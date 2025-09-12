Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Vezme Kanada na OH teenagery? Bedard v nevýhodě, konkurenta chválí také Crosby

Autor:
  11:15
Možná si říkáte, že je brzy. Vždyť do startu olympijského turnaje pořád zbývá pět měsíců. Debaty ohledně nominací ale jen tak neuložíte ke spánku. Zvlášť v hokejem poblázněné Kanadě, kde se už před novou sezonou NHL řeší velké téma. Vyrazit na vrcholnou akci sezony s Connorem Bedardem a Macklinem Celebrinim, nebo bez nich?
Kanadský útočník Sidney Crosby (vlevo) slaví svůj gól proti Slovensku se...

Kanadský útočník Sidney Crosby (vlevo) slaví svůj gól proti Slovensku se spoluhráčem Macklinem Celebrinim. | foto: AP

Chicagský talentovaný útočník Connor Bedard (98) během utkání Winter Classic
Macklin Celebrini ze San Jose Sharks kličkouje kolem Davida Kämpfa z Toronto...
Connor Bedard v zápase proti Floridě.
Kanadský útočný supertalent Macklin Celebrini (71) v dresu San Jose.
57 fotografií

Bylo by zvláštní, kdyby se jich olympijská konverzace vůbec netýkala. Ani Kanada si nemůže dovolit zcela opomenout své dva největší talenty a jedničky draftu z let 2023 a 2024.

Na konci srpna se nadaní mladíci vměstnali mezi dvaačtyřicítku pozvaných hráčů na „orientační kemp“, který vedení reprezentace uspořádalo v Calgary.

Kanadský mladík Macklin Celebrini tvoří akci proti Francii.
Connor Bedard se snaží dorazit kotouč za Davida Madlenera.

I to naznačilo, že se jejich účast na očekávaném turnaji pod pěti kruhy, který zámořská velmoc zahájí duelem proti Česku, zvažuje.

„Nemusíte splňovat věkové limity, abyste si místo v sestavě vybojovali. Když jste dostatečně dobří a pomůžete nám zvítězit, bereme vás,“ hlásil generální manažer Doug Armstrong.

Právě on bude mít při skladbě soupisky závěrečné slovo. Během třídenního teambuildingu se s oběma budoucími hvězdami NHL setkal a měl šanci s nimi hovořit.

Jeho vzkaz zněl jasně: „Období mezi říjnem a listopadem je pro vás nesmírně důležité. Bedlivě vás sledujeme, ukažte, že na to máte!“

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Mohou se opravdu do finální nominace probojovat?

Ano, ale nebude to snadné. Kanada disponuje mimořádně širokou hráčskou základnou. Klidně by zvládla dát dohromady tři nebo čtyři nadupané výběry. A pořád by v Miláně patřila k favoritům.

Bedard i Celebrini musí ještě povýšit úroveň své hry. Nejen táhnout Chicago a San Jose, dva týmy v přestavbě, které nejspíš opět čeká pobyt na dně tabulky, ale začít i nakukovat mezi ligovou elitu.

Sbírat bod na utkání, dát o sobě vědět v klíčových momentech, vytáhnout se proti silným protivníkům. Ukázat, že jsou připraveni a na akci, kde se v únoru sejde hokejová smetánka, bez problému obstojí.

Útočník Chicaga Connor Bedard během rozbruslení před zápasem proti Los Angeles. (13. dubna 2004)

A kdo z nich má větší šanci? Jsou v boji o místo přímými konkurenty? Pojede pouze jeden, nebo oba? Názory se různí.

„Z hlediska individuálních dovedností je Bedard o něco lépe vybavený. Jeho střela má světové parametry, to je opravdový laser! Ale vidím u něj jeden problém. Musí se vejít do prvních dvou formací, jinak to bude mít složité,“ napsala pro ESPN novinářka Rachel Kryshaková.

Tady se může skrývat Celebriniho výhoda. V porovnání s o rok starším krajanem je elitní centr Sharks všestrannější, spolehlivější, zodpovědnější při práci do defenzivy. Pro Kanadu využitelný na více pozicích.

„Skvělý hokejista, na svůj věk vskutku vyspělý. Zapůsobil na mě!“ neskrýval obdiv Sidney Crosby, který si mladého bažanta vzal na starost na letošním světovém šampionátu.

Seděli vedle sebe v kabině, nastoupili v jedné formaci. Během zápasů rozebírali na střídačce různé herní situace, jeden z nejlepších hokejistů historie i ve volném čase rozdával rady.

