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Chci pryč. Tak ne, zůstanu. Sága hvězdy NHL, otloukánkovi se otevírají staré rány

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  16:52
Zach Werenski z Columbusu slaví se střídačkou gól do sítě Toronta.

Zach Werenski z Columbusu slaví se střídačkou gól do sítě Toronta. | foto: AP

Jeremy Swayman v brance Bostonu čelí ataku Zacha Werenskiho z Columbusu.
Radko Gudas z ledu přihlíží brance Zacha Werenskiho.
Švéd Mikael Backlund (vpravo) a Zach Werenski ze Spojených států
Švédský útočník Mikael Backlund (vpravo) a Zach Werenski ze Spojených států v...
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Stačilo pár dní, aby se všechno zašmodrchalo. Plánuje odejít? A kam vlastně? Navenek se zdálo, že loučení Zacha Werenského s Columbusem je na spadnutí. Nejlepší obránce uplynulé sezony NHL ale nakonec sjel na poslední výhybce a hokejové veřejnosti sdělil: „Chci vyhrávat. A chci vyhrávat tady. Zůstávám.“

Velké překvapení. Zvlášť pro ty, kteří dění v nejlepší lize světa pečlivě sledují a v posledních dnech dostávali od zámořských insiderů zprávy značící přesný opak.

„V ideálním případě by se z toho nestala tak veřejná věc, ale tohle je svět, ve kterém teď žijeme... Celá záležitost se zbytečně nafoukla,“ uvedl Werenski v prohlášení na webu Blue Jackets.

Má za sebou fantastickou sezonu. Nebo jak se to vezme.

Z individuálního hlediska ano, zřejmě nejpovedenější v kariéře. Columbus táhl jedenaosmdesáti body (22+59) a vysloužil si Norris Trophy pro nejlepšího beka soutěže. Předčil Makara, Hughese i další konkurenty.

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Osobní úspěch ale u sportovců jen málokdy převáží týmový výsledek. S americkou reprezentací sice získal olympijské zlato, ale na klubové scéně se musel osmadvacetiletý Američan smířit s další absencí v play off. Už šestou v řadě.

A protože vyhlídky rovněž nevyznívají zrovna optimisticky, začal přemýšlet, jestli zbytečně neplýtvá svými nejlepšími hokejovými roky a nepřichází čas na změnu.

„Na jaře jsme se setkali a hovořili o jeho dalších krocích,“ přiznal generální manažer Don Waddell, jehož největší hvězda má platný kontrakt do léta 2028. „Zach mi sdělil, že si budoucností u nás není jistý. Řekl jsem mu, že možnosti výměny prozkoumám už teď, a pokud se objeví něco zajímavého, předložím mu to.“

Minulý týden se vše dalo do pohybu. Informace o tom, že Columbus hledá napříč ligou obchodního partnera, vylezly na povrch.

Telefony začaly vyzvánět, zájemci se ozývaly. Kdo by takovou posilu nechtěl? Zvlášť za 9,583 milionu dolarů ročně, vzhledem k aktuální platové politice NHL vskutku přívětivou částku?

„Vzkaz z hráčovy strany byl jasný. Je velmi nepravděpodobné, že po vypršení smlouvy podepíše novou, tudíž je i v nejlepším zájmu týmu prozkoumat trh už teď a nečekat další rok, kdy může jeho hodnota klesnout,“ napsal renomovaný novinář Pierre LeBrun z The Athletic.

Obránce Columbusu Zach Werenski (vlevo) přihrává, puk se snaží zablokovat Mike Matheso z Montrealu.

Konkrétní nabídka skutečně dorazila. Dallas měl do balíčku zahrnout i Thomase Harleyho, jeden z pilířů defenzivy a člena kanadské reprezentace na olympijském turnaji v Miláně.

Dohoda směřovala ke zdárnému konci, Werenski ale využil klauzule o nevyměnitelnosti, kterou má zanesenou ve smlouvě, a výměnu vetoval. Prý proto, že si přál setrvat ve Východní konferenci. Mluvilo se o Philadelphii, mezi jím preferované destinace patřily Tampa a Toronto.

Tím ale komplikace neskončily. Dan Milstein, agent Kirilla Marčenka, mezitím Waddellovi oznámil, že ani jeho klient nehodlá dlouhodobě spojit budoucnost s Blue Jackets.

„Nežádal přímo o výměnu. Je připravený hrát, ale po skončení příští sezony, po níž bude bez smlouvy, chce odejít jinam,“ informoval novinář Kevin Weekes z ESPN.

Další rána pro generálního manažera i celou organizaci. Odchodem ruského útočníka by přišli i o druhého nejproduktivnějšího hráče minulého ročníku (27+40).

V Columbusu jsou ale na takový přístup zvyklý, v minulosti jim obdobné starosti způsobili Rick Nash, Artěmij Panarin nebo Sergej Bobrovskij. „Dodnes to tam zanechalo jizvy, teď se staré rány otevírají,“ upozornil LeBrun.

I to je úděl nepříliš úspěšného týmu z menšího trhu, sídlícího v nijak zvlášť atraktivní destinaci. „Už je toho tolik, že se fanouškům musí chtít zvracet,“ prohodil bývalý útočník Paul Bissonnette v populárním podcastu Spittin’ Chiclets.

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„Po nějaké době a rozhovorech s rodinou nám Zach sdělil, že nikam odejít nechce. Je jeho velkým přáním se konečně probojovat do play off,“ prohlásil Waddell.

„S Donem se v tomhle naprosto shodujeme. Jsem tady doma už deset let, jsem hrdý, že můžu být součástí Blue Jackets. Máme nejlepší fanoušky, jsou tu skvělí spoluhráči i trenéři a já udělám vše, co bude v mých silách, abychom bojovali o Stanley Cup,“ doplnil hvězdný obránce.

Poplach se podařilo zažehnat. Tedy alespoň prozatím. Ale i když Werenski nakonec otočil a veřejně deklaroval, že zůstává věrný, nabízí se otázka: Na jak dlouho?

Přestupová sága kolem něj nemusí být ani zdaleka u konce.

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