Vezme Kanada na OH teenagery? Bedard v nevýhodě, konkurenta chválí také Crosby

Bylo by zvláštní, kdyby se jich olympijská konverzace vůbec netýkala. Ani Kanada si nemůže dovolit zcela opomenout své dva největší talenty a jedničky draftu z let 2023 a 2024.
Na konci srpna se nadaní mladíci vměstnali mezi dvaačtyřicítku pozvaných hráčů na „orientační kemp“, který vedení reprezentace uspořádalo v Calgary.
I to naznačilo, že se jejich účast na očekávaném turnaji pod pěti kruhy, který zámořská velmoc zahájí duelem proti Česku, zvažuje.
„Nemusíte splňovat věkové limity, abyste si místo v sestavě vybojovali. Když jste dostatečně dobří a pomůžete nám zvítězit, bereme vás,“ hlásil generální manažer Doug Armstrong.
Právě on bude mít při skladbě soupisky závěrečné slovo. Během třídenního teambuildingu se s oběma budoucími hvězdami NHL setkal a měl šanci s nimi hovořit.
Jeho vzkaz zněl jasně: „Období mezi říjnem a listopadem je pro vás nesmírně důležité. Bedlivě vás sledujeme, ukažte, že na to máte!“
Mohou se opravdu do finální nominace probojovat?
Ano, ale nebude to snadné. Kanada disponuje mimořádně širokou hráčskou základnou. Klidně by zvládla dát dohromady tři nebo čtyři nadupané výběry. A pořád by v Miláně patřila k favoritům.
Bedard i Celebrini musí ještě povýšit úroveň své hry. Nejen táhnout Chicago a San Jose, dva týmy v přestavbě, které nejspíš opět čeká pobyt na dně tabulky, ale začít i nakukovat mezi ligovou elitu.
Sbírat bod na utkání, dát o sobě vědět v klíčových momentech, vytáhnout se proti silným protivníkům. Ukázat, že jsou připraveni a na akci, kde se v únoru sejde hokejová smetánka, bez problému obstojí.
A kdo z nich má větší šanci? Jsou v boji o místo přímými konkurenty? Pojede pouze jeden, nebo oba? Názory se různí.
„Z hlediska individuálních dovedností je Bedard o něco lépe vybavený. Jeho střela má světové parametry, to je opravdový laser! Ale vidím u něj jeden problém. Musí se vejít do prvních dvou formací, jinak to bude mít složité,“ napsala pro ESPN novinářka Rachel Kryshaková.
Tady se může skrývat Celebriniho výhoda. V porovnání s o rok starším krajanem je elitní centr Sharks všestrannější, spolehlivější, zodpovědnější při práci do defenzivy. Pro Kanadu využitelný na více pozicích.
„Skvělý hokejista, na svůj věk vskutku vyspělý. Zapůsobil na mě!“ neskrýval obdiv Sidney Crosby, který si mladého bažanta vzal na starost na letošním světovém šampionátu.
Seděli vedle sebe v kabině, nastoupili v jedné formaci. Během zápasů rozebírali na střídačce různé herní situace, jeden z nejlepších hokejistů historie i ve volném čase rozdával rady.
A když se ho teď novináři zeptali na Celebriniho případnou účast na olympiádě, s přesvědčením v hlase odvětil: „Vůbec se nedivím, že se jeho jméno ve spojitosti s nominací zmiňuje. Zaslouží si to.“
Když mu bylo osmnáct, nevešel se na soupisku pro Turín. Tehdy z toho bylo velké haló. Fanoušci se podivovali: Proč tak mimořádný talent necháme doma a neukážeme ho světu?
Až se Milán v únoru stane centrem světového hokeje, Bedardovi bude dvacet, Celebrinimu devatenáct. Dohromady jsou jen o rok starší než veterán Crosby.
Zatímco kapitán Pittsburghu se zřejmě chystá na svou poslední velkou akci v reprezentačním dresu, jeho následovníci jich mají před sebou ještě několik. Pořád stojí teprve na začátku kariéry.
Za pět let ve Francii už by měli patřit k oporám, které potáhnou Kanadu za olympijským zlatem. A co za pět měsíců?