Dva zápasy v NHL a pozvánka do nároďáku. Svozil dorostl pro světový hokej

Svozil se stal na začátku roku nedílnou součástí úspěšného juniorského týmu „dvacítek“ a po finále jako kapitán vedl zástup tehdy smutných hrdinů po těsné porážce s Kanadou pro stříbrné medaile. K tomu sbíral zkušenosti v kanadské juniorské soutěži WHL.

„Posunul jsem se hodně, draft, tři juniorská mistrovství světa, kemp v NHL, roky v Kanadě a teď dva zápasy v NHL a jeden na farmě v AHL. Když se to takhle vyjmenuje, je toho dost,“ překvapí sám sebe retrospektivou.

Když v závěru základní části NHL tým nemá šanci na play off, často zkouší své mladíky na pár utkání. Většinou vytahují hráče z farem v AHL. Svozilovi však povolávací rozkaz do hlavního týmu přišel do Reginy, tedy do juniorské soutěže.

„Seběhlo se to strašně rychle. Vypadli jsme s juniorkou proti Saskatoonu a já byl úplně zničený, protože jsme do Reginy dojeli o půl třetí ráno. Druhý den jsme měli volno, těšil jsem se tedy, že se pořádně vyspím, a když jsem vstal, zjistil jsem, že mám devět nepřijatých hovorů. Volal jsem hned zpátky s omluvou, že jsem spal, a z druhé strany jen přišlo: ‚Stando, skvělá novinka, budeš hrát NHL.‘ Já na deset vteřin zamrzl, že mám živé sny, ale bylo to tak,“ popisuje okamžik, na který čeká každý hokejista světa.

Ukonči kariéru, dokud máš bod na zápas

Před zraky hokejového světa i narychlo povolaných rodičů si hned v prvním utkání proti Pittsburghu zapsal asistenci. „Bránil mě Crosby. A zvládl jsem to snad úspěšně, puk mi nesebral, takže dobrý! Byla to samozřejmě obrovská zkušenost a něco nového. Zahrát si první zápas proti legendám jako je on, Malkin nebo Letang, je sen každého hokejisty a mně se splnil. Jenže tenhle splněný sen je jen začátek,“ líčí zážitek Svozil.

K prvnímu zápasu mezi elitou má ještě jednu historku, která bude časem možná ještě cennější. „Po utkání mi psal Connor Bedard, že mám ukončit kariéru, že bod na zápas v NHL nemá jen tak někdo,“ vypráví Svozil. Parťákovo doporučení nevyslyšel a naskočil i do posledního utkání Columbusu v sezoně proti Buffalu, ze kterého rovnou zamířil ještě na jeden zápas na farmu v Clevelandu, hrajícím AHL.

O Bedardovi se mluví jako o dalším generačním talentu a Svozil budoucí hvězdě celou sezonu kryl záda ve WHL. „Bude to pan hokejista. Je to ale skromný kluk, i když dobře ví, co je zač a jak si stojí proti ostatním. Dře, dělá vše, co má správný hokejista dělat, a hrát s ním na ledě je fantazie,“ vychvaluje Kanaďana, jehož by si moc přál jako posilu do Columbusu, který má největší šanci na jeho získání. „Určitě budu dávat pozor teď devátého května, kdy se dozvíme výsledek draftové loterie,“ přemítá.

Stanislav Svozil s pukem bráněný Kalem Claguem.

Zámoří dalo Svozilovi také lekci života. Kromě zjištění, že angličtina v reálné praxi je něco jiného než ve škole v Česku, musel také vstřebat krutou stránku života v Kanadě. O Columbusu se v NHL mluví jako o jedné z méně atraktivních destinací, ovšem rodák z Přerova si kvůli místě v juniorce musel vytrpět ještě něco horšího – angažmá v Regině uprostřed kanadské prérie.

„Columbus jsem zažil až nyní na konci sezony, už tam bylo 27 stupňů a hezké počasí, takže nemohu potvrdit, že je to méně příjemná destinace v NHL. To Regina je jiný zážitek. Snad nejhorší město, kde jsem v životě byl. Kosa jako blázen. Minulý rok tam bylo -53 stupňů, letos se to zlepšilo, to bylo jen -47,“ šklebí se obránce při otázce na podmínky. „Navíc tam je zimní stadion, kasino, pár obchodů a to je všechno. Takže se chodíte na zimák ohřát. Venku slunce pořádně nesvítí, pořád padá sníh. To je teprve drsné prostředí,“ dodává.

Po životním zážitku v nejlepší soutěži světa přišla sladká tečka na závěr úspěšné sezony v podobě pozvánky na kemp národního týmu. „Obrovsky mě to překvapilo, velmi mile. Užívám si, že jsem součástí hlavního mužstva, a rozhodně se budu snažit v něm prosadit,“ těší se na premiéru v mužském týmu.

Nikdo mi zatím neřekl, že hraji ‚jen‘ juniorku

Na kemp do Brna dorazil už na začátku minulého týdne, do čtvrtečního přípravného zápasu ve Vídni ještě nezasáhl. Přivítání se mu ale dostalo příjemného. „Nikdo mi neřekl, že hraji ‚jen‘ juniorku. Samozřejmě je rozdíl v juniorském a mužském hokeji, na druhou stranu, je to pořád hokej, a tak když není hráč úplně blbý a poslouchá trenéra, měl by to zvládnout,“ míní obránce.

Stanislav Svozil (vpravo) z Columbus Blue Jackets stíhá Ryana Poehlinga z Pittsburgh Penguins.

Zda se na šampionát probojuje, ale zatím jisté není, finský kouč národního týmu Kari Jalonen upozornil, že hráči ze zámoří nejsou automaticky jasnými účastníky mistrovství.

„Ani příliš nechci vědět, v jaké pozici jsem, nechci se montovat do práce trenérů. A že hráči z Ameriky mají větší šance? Možná ano, když jsou to nejlepší ligy světa, nakonec ale bude záležet jen na tomhle kempu a čtyřech zápasech, kdo se jak předvede,“ nezatěžuje se situací dvacetiletý mladík.

Česko - Rakousko online v sobotu od 16:00

Do sobotního duelu proti Rakousku naskočí po boku vítěze Stanleyova poháru Michala Kempného. „Dáme ho k jednomu z nejzkušenějších. Bude to pro něj perfektní příležitost se ukázat, navíc na takřka domácím ledě pro něj a ještě v premiéře v hlavním mužstvu. Jsem na něj zvědavý,“ komentuje jeho roli trenér Jalonen.

„Nikdy jsme se s Michalem Kempným v Brně nepotkali, ale samozřejmě se známe. Jsem rád, že můžu začít s takovým hráčem, je to ale nakonec jedno, kdo bude vedle mě, každý tu je osobnost,“ ctí týmového ducha Svozil.