Nečekaný debakl, suverén NHL si s Vegas ani neškrtl. Hertl v souboji sestřelil Nečase

Jen pro přiblížení, v základní části získal vyřazený celek Prezidentskou trofej za 121 bodů. O 26 víc než protivník z Las Vegas. Ohromný rozdíl, plných třináct výher.
Zase se ale ukázalo, že play off funguje úplně jinak. „Slabší“ tým v noci na středu vítězstvím 2:1 uzavřel i celou sérii a juchal nad postupem do závěrečného střetu o Stanley Cup.
„Do konce zbývaly tři sekundy, já zrovna měl kotouč na hokejce a došlo mi to... My je fakt vyřadíme ve čtyřech utkáních!“ přiblížil ještě Andersson.
„Prohrát je na prd, ale prohrát čtyřikrát v řadě, to je ještě horší,“ smutnil Jared Bednar, kouč Avalanche. Jeho tým ofenzivně odešel, nevěděl si rady s protivníkovou obranou.
A narážel na Cartera Harta. Příběh kanadského brankáře, který takřka dva roky v NHL nechytal kvůli obvinění z hromadného znásilnění, načež byl později očištěn, je jedním z hlavních motivů, co se bude jistě opakovat i během finále.
Ve čtvrtém klání pomohl dvaceti zákroky, nestačil jen na Landeskogem tečované nahození Martina Načase.
Jinak ale ani on, ani hvězdný Nathan MacKinnon nemohli najít recept.
Český útočník navíc v posledním utkání sezony ještě schytal zásah hýždí do kolene od svého krajana Tomáše Hertla, konkrétně ve 32. minutě. Poté se svíjel na ledě a zmizel v útrobách. Nakonec se ale vrátil a dohrál.
Podívejte se na tvrdý střet Tomáše Hertla s Martinem Nečasem:
May 27, 2026
S tím je potřeba zároveň zmínit, že Coloradu se sešla smůla se zraněním hlavních tahounů. MacKinnon při bloku střely schytal ve třetím klání ránu pukem ze strany do kolene, ofenzivní obránce Cale Makar zase vynechal úvodní dva duely s poraněným ramenem.
Oba jeho tým prohrál a nabral klíčovou ztrátu, ve třetím duelu už vedl 3:0, jenže Vegas souboj i díky krásnému Hertlově gólu obrátilo a patrně konferenční finále definitivně zlomilo ve svůj prospěch.
„A tohle teď byl náš jednoznačně nejlepší zápas v play off,“ usmíval se protřelý kouč John Tortorella. Tým přebíral osm zápasů před koncem základní části. Udělal z něj okružní pilu, jak trefně soupeře pojmenoval jeho protějšek Bednar.
V zatím posledním klání bez jakýchkoli slabších úseků. Kouč, který absolvuje 23. sezonu v roli šéfa střídačky, si liboval, že jeho mužstvo se neustále zlepšuje. Finále si Tortorella užije poprvé po dvaadvaceti letech, teprve devět let existující tým pak už potřetí ve své krátké historii.
Teď může pohodlně vyhlížet dalšího soupeře, ačkoli by možná s gradující formou chtěli okamžitě pokračovat. Stav v o poznání vyrovnanější sérii mezi Carolinou a Montrealem je ale teprve 2:1 pro favorita, navzdory velkému snažení gólmana Jakuba Dobeše v bráně Canadiens.
„Jsme rádi za to, kam jsme se dostali, opravdový cíl je ale jiný,“ burcuje tým jeden z lídrů Mark Stone. „Pořád nás od něj ještě dělí další čtyři vítězství.“
Symbolicky pro něj začali dělat maximum hned při pozápasovém ceremoniálu, na trofej Clarence S. Campbella pro šampióna Západní konference nesáhli. Tak jako před třemi lety, kdy naposled slavili i celkový primát.
„Byla to šichta, ale chci zdůraznit, že kluci jezdili po prd**ích, napadali, dřeli,“ prohlásil svérázným stylem vyhlášený bouřlivák Tortorella. „Tím v lize vyhráváte, v soubojích a co největším omezením manévrovacího prostoru pro soupeře.“
Golden Knights se to dařilo dokonale. Aby jeden tým vyřadil v konferenčním finále druhý výsledkem 4:0 na zápasy, to se proti vítězovi základní části v novém tisíciletí ještě nestalo. V roce 2022 to akorát dokázala Tampa proti Floridě ve druhém kole. O tři roky dřív zase Lightning byli na smutné straně s Columbusem.
Jiná statistika, možná ještě zajímavější, ale ukazuje, že vítěz základní části vyhrál Stanley Cup naposledy v roce 2013, kdy to zvládlo Chicago. Což jen výrazněji podtrhuje odlišnost vyřazovacích bojů.
„Vnímám to jako ztrátu času,“ řekl rozmrzelý Logan O’Connor. „Hrajete 82 zápasů a máte pocit, že dokážete něco úžasného. Řekli jsme si, že to letos bude buď pohár, nebo prohra. A bez ohledu na to, kde vaše cesta končí, jsme teď zkrátka těžce zaostali.“
„Máte skvělou sezonu, v klidu projdete přes první dvě kola, s čímž rostou i naděje a očekávání. A najednou je to vmžiku pryč,“ líčil Bednar. On i jeho svěřenci pochopitelně smekli před soupeřem, po šokujícím vyřazení se na ně ale hlavně snáší ohromná kritika. A na kouče především.
„Nechte ho na pokoji,“ neodpustil si poznámku na závěr Tortorella. Poté, co svůj protějšek s týmem na ledě zničil, se ho krátce jasným vzkazem kolegiálně zastal.
Ani tohle gesto ale spíš nepomůže. Debakl suveréna už neodvrátí.