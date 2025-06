V hokejové NHL už šedesát let předávají individuální cenu s výsadním postavením. Mimořádně rovnou na ledě, krátce po skončení posledního zápasu. Na jednu stranu zůstává ve stínu nejslavnější trofeje...

Většina jeho vrstevníků by ve stejné situaci nad ničím nepřemýšlela a po velké příležitosti skočila. Michael Hrabal, brankářská jednička bronzových hokejistů z letošního mistrovství světa juniorů, se...

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Jde o pochybení, nad kterým se spíše pousmějete, ale těžko říct, jak se cítí v New Jersey. Právě Devils na svých stránkách chtěli pogratulovat hokejovému útočníkovi Ondřeji Palátovi k nominaci na...

Do začátku hokejového turnaje na olympiádě v Itálii zbývá ještě dlouhých 240 dní. Přesto se Mezinárodní hokejová federace (IIHF) ve spolupráci s NHL rozhodla spustit první větší lákadlo. Každá z...

McDavid? Ne, hlavní roli v boji o Stanley Cup berou jiní. Zkušenost vede, NHL ovlivní

Zatímco v Evropě se drahnou dobu sází na defenzivnější systém, do NHL v takové míře nedošel. No není to paráda? Finále mezi Edmontonem a Floridou má snad všechno. Překypuje šancemi, nápaditými akcemi...