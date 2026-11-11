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Trump je tvůj taťka, zbabělče! Vyvrhel se vrátil do Kanady, prchl kvůli výhrůžkám

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  11:50
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Fanoušci Winnipegu obohatili Connoru Hellebuyckovi návrat do arény mnohými...

Fanoušci Winnipegu obohatili Connoru Hellebuyckovi návrat do arény mnohými transparenty. | foto: AP

Fanoušci Winnipegu obohatili Connoru Hellebuyckovi návrat do arény mnohými...
Fanoušci Winnipegu obohatili Connoru Hellebuyckovi návrat do arény mnohými...
Brankář Connor Hellebuyck se poprvé od výměny vrátil do Winnipegu.
Gólman Connor Hellebuyck se raduje se svými spoluhráči z vítězství New Jersey.
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Říkal si, jaké to asi bude. Jak ho po tom všem fanoušci Winnipegu uvítají. Netrvalo dlouho a na tyto otázky znal odpovědi. Sotva hokejový brankář Connor Hellebuyck vyjel na led, z hlediště se ozvalo bučení, pískání, řičení. Pokračovalo i během rozcvičky, navíc když dostal gól, diváci se začali radovat.

Jistě si nemohl nevšimnout četných plakátů a transparentů, skrze které mu místní příznivci připomněli, co si o něm myslí.

Zbabělec.

Zrádce.

Děcko.

Že by se snad se začátkem zápasu situace uklidnila? Ani trochu. Hned po úvodním vhazování fandové začali křičet: „My chceme Connora, my chceme Connora!“

Fanoušci Winnipegu obohatili Connoru Hellebuyckovi návrat do arény mnohými transparenty.

Vedení Devils se totiž rozhodlo Hellebuycka do branky nenasadit, navíc o tom informovali už s předstihem.

Zklamalo to brankáře samotného, ale také hráče i fanoušky soupeře.

„On to s námi vzdal. Bylo by hezké, kdybychom to konečně měli za sebou,“ pravil trenér Winnipegu Scott Arniel.

„Upřímně mě ani nenapadlo, že by to bylo možné. Dost mě to překvapilo,“ říkal o rozhodnutí Devils nenasadit Hellebuycka útočník Jets Kyle Connor. Podobná slova volili i další spoluhráči. Brali by to jako finální tečku, ale takhle prý mají pocit, že se celá sága neukončila.

Hellebuyck proti Winnipegu? Ne! Gólman chytat chtěl, ale vedení Devils nesouhlasí

Hellebuyck chytat chtěl. Už před vzájemným zápasem hlásil do médií: „Miluju Winnipeg. Bylo by hezké si tam znovu zahrát, postavit se celé situaci čelem a vidět reakci fanoušků. Vím, že ve Winnipegu zůstala určitá hořkost.“

„Měl jsem s trenérem Sheldonem Keefem a generálním manažerem Sunnym Mehtou schůzku, řekl jsem jim, že o utkání stojím, ale chápal jsem i je,“ pravil.

„Kdyby chytal, podle našeho odhadu by se snížila naše šance na výhru,“ argumentoval Mehta. I bez něj, s Jakem Allenem v brance Devils, ve Winnipegu prohráli 2:4. Kdežto Hellebuyck doposud naskočil do pěti zápasů a ze všech odcházel jako vítěz.

Fanoušci Winnipegu obohatili Connoru Hellebuyckovi návrat do arény mnohými transparenty.

Avšak i když se klub takto rozhodl, souhlasil s tím, že před duelem pošle svého gólmana před novináře, což nebývá úplně zvykem. I o to Hellebuyck stál. Říkal, že by rád před reportéry přímo ve Winnipegu ještě jednou promluvil a pokusil se vysvětlit, proč chtěl z klubu odejít.

V srpnu veřejně požádal o výměnu, poté nedorazil na přípravný kemp a Jets ho suspendovali. Už tehdy jej fanoušci zatracovali, měli ho za vyvrhela, zrádce. V klubu nakonec zůstal až do konce října, kdy se Winnipeg domluvil právě s Devils na velkém trejdu.

Dříve přitom Hellebuyck tvrdil, že by rád zůstal hráčem Winnipegu do konce své kariéry, i proto podepisoval dlouholetou smlouvu. Jenže dle jeho slov nabyl dojmu, že s klubem nedokáže vyhrávat, což bral za mimořádně důležité.

Ale nešlo jen o výsledky na ledě. Důvody měl i jiné.

Konec táhlé ságy. Trucující Hellebuyck se dočkal výměny, přišel však o 20 milionů

„Pro mou rodinu nastaly určité momenty a některé věci, které pro mě překročily hranici. A nechci už je zažít znovu. Šlo o víc než výhrůžky smrtí. Nepůjdu do detailů a chci, abyste respektovali soukromí mé rodiny. Ale bylo toho víc,“ pravil Hellebuyck před úterním zápasem ve Winnipegu.

„Jako manžel a otec jsem měl jasno, že musím odejít. Musel jsem udělat to, co je nejlepší pro mou rodinu i kariéru,“ dodal třiatřicetiletý Američan.

Zprávám měl Hellebuyck čelit po olympijských hrách v Miláně, kde se Spojenými státy porazil ve finále Kanadu a slavil zlato.

Jeho spoluhráč Kyle Connor však prý žádné výhrůžky nedostal, ovšem na rozdíl od Hellebuycka následně nevystupoval na veřejnosti několikrát s americkým prezidentem Donaldem Trumpem.

Brankář Connor Hellebuyck se poprvé od výměny vrátil do Winnipegu.

Právě to mohlo hrdé Kanaďany přimět k takové nepřiměřené reakci.

Koneckonců i takovou zmínku si Hellebuyck při návratu do Canada Life Centre vyslechl.

„Trump’s your daddy!“ znělo mimo jiné z hlediště během zápasu, v překladu „Trump je tvůj taťka!“.

Pokřiků vymysleli fanoušci Jets hned několik. Mnohými vyzdvihovali i vlastní hráče, které Winnipeg získal právě od New Jersey výměnou za Hellebuycka.

V utkání totiž hráli naprosto zásadní partii. Útočník Dawson Mercer nejprve otevíral skóre a posléze v 52. minutě vstřelil vítěznou branku na 3:2, brankář Nico Daws pro změnu pochytal 19 pokusů soupeře a v novém týmu zapsal první vítězství.

Fanoušci i hráči Jets si očekávané klání náležitě užili. Hellebuyck už zřejmě o něco méně.

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