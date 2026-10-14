Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Skvělá akce! Nečas vykoupal dva soupeře, MacKinnon se znovu popral

Autor:
  14:10
Předvedl nádhernou akci, kterou navíc úspěšně zakončil. Martin Nečas se stal hlavní postavou při výhře hokejistů Colorada nad Dallasem (3:2), na níž se podílel dvěma góly. A především jeho první trefa nyní mezi příznivci NHL rezonuje.

Nečas si tři minuty po začátku druhé části před modrou čárou převzal kotouč, který k němu posílal padající Nicolas Roy. A v útočném pásmu předvedl technické finesy.

Nejprve si suverénně poradil s Thomasem Harleym, jemuž puk prostrčil mezi nohama. A než stihl kanadský bek zareagovat, už byl od českého forvarda příliš daleko.

Zabránit situaci se posléze pokusil ještě vracející se Colin Blackwell, ale ani on na Nečase nevyzrál. Předloňský mistr světa totiž předvedl otočku s pukem, který poté posunul Nathanu MacKinnonovi.

Všechny týmy NHL v akci. Nečas vystřílel výhru, poprvé slavil Adam Jiříček

Ten mu po chvilce zadovkou kotouč vrátil a rodák z Nového Města na Moravě tvrdou střelou překonal Jakea Oettingera, čímž poslal Colorado do vedení 2:1.

V prostředním dějství ještě stihl vstřelit i vítězný gól, když si při přesilovce našel odražený puk a v souboji dvou ambiciózních celků, které pravidelně patří mezi favority na zisk Stanley Cupu, nasměroval Avalanche k cenné výhře.

Artturi Lehkonen (62), Nathan MacKinnon (29), Josh Manson (42), Martin Nečas (88) a Brent Burns (84) slaví gól Colorado Avalanche.
Nathan MacKinnon z Colorada reaguje po bitce s Roopem Hintzem z Dallasu.
Nathan MacKinnon z Colorada (vlevo) se pere s Roopem Hintzem z Dallasu.
Martin Nečas (88) z Colorado Avalanche v zápase NHL
16 fotografií

„S výsledkem jsem opravdu spokojený, především pak s posledními 40 minutami. Myslím, že jsme se v průběhu zápasu stali konkurenceschopnějšími,“ těšilo kouče Jareda Bednara.

Radost mu musel jistě udělat i Nečas, kterému Bednar dopřál tradičně výrazný prostor, dokonce největší ze všech útočníků očekávaného zápasu. Odchovanec Žďáru nad Sázavou se mu za to odměnil druhým nejlepším výkonem v sezoně.

Především se po třízápasovém mlčení dokázal opět prosadit střelecky, díky čemuž si vylepšil produktivitu v aktuálním ročníku na čtyři góly, ke kterým přidal tři asistence. Z Čechů má tak shodnou bilanci s Tomášem Hertlem, jen o bod před nimi je David Pastrňák.

Colorado i díky Nečasově show jen potvrdilo, jak velkou ofenzivní sílu má. Vždyť společně s Edmontonem