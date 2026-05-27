Nečekaný debakl, suverén NHL si s Vegas ani neškrtl. Hertl v souboji sestřelil Nečase

Autor:
  14:34
Tak takový „sweep“ se vážně nečekal. Jednoduché anglické slůvko se v hokejovém kontextu používá v play off NHL pro vyřazení týmu 4:0 na zápasy. Že ovšem najde užití zrovna u Colorada, to je bez přeháňky šok. Vegas skutečně „vymetli“ suveréna základní části z konferenčního finále nejrychlejším způsobem. „Sám jsem měl problém uvěřit, že to tak vážně je,“ nechápal obránce Rasmus Andersson z Golden Knights.
Bill Foley (uprostřed čelem), majitel Vegas Golden Knights, se s týmem raduje z triumfu v Západní konferenci NHL.

Bill Foley (uprostřed čelem), majitel Vegas Golden Knights, se s týmem raduje z triumfu v Západní konferenci NHL. | foto: AP

Otřesený Martin Nečas (Colorado) se jen těžce zvedal během duelu s Vegas z ledu.
Útočník Martin Nečas z Colorada leží na ledě během utkání proti Vegas.
Cole Smith z Vegas se raduje z gólu proti Coloradu.
Martin Nečas a Nazem Kadri z Colorado Avalanche oslavují gól.
31 fotografií

Jen pro přiblížení, v základní části získal vyřazený celek Prezidentskou trofej za 121 bodů. O 26 víc než protivník z Las Vegas. Ohromný rozdíl, plných třináct výher.

Zase se ale ukázalo, že play off funguje úplně jinak. „Slabší“ tým v noci na středu vítězstvím 2:1 uzavřel i celou sérii a juchal nad postupem do závěrečného střetu o Stanley Cup.

„Do konce zbývaly tři sekundy, já zrovna měl kotouč na hokejce a došlo mi to... My je fakt vyřadíme ve čtyřech utkáních!“ přiblížil ještě Andersson.

Hertl slaví postup do finále Stanley Cupu, Nečas byl u jediné trefy Colorada

„Prohrát je na prd, ale prohrát čtyřikrát v řadě, to je ještě horší,“ smutnil Jared Bednar, kouč Avalanche. Jeho tým ofenzivně odešel, nevěděl si rady s protivníkovou obranou.

A narážel na Cartera Harta. Příběh kanadského brankáře, který takřka dva roky v NHL nechytal kvůli obvinění z hromadného znásilnění, načež byl později očištěn, je jedním z hlavních motivů, co se bude jistě opakovat i během finále.

Ve čtvrtém klání pomohl dvaceti zákroky, nestačil jen na Landeskogem tečované nahození Martina Načase.

Jinak ale ani on, ani hvězdný Nathan MacKinnon nemohli najít recept.

Český útočník navíc v posledním utkání sezony ještě schytal zásah hýždí do kolene od svého krajana Tomáše Hertla, konkrétně ve 32. minutě. Poté se svíjel na ledě a zmizel v útrobách. Nakonec se ale vrátil a dohrál.

Podívejte se na tvrdý střet Tomáše Hertla s Martinem Nečasem:

S tím je potřeba zároveň zmínit, že Coloradu se sešla smůla se zraněním hlavních tahounů. MacKinnon při bloku střely schytal ve třetím klání ránu pukem ze strany do kolene, ofenzivní obránce Cale Makar zase vynechal úvodní dva duely s poraněným ramenem.

Oba jeho tým prohrál a nabral klíčovou ztrátu, ve třetím duelu už vedl 3:0, jenže Vegas souboj i díky krásnému Hertlově gólu obrátilo a patrně konferenční finále definitivně zlomilo ve svůj prospěch.

Úžasná akce! Hertl rozhodl o otočce Vegas parádním gólem, v kabině mu jen smekli

„A tohle teď byl náš jednoznačně nejlepší zápas v play off,“ usmíval se protřelý kouč John Tortorella. Tým přebíral osm zápasů před koncem základní části. Udělal z něj okružní pilu, jak trefně soupeře pojmenoval jeho protějšek Bednar.

V zatím posledním klání bez jakýchkoli slabších úseků. Kouč, který absolvuje 23. sezonu v roli šéfa střídačky, si liboval, že jeho mužstvo se neustále zlepšuje. Finále si Tortorella užije poprvé po dvaadvaceti letech, teprve devět let existující tým pak už potřetí ve své krátké historii.

Legendární kouč John Tortorella na střídačce Vegas Golden Knights

Teď může pohodlně vyhlížet dalšího soupeře, ačkoli by možná s gradující formou chtěli okamžitě pokračovat. Stav v o poznání vyrovnanější sérii mezi Carolinou a Montrealem je ale teprve 2:1 pro favorita, navzdory velkému snažení gólmana Jakuba Dobeše v bráně Canadiens.

