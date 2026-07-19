Bedard se v Chicagu dočkal nové smlouvy, zařadí se mezi nejlépe placené hráče NHL

Bedard si od nadcházející sezony ročně přijde na 15 milionů dolarů, vyšší plat budou mít jen Leo Carlsson z Anaheimu (18 milionů dolarů) a Kirill Kaprizov (17 milionů dolarů).
Před třemi lety byl jedenadvacetiletý kanadský centr jedničkou draftu a po první sezoně v NHL získal Calderovu trofej pro nejlepšího nováčka.
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Chicago mělo letos v tabulce základní části o 11 bodů více než v předchozím ročníku, ale na postup do play off to stále zdaleka nestačilo. Tým skončil v posledních třech letech vždy na 31. místě v NHL.
Bedard se nicméně každým rokem zlepšoval, v 69 zápasech uplynulé sezony si vytvořil kariérní maximum s 30 góly a 45 asistencemi.
Connor Bedard signs a 5-year, $15M AAV MEGA deal with the Blackhawks— B/R Open Ice (@BR_OpenIce) July 18, 2026
Bedsy locked up 💰 pic.twitter.com/uwedI7w8Kc
Celkově má na kontě 219 utkání, 75 branek a 128 asistencí. V každé z dosavadních tří sezon byl nejproduktivnějším hráčem mužstva.
„Connor od draftu neustále překonává naše očekávání a rychle se etabloval jako elitní hráč v NHL,“ uvedl generální manažer Chicaga Kyle Davidson. „Je pro náš tým nesmírně důležitý, udělal ve všech ohledech obrovský krok vpřed.“