třetí formace, produktivitou by doplnil největší hvězdy,“ zamyslel se Dixon. „Zatím neukázal, že zvládne stabilně obstát v prvních dvou útocích. I proto může být Buffalo ochotné se ho zbavit.“
Přivábit Hellebuycka, jenž si v nadcházejících pěti sezonách ročně přijde na 8,5 milionu dolarů ročně, se ale pokusí i jiní zájemci.
Hvězdné jméno k mání na přestupovém trhu jen zřídkakdy unikne pozornosti agresivním a při jednáních nekompromisním Vegas.
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Se situací v brankovišti nemusí být po odchodu Frederika Andersena úplně spokojeni šampiony z Caroliny, jasná jednička chybí i ambicióznímu New Jersey.
O angažování letošního olympijského vítěze, bezkonkurenčně nejlepšího hráče finále s Kanadou, mohou uvažovat i v San Jose nebo v Utahu, dva celky na vzestupu se zásobou mladých hvězd v kádru.
„Mammoth nemají na Hellebuycka dostatek prostoru pod platovým stropem. Ale co kdyby opačným směrem poslali Vejmelku? Winnipegu by dvojice Vejmelka – Skinner zřejmě nevadila,“ zmínil Dixon jméno dalšího českého hokejisty.
Možností je několik. A než se NHL znovu naplno rozjede, mělo by se ukázat, která bude nakonec platná.