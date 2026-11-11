Jistě si nemohl nevšimnout četných plakátů a transparentů, skrze které mu místní příznivci připomněli, co si o něm myslí.
Zbabělec.
Zrádce.
Děcko.
Že by se snad se začátkem zápasu situace uklidnila? Ani trochu. Hned po úvodním vhazování fandové začali křičet: „My chceme Connora, my chceme Connora!“
Vedení Devils se totiž rozhodlo Hellebuycka do branky nenasadit, navíc o tom informovali už s předstihem.
Zklamalo to brankáře samotného, ale také hráče i fanoušky soupeře.
„On to s námi vzdal. Bylo by hezké, kdybychom to konečně měli za sebou,“ pravil trenér Winnipegu Scott Arniel.
„Upřímně mě ani nenapadlo, že by to bylo možné. Dost mě to překvapilo,“ říkal o rozhodnutí Devils nenasadit Hellebuycka útočník Jets Kyle Connor. Podobná slova volili i další spoluhráči. Brali by to jako finální tečku, ale takhle prý mají pocit, že se celá sága neukončila.
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Hellebuyck proti Winnipegu? Ne! Gólman chytat chtěl, ale vedení Devils nesouhlasí
Hellebuyck chytat chtěl. Už před vzájemným zápasem hlásil do médií: „Miluju Winnipeg. Bylo by hezké si tam znovu zahrát, postavit se celé situaci čelem a vidět reakci fanoušků. Vím, že ve Winnipegu zůstala určitá hořkost.“
„Měl jsem s trenérem Sheldonem Keefem a generálním manažerem Sunnym Mehtou schůzku, řekl jsem jim, že o utkání stojím, ale chápal jsem i je,“ pravil.
„Kdyby chytal, podle našeho odhadu by se snížila naše šance na výhru,“ argumentoval Mehta. I bez něj, s Jakem Allenem v brance Devils, ve Winnipegu prohráli 2:4. Kdežto Hellebuyck doposud naskočil do pěti zápasů a ze všech odcházel jako vítěz.
Avšak i když se klub takto rozhodl, souhlasil s tím, že před duelem pošle svého gólmana před novináře, což nebývá úplně zvykem. I o to Hellebuyck stál. Říkal, že by rád před reportéry přímo ve Winnipegu ještě jednou promluvil a pokusil se vysvětlit, proč chtěl z klubu odejít.
V srpnu veřejně požádal o výměnu, poté nedorazil na přípravný kemp a Jets ho suspendovali. Už tehdy jej fanoušci zatracovali, měli ho za vyvrhela, zrádce. V klubu nakonec zůstal až do konce října, kdy se Winnipeg domluvil právě s Devils na velkém trejdu.
Dříve přitom Hellebuyck tvrdil, že by rád zůstal hráčem Winnipegu do konce své kariéry, i proto podepisoval dlouholetou smlouvu. Jenže dle jeho slov nabyl dojmu, že s klubem nedokáže vyhrávat, což bral za mimořádně důležité.
Ale nešlo jen o výsledky na ledě. Důvody měl i jiné.
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Konec táhlé ságy. Trucující Hellebuyck se dočkal výměny, přišel však o 20 milionů
„Pro mou rodinu nastaly určité momenty a některé věci, které pro mě překročily hranici. A nechci už je zažít znovu. Šlo o víc než výhrůžky smrtí. Nepůjdu do detailů a chci, abyste respektovali soukromí mé rodiny. Ale bylo toho víc,“ pravil Hellebuyck před úterním zápasem ve Winnipegu.
„Jako manžel a otec jsem měl jasno, že musím odejít. Musel jsem udělat to, co je nejlepší pro mou rodinu i kariéru,“ dodal třiatřicetiletý Američan.
Zprávám měl Hellebuyck čelit po olympijských hrách v Miláně, kde se Spojenými státy porazil ve finále Kanadu a slavil zlato.
Jeho spoluhráč Kyle Connor však prý žádné výhrůžky nedostal, ovšem na rozdíl od Hellebuycka následně nevystupoval na veřejnosti několikrát s americkým prezidentem Donaldem Trumpem.
Právě to mohlo hrdé Kanaďany přimět k takové nepřiměřené reakci.
Koneckonců i takovou zmínku si Hellebuyck při návratu do Canada Life Centre vyslechl.
„Trump’s your daddy!“ znělo mimo jiné z hlediště během zápasu, v překladu „Trump je tvůj taťka!“.
Pokřiků vymysleli fanoušci Jets hned několik. Mnohými vyzdvihovali i vlastní hráče, které Winnipeg získal právě od New Jersey výměnou za Hellebuycka.
V utkání totiž hráli naprosto zásadní partii. Útočník Dawson Mercer nejprve otevíral skóre a posléze v 52. minutě vstřelil vítěznou branku na 3:2, brankář Nico Daws pro změnu pochytal 19 pokusů soupeře a v novém týmu zapsal první vítězství.
Fanoušci i hráči Jets si očekávané klání náležitě užili. Hellebuyck už zřejmě o něco méně.