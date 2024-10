Potíže pro Colorado. Střelec Colton má zlomenou nohu, chybět bude několik týdnů

Colton utrpěl zranění během nepovedeného pondělního zápasu Avalanche proti Chicagu (2:5), inkasoval zásah kotoučem. „Není to samozřejmě ideální, ale co k tomu může člověk říci. Snad jen to, že i zranění jsou součástí hokeje,“ podotkl Mikko Rantanen, jenž s Coltonem a Nathanem MacKinnonem tvořil elitní formaci Colorada.

Za úvodních deset zápasů sezony si Colton připsal devět bodů díky osmi gólům a jedné asistenci. Je tak nejlepším střelcem týmu a v lize se dělí o páté místo s floridským útočníkem Samem Bennettem. Celkem má Colton v základní části NHL na kontě 280 utkání a 132 bodů (72+60).

Kratší dobu si od hokeje odpočine i autor jednoho gólu v deseti zápasech Wood, jenž nastupoval i přes problémy v horní části těla. „Snažil se s tím hrát, ale teď už to nejde,“ uvedl kouč Jared Bednar, jehož může naopak těšit očekávaný návrat Artturiho Lehkonena.

Finský forvard vynechal zatím všech 11 zápasů v sezoně, protože se ještě zotavoval z operace ramena. „Bude ale potřebovat nějaký čas, než bude moct trénovat s plným kontaktem. Je však lepší mít vše takhle pod kontrolou, než ho rovnou poslat do zápasu,“ řekl Bednar.