A když se ho teď novináři zeptali na Celebriniho případnou účast na olympiádě, s přesvědčením v hlase odvětil: „Vůbec se nedivím, že se jeho jméno ve spojitosti s nominací zmiňuje. Zaslouží si to.“

Když mu bylo osmnáct, nevešel se na soupisku pro Turín. Tehdy z toho bylo velké haló. Fanoušci se podivovali: Proč tak mimořádný talent necháme doma a neukážeme ho světu?

Konec éry? Je to možné, tvrdí Crosbyho agent. Pittsburgh bude odchod zvažovat

Až se Milán v únoru stane centrem světového hokeje, Bedardovi bude dvacet, Celebrinimu devatenáct. Dohromady jsou jen o rok starší než veterán Crosby.

Zatímco kapitán Pittsburghu se zřejmě chystá na svou poslední velkou akci v reprezentačním dresu, jeho následovníci jich mají před sebou ještě několik. Pořád stojí teprve na začátku kariéry.

Za pět let ve Francii už by měli patřit k oporám, které potáhnou Kanadu za olympijským zlatem. A co za pět měsíců?

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Ml. Boleslav vs. KometaHokej - 2. kolo - 12. 9. 2025:Ml. Boleslav vs. Kometa //www.idnes.cz/sport
12. 9. 17:30
  • 2.44
  • 4.19
  • 2.44
Litvínov vs. K. VaryHokej - 2. kolo - 12. 9. 2025:Litvínov vs. K. Vary //www.idnes.cz/sport
12. 9. 17:30
  • 2.27
  • 4.20
  • 2.62
Vítkovice vs. KladnoHokej - 2. kolo - 12. 9. 2025:Vítkovice vs. Kladno //www.idnes.cz/sport
12. 9. 17:30
  • 1.65
  • 4.56
  • 4.26
Zlín vs. JihlavaHokej - 2. kolo - 12. 9. 2025:Zlín vs. Jihlava //www.idnes.cz/sport
12. 9. 17:30
  • 2.25
  • 4.01
  • 2.61
Liberec vs. PardubiceHokej - 2. kolo - 12. 9. 2025:Liberec vs. Pardubice //www.idnes.cz/sport
12. 9. 18:00
  • 3.74
  • 4.50
  • 1.75
Olomouc vs. PlzeňHokej - 2. kolo - 12. 9. 2025:Olomouc vs. Plzeň //www.idnes.cz/sport
12. 9. 18:00
  • 2.52
  • 4.20
  • 2.35
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

OBRAZEM: Kometa v ledu, neotřelé Vary. Podívejte se na dresy extraligových týmů

Do nové sezony v novém hávu. Na některých extraligových adresách jen s decentními změnami, jinde naopak s poměrně výraznými. Všech čtrnáct mužstev už před startem základní části představilo dresy, v...

KVÍZ: Nová hokejová sezona se rozjíždí. Otestujte své extraligové znalosti

Nový extraligový ročník odstartoval v úterý předehrávkou mezi Českými Budějovicemi a pražskou Spartou, ve středu se do akce zapojuje i zbylých 12 týmů. Co si pamatujete z minulé sezony a jak jste...

Hlinka ožil díky AI v Kolečkově klipu. A fanoušci Litvínova při premiéře slzeli

Hokejový velikán Ivan Hlinka, který na svět shlíží už přes dvě dekády z nebe, ožil v záchranářském klipu Litvínova. A Jiří Šlégr, další legenda chemiků, v něm naopak zkolaboval. Dojemné, silné,...

Lauko se podepsal pod debakl Hradce. Třinec rozprášil Olomouc, Jágr chyběl

Hokejová extraliga má za sebou první kolo. Na úterní předkrm v podobě vítězství Sparty v Českých Budějovicích (3:2) navázal ve středu zbytek kola. Pardubice v derby deklasovaly Hradec Králové 7:1,...

Šlégr na sešlosti: Možná koupím akcie... Na šéfa Vervy skalní fanoušci bučeli

Slzy i smích. Hněv i dojetí. Naděje i nejistota. Hokejový Litvínov po ohlášeném odchodu majitele může umřít, jenže při sobotní sešlosti nejvěrnějších fanoušků to tak žilo! Aplaudovalo se legendám,...