„Jsme rádi za to, kam jsme se dostali, opravdový cíl je ale jiný,“ burcuje tým jeden z lídrů Mark Stone. „Pořád nás od něj ještě dělí další čtyři vítězství.“

Hokejisté Vegas Golden Knights si zahrají finále play off NHL.

Symbolicky pro něj začali dělat maximum hned při pozápasovém ceremoniálu, na trofej Clarence S. Campbella pro šampióna Západní konference nesáhli. Tak jako před třemi lety, kdy naposled slavili i celkový primát.

„Byla to šichta, ale chci zdůraznit, že kluci jezdili po prd**ích, napadali, dřeli,“ prohlásil svérázným stylem vyhlášený bouřlivák Tortorella. „Tím v lize vyhráváte, v soubojích a co největším omezením manévrovacího prostoru pro soupeře.“

Golden Knights se to dařilo dokonale. Aby jeden tým vyřadil v konferenčním finále druhý výsledkem 4:0 na zápasy, to se proti vítězovi základní části v novém tisíciletí ještě nestalo. V roce 2022 to akorát dokázala Tampa proti Floridě ve druhém kole. O tři roky dřív zase Lightning byli na smutné straně s Columbusem.

Sestřih čtvrtého utkání konferenčního finále mezi Vegas a Coloradem:

Jiná statistika, možná ještě zajímavější, ale ukazuje, že vítěz základní části vyhrál Stanley Cup naposledy v roce 2013, kdy to zvládlo Chicago. Což jen výrazněji podtrhuje odlišnost vyřazovacích bojů.

„Vnímám to jako ztrátu času,“ řekl rozmrzelý Logan O’Connor. „Hrajete 82 zápasů a máte pocit, že dokážete něco úžasného. Řekli jsme si, že to letos bude buď pohár, nebo prohra. A bez ohledu na to, kde vaše cesta končí, jsme teď zkrátka těžce zaostali.“

„Máte skvělou sezonu, v klidu projdete přes první dvě kola, s čímž rostou i naděje a očekávání. A najednou je to vmžiku pryč,“ líčil Bednar. On i jeho svěřenci pochopitelně smekli před soupeřem, po šokujícím vyřazení se na ně ale hlavně snáší ohromná kritika. A na kouče především.

„Nechte ho na pokoji,“ neodpustil si poznámku na závěr Tortorella. Poté, co svůj protějšek s týmem na ledě zničil, se ho krátce jasným vzkazem kolegiálně zastal.

Ani tohle gesto ale spíš nepomůže. Debakl suveréna už neodvrátí.

MS v hokeji 2026: Program, výsledky, kdy hrají Češi čtvrtfinále?

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se hraje od 15. do 31. května. Kompletní program a výsledky, rozpis zápasů české reprezentace, jaký je systém...

Tabulky MS v hokeji 2026: pořadí skupin A a B

Dánský brankář Mads Sögaard zasahuje před českým útočníkem Lukášem Sedlákem...

Bitvy v základních skupinách hokejového mistrovství světa ve Švýcarsku vrcholí. Jak vypadají tabulky základních skupin A a B?

Česko - Norsko 1:4. Zmar, trápení a pískot, s papírovým outsiderem chyběla lehkost

Martin Rönnild se raduje z třetího gólu Norska proti Česku.

Čeští hokejisté předvedli další rozpačitý výkon na mistrovství světa. Nevýraznou hrou, křečovitostí a střeleckou nemohoucností se v pondělí protrápili k prohře 1:4 s Norskem. U další ztráty bodů byl...

Česko - Slovensko 3:2. Provokace i skvělé akce, ostré derby rozhodl bruslí Červenka

Roman Červenka dává gól proti Slovensku po odrazu od brusle.

Kdo očekával vypjatou bitvu, nemýlil se. V tomhle derby dvou někdejších federálních partnerů šlo o hodně. O důležité body v cestě za postupem do čtvrtfinále mistrovství světa. A čeští hokejisté v...

Česko - Kanada 2:3. Ztráta vedení i snazší cesty, hokejisty čeká našlapané Finsko

Macklin Celebrini zakončuje rychlou kanadskou akci a vyrovnává utkání proti...

Další prohra, třetí místo ve skupině a těžký soupeř pro čtvrtfinále. Čeští hokejisté v úterý ani přes lepší výkon neudrželi vedení 2:0, s Kanadou prohráli 2:3 a ve čtvrtek od 16:20 se utkají s...

Sázkaři ani bookmakeři Čechům nevěří. Ve čtvrtfinále podle nich na MS skončí

Zklamaný Dominik Kubalík po prohraném zápase s Kanadou.

Letošní mistrovství světa v hokeji by podle odhadu bookmakerů mohlo pro český národní tým skončit už ve čtvrtfinále. Ve čtvrtečním zápase favorizují Finsko jak sázkové kanceláře, tak i většina...

