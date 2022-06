Sneaky P na to zase přišel. Palát zachraňuje Tampu, „pomůže“ i Francouzovi?

„Ohromně důležitý gól, prodloužili jsme si sezonu. Přesně jak jsme si přáli,“ liboval si před novináři kapitán Lightning Steven Stamkos, který seděl přímo vedle Paláta. „Sneaky P zase našel způsob, jak se prosadit,“ zářil vousatý Kanaďan.

Přezdívka, kterou Palátovi se spoluhráči vytvořil, dokonale sedí i na klíčový gól pátého finále (3:2). Výraz „sneaky“ se často používá spíše v negativním smyslu pro zákeřné jednání. Ještě obecněji však označuje něco překvapivého a utajeného. Jako by se blížilo něco nečekaného.

Třeba nenápadný český útočník, který se zničehonic uvolní a zaskočí soupeře vítězným gólem. Už třetím v letošním play off. Paláta si tentokrát nepohlídal produktivní bek Colorada Cale Makar.

„Jen jsem se snažil uvolnit a trochu se ztratit. Viděl jsem Heddyho (Viktor Hedman) a on viděl mě. Pak už to byla jednoduchá střela. Zkusil jsem se do puku opřít z první a se štěstím tam zapadl,“ popisoval zachránce Tampy.

Ondřej Palát (uprostřed) slaví se spoluhráčem Michailem Sergačovem (vlevo) a Stevenem Stamkosem svůj vítězný gól proti Coloradu.

Dvakrát už si podobnou zkušeností prošla obrana New Yorku o kolo dříve. Během dosavadní kariéry pak jednatřicetiletý Palát nashromáždil dokonce dvanáct rozhodujících zásahů ve vyřazovacích bojích.

Víc jich dali pouze Jevgenij Malkin z Pittsburghu (13) a Joe Pavelski z Dallasu (14).

„Nemůžu si ho vynachválit,“ hlásil na Palátovu adresu kouč Jon Cooper. „Jsem jediným profesionálním trenérem, kterého kdy měl. Když za vás někdo hraje takhle dlouho, ohromně si ho vážíte. Jsem moc rád, že se mu dostává takové pozornosti a všeho.“

„Od začátku se pouze snažím tvrdě makat, hrát každý zápas stejně a udržet se v NHL. Zatím to funguje,“ prohlašuje skromně hokejista z Frýdku-Místku.

Podívejte se na sestřih z pátého finále Stanley Cupu:

Právě v jeho rodišti zápas sledovali na velkoplošné obrazovce. Na rozpuštěný led haly Polárka dorazila ve dvě ráno přibližně stovka příznivců, která v 54. minutě propukla v jásot.

„Rodiče mi psali. Je moc příjemné cítit podporu z domova, i když se hraje dost pozdě. Úžasný pocit,“ usmíval se Palát.

Jeho jméno se už před finále skloňovalo v souvislosti s Conn Smythe Trophy pro nejužitečnějšího hráče play off. Český útočník letos nasázel jedenáct branek, čímž vyrovnal své maximum z před dvou let. S dvaceti body už je na osobním maximu. O zmíněné ocenění je však pokaždé velký boj, navíc se většinou uděluje členovi vítězného týmu.

Ondřej Palát s pukem holi v pátém zápase finále NHL.

I díky Palátovi může poslední zmíněná podmínka stále vyjít. Tampa zvládla těžký souboj na ledě soupeře a vrací sérii před vlastní fanoušky, kde se pokusí dostat o něco lépe působícího protivníka pod nejvyšší možný tlak.

„Když se na tuhle sérii podíváte, měla by se hrát na šest až sedm zápasů? To si pište, že by měla,“ uvedl Cooper. „Jsou to dva zatraceně dobré hokejové týmy.“

Svým svěřencům řekl, ať zápas odehrají takovým způsobem, že si „večer budou moci lehnout na polštář s pocitem, že udělali maximum“.

To se jim povedlo, vyždímali se ze všech sil a soupeře v závěru ubránili. První mečbol odvrátili, dva zbývají.

Ve druhém táboře i přes lehké zklamání panuje dlouhodobě velká sebedůvěra, pokud však někdo vzbudil lehké pochybnosti, pravděpodobně to byli Palát a jeho krajan – obránce Jan Rutta.

Oba totiž svými střelami zaskočili brankáře Darcyho Kuempera. Dvaatřicetiletý Kanaďan nejprve malou škvírkou mezi betonem a lapačkou propustil ránu českého beka ze strany.

„Byl to takový ten třepotavý kotouč,“ vysvětloval Kuemper. „Samozřejmě nechcete pustit žádný gól, snažíte se věci řešit správně, ale to je vše, co můžete dělat. Stane se.“

Proti Palátově pokusu měl sice minimální prostor na reakci, hokejku ovšem nedržel tak pevně, aby mu přes ní puk neproskákal mezi betony. Rozhodující branka možná napomohla nejen Tampě, ale třeba i náhradnímu brankáři Avalanche Pavlu Francouzovi, kterému by se mohla naskytnout asi poslední šance do klání o Stanley Cup ještě jednou naskočit.

Brankáři Colorada Darcy Kuemperovi (35) proskákal kotouč vyslaný českým útočníkem Ondřejem Palátem (není na snímku) mezi betony.

Trenér Colorada Jared Bednar stojí před těžkým hlavolamem. Buď podrží stanovenou jedničku, nebo něco zkusí změnit a dá šanci české dvojce, která, nutno dodat, ve statistikách play off ještě nemá zapsanou porážku.