Když Olesen uhne, dostane přes prsty. Budějovický kouč Čihák rozdíly nedělá

Trenér budějovických hokejistů Ladislav Čihák začíná třetí sezonu na jihu Čech. Ve městě se mu líbí, rád by zůstal i nadále. K tomu potřebuje s Motorem znovu uspět. Letos poprvé bez lídra Gulaše,...

12. září 2025

Mizerný start Beranů. Takto se prezentovat nemůžeme, čílí se kouč po prohře se Slavií

Sotva zlínští hokejisté vstoupili do nové prvoligové sezony, ocitli se v pořádné šlamastyce. Nejde o to, že úvodní utkání sezony prohráli. To se jim stalo i v předchozích třech pokusech a pokaždé...

12. září 2025  9:58

Dík patří libereckým fanouškům... Mám okno, loučil se dojatý Derner

Po dvaceti extraligových sezonách ukončil kariéru a ve středu večer se v liberecké aréně oficiálně rozloučil s fanoušky. Hokejový obránce Lukáš Derner pak z hlediště sledoval prohru Bílých Tygrů 1:3...

12. září 2025  8:16

Musíme být důraznější, velí kapitán. Fanoušci Litvínova vyrazí na pochod

Hvězdný útočník Ondřej Kaše nestihl doléčit operované koleno a jeho Litvínov bez něj v extraligové premiéře trpěl. Na ledě mistrovského Brna vyslal jen 14 střel na branku a do sezony vstoupil...

11. září 2025  15:58

Více než dvě a půl miliardy? Díky, nechci. Kaprizov odmítl rekordní smlouvu

Z takové částky by se leckomu zamotala hlava. A zřejmě jen málokdo by odmítl. Vždyť jde o miliardový kontrakt, díky kterému by se stal nejlépe placeným hráčem v historii hokejové NHL. Jenže Kirill...

11. září 2025  14:30

Forman je i v Kladně „půlkapitán“: Potřebujeme větší zabijácký instinkt

Jiné kulisy, stejná role. Hokejový útočník Miroslav Forman je opět kapitánem, opět pouze na domácí zápasy, jen místo v pražské Spartě nosí céčko na dresu Rytířů Kladno. Po nepovedeném vstupu do...

11. září 2025  12:48

Slávisté uspěli ve Zlíně, nováček z Tábora porazil favorizovanou Jihlavu

Nováčci z Tábora, kteří se do první hokejové ligy vrátili po 14 letech, na úvod sezony doma porazili 6:3 úřadujícího vítěze Jihlavu. Dukla je stejně jako v minulých letech pasována do role jednoho z...

10. září 2025  22:35

Kde je diesel Jágr? Svou 38. sezonu zatím nezahájil, premiéru sledoval z lóže

Rozesmátý Jaromír Jágr za sklem lóže, Jágr na plachtě slávy pod střechou kladenského zimáku, Jágr na světelné reklamě propagující minerální vodu, Jágr v hledišti na dresech fanoušků s ikonickým...

10. září 2025  22:07

Jsem rád, že se bodově zapsala celá naše lajna, pochvaluje si Michal Kovařčík

Vydařený návrat do Třince prožil hokejový útočník Michal Kovařčík. Jedním gólem na úvod extraligy přispěl k drtivé výhře nad Olomoucí 8:2.

10. září 2025  21:39

Lauko se podepsal pod debakl Hradce. Třinec rozprášil Olomouc, Jágr chyběl

Hokejová extraliga má za sebou první kolo. Na úterní předkrm v podobě vítězství Sparty v Českých Budějovicích (3:2) navázal ve středu zbytek kola. Pardubice v derby deklasovaly Hradec Králové 7:1,...

10. září 2025  21:21

Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou

I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...

Na rozbruslení jsem si chvíli zvykal, přiznal Radil. Musel skousnout potupu

Premiéru v dresu rivala na ledě mateřských Pardubic si zcela jistě představoval úplně jinak. Novopečený kapitán hokejového Hradce však musel v úvodním extraligovém kole skousnout debakl 1:7, přičemž...

10. září 2025  21:09

Brácha, zůstaň. A ty, brácha, pojď za námi! Uvidí NHL tři sourozence v jednom týmu?

Má za sebou klidné léto. Dobil baterky, netrpělivě vyhlíží novou sezonu NHL. Chystá se na ni poctivě, nemusí řešit rušivé okolní vlivy. V tom je Jack Hughes oproti svým sourozencům ve výhodě....

10. září 2025  17:37

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.