27. května 2026  12:47

Bůh je Čech! Nesmíříme se s porážkou. Když hokejisté vládli a svět skřípal zuby

Premium
Čeští hokejisté David Moravec a Martin Procházka oslavují vítěznou trefu ve...

Stále se mi v paměti promítají jedinečné okamžiky ze šampionátu, na němž před 25 lety vyvrcholilo české panování v hokejové říši. Například kouzelný zásah Jiřího Dopity, který v prodloužení finále...

27. května 2026

Slušný závěr skupiny. Čtenáři po Kanadě vychválili Alschera, nejhůř dopadl Blümel

Kanadský obránce Evan Bouchard svádí souboj s českým útočníkem Matějem Blümelem...

I přes porážku čeští hokejisté alespoň vylepšili dojem. Bojovný výkon a zejména povedenou první třetinu docenili i čtenáři iDNES.cz, což po konečném výsledku 2:3 potvrzuje průměrná známka 2,78, která...

27. května 2026  11:12

Krutý konec, mrzí Slováky. Po podnětu na rozhodčí nás pískali Češi, divil se Šatan

Miroslav Šatan

Vyhráli čtyři úvodní zápasy, přesto nepostoupili. „Krutý výsledek,“ zaznívá na Slovensku po dalším neúspěšném putování základní skupinou hokejového mistrovství světa. O jediný bod. „I tak turnaj...

27. května 2026  10:21

Šéf Pirátů: První liga nás stála 40 milionů. Kladno? Chystáme spolupráci

Chomutov, 8. 11. 2025. První hokejová liga, Piráti Chomutov - Frýdek-Místek....

Spíš jde o sci-fi, ale co kdyby se nezničitelný Jaromír Jágr rozhodl vrátit na led? Třeba by se hokejová modla mohla rozehrávat i v Chomutově, neboť Kladno s prvoligovým klubem chystá pro příští...

27. května 2026  10:13

Rulík ocenil nasazení: Přišel výpadek, ale výkon nás těší. Klíčová bude regenerace

Trenér národního týmu Radim Rulík během zápasu proti Kanadě.

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Ocenil enormní úsilí, se kterým národní tým na jasného favorita vyrukoval. „Úplně odlišný výkon než proti Norsku, kluci zabojovali,“ chválil Radim Rulík. Přívětivého výsledku se nedočkal. Trenér...

27. května 2026  9:39

Hertl slaví postup do finále Stanley Cupu, Nečas byl u jediné trefy Colorada

Tomáš Hertl (čelem) se raduje se svými spoluhráči z Vegas z postupu do finále...

Hokejisté Vegas s Tomášem Hertlem v sestavě završili suverénní jízdu ve finále Západní konference play off NHL výhrou 2:1, celkově tak porazili Colorado hladce 4:0 na zápasy. Postupový gól vstřelil v...

27. května 2026  6:56,  aktualizováno  7:27

Finsko - Česko v TV: kde sledovat čtvrtfinále MS v hokeji 2026 živě

Marek Alscher slaví s Jiřím Ticháčkem úvodní gól proti Kanadě.

Jejich soupiska i výkony na šampionátu budí respekt. Finští hokejisté jsou čtvrtfinálovým soupeřem českého týmu na mistrovství světa ve Švýcarsku. Výběr kouče Rulíka v utkání proti Kanadě konečně...

27. května 2026  7:04

Sekyra od Crosbyho? Možná si ji nechám vytetovat! Pavlát si duel s Kanadou užil

Kanadský útočník Dawson Mercer před českým brankářem Dominikem Pavlátem.

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Tentokrát nečelil papírově slabšímu soupeři. Po Slovinsku, Itálii a Norsku se postavil do branky proti Kanadě, nabitému mužstvu s několika hvězdami NHL. „Od Crosbyho budu mít modřinu, možná si ji...

27. května 2026  6:03

Kempný po Kanadě: Tohle je cesta. Norsko jsme si vyříkali, už nám nechybělo srdce

Michal Kempný bojuje u mantinelu s Ryanem O'Reillyem z Kanady.

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Z prohry pochopitelně nadšený nebyl, ale jedno výrazné pozitivum při hodnocení přeci jen vylovil. „Fanoušci viděli úplně jiné mužstvo než proti Norsku,“ těšilo Michala Kempného po porážce 2:3 s...

27. května 2026

PŘEHLEDNĚ: Češi ve čtvrtfinále vyzvou Finy, Kanada jde na USA. Co další dvojice?

Zklamaní čeští hokejisté po prohraném duel s Kanadou na závěr skupinové fáze...

Dvanáct dní skupinových bojů je pryč. Teď míří mistrovství světa do závěrečné fáze. Do play off, které ve čtvrtek startuje čtvrtfinálovými boji pro osm nejlepších. A hned nabízí hodně atraktivní...

26. května 2026  23:33

