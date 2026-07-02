Chci pryč. Tak ne, zůstanu. Sága hvězdy NHL, otloukánkovi se otevírají staré rány

Velké překvapení. Zvlášť pro ty, kteří dění v nejlepší lize světa pečlivě sledují a v posledních dnech dostávali od zámořských insiderů zprávy značící přesný opak.
„V ideálním případě by se z toho nestala tak veřejná věc, ale tohle je svět, ve kterém teď žijeme... Celá záležitost se zbytečně nafoukla,“ uvedl Werenski v prohlášení na webu Blue Jackets.
Má za sebou fantastickou sezonu. Nebo jak se to vezme.
Z individuálního hlediska ano, zřejmě nejpovedenější v kariéře. Columbus táhl jedenaosmdesáti body (22+59) a vysloužil si Norris Trophy pro nejlepšího beka soutěže. Předčil Makara, Hughese i další konkurenty.
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Osobní úspěch ale u sportovců jen málokdy převáží týmový výsledek. S americkou reprezentací sice získal olympijské zlato, ale na klubové scéně se musel osmadvacetiletý Američan smířit s další absencí v play off. Už šestou v řadě.
A protože vyhlídky rovněž nevyznívají zrovna optimisticky, začal přemýšlet, jestli zbytečně neplýtvá svými nejlepšími hokejovými roky a nepřichází čas na změnu.
„Na jaře jsme se setkali a hovořili o jeho dalších krocích,“ přiznal generální manažer Don Waddell, jehož největší hvězda má platný kontrakt do léta 2028. „Zach mi sdělil, že si budoucností u nás není jistý. Řekl jsem mu, že možnosti výměny prozkoumám už teď, a pokud se objeví něco zajímavého, předložím mu to.“
Zach Werenski and Blue Jackets GM Don Waddell released joint statements regarding the reigning Norris Trophy winner's future in Columbus.— TSN (@TSN_Sports) July 1, 2026
Werenski says "I want to win and I want to do that in Columbus."
(via @BlueJacketsNHL) pic.twitter.com/JJFn2EC7fc
Minulý týden se vše dalo do pohybu. Informace o tom, že Columbus hledá napříč ligou obchodního partnera, vylezly na povrch.
Telefony začaly vyzvánět, zájemci se ozývaly. Kdo by takovou posilu nechtěl? Zvlášť za 9,583 milionu dolarů ročně, vzhledem k aktuální platové politice NHL vskutku přívětivou částku?
„Vzkaz z hráčovy strany byl jasný. Je velmi nepravděpodobné, že po vypršení smlouvy podepíše novou, tudíž je i v nejlepším zájmu týmu prozkoumat trh už teď a nečekat další rok, kdy může jeho hodnota klesnout,“ napsal renomovaný novinář Pierre LeBrun z The Athletic.
Konkrétní nabídka skutečně dorazila. Dallas měl do balíčku zahrnout i Thomase Harleyho, jeden z pilířů defenzivy a člena kanadské reprezentace na olympijském turnaji v Miláně.
Dohoda směřovala ke zdárnému konci, Werenski ale využil klauzule o nevyměnitelnosti, kterou má zanesenou ve smlouvě, a výměnu vetoval. Prý proto, že si přál setrvat ve Východní konferenci. Mluvilo se o Philadelphii, mezi jím preferované destinace patřily Tampa a Toronto.
Tím ale komplikace neskončily. Dan Milstein, agent Kirilla Marčenka, mezitím Waddellovi oznámil, že ani jeho klient nehodlá dlouhodobě spojit budoucnost s Blue Jackets.
Kirill Marchenko is reportedly unlikely to re-sign with the Columbus Blue Jackets, per @KevinWeekes 🤐— Gino Hard (@GinoHard_) June 27, 2026
The 25-year-old is entering the final year of a $3.85M AAV deal, and scored 67PTS (27G, 40A) in 76GP this past season. pic.twitter.com/79eUXDMgtG
„Nežádal přímo o výměnu. Je připravený hrát, ale po skončení příští sezony, po níž bude bez smlouvy, chce odejít jinam,“ informoval novinář Kevin Weekes z ESPN.
Další rána pro generálního manažera i celou organizaci. Odchodem ruského útočníka by přišli i o druhého nejproduktivnějšího hráče minulého ročníku (27+40).
V Columbusu jsou ale na takový přístup zvyklý, v minulosti jim obdobné starosti způsobili Rick Nash, Artěmij Panarin nebo Sergej Bobrovskij. „Dodnes to tam zanechalo jizvy, teď se staré rány otevírají,“ upozornil LeBrun.
I to je úděl nepříliš úspěšného týmu z menšího trhu, sídlícího v nijak zvlášť atraktivní destinaci. „Už je toho tolik, že se fanouškům musí chtít zvracet,“ prohodil bývalý útočník Paul Bissonnette v populárním podcastu Spittin’ Chiclets.
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„Po nějaké době a rozhovorech s rodinou nám Zach sdělil, že nikam odejít nechce. Je jeho velkým přáním se konečně probojovat do play off,“ prohlásil Waddell.
„S Donem se v tomhle naprosto shodujeme. Jsem tady doma už deset let, jsem hrdý, že můžu být součástí Blue Jackets. Máme nejlepší fanoušky, jsou tu skvělí spoluhráči i trenéři a já udělám vše, co bude v mých silách, abychom bojovali o Stanley Cup,“ doplnil hvězdný obránce.
Poplach se podařilo zažehnat. Tedy alespoň prozatím. Ale i když Werenski nakonec otočil a veřejně deklaroval, že zůstává věrný, nabízí se otázka: Na jak dlouho?
Přestupová sága kolem něj nemusí být ani zdaleka u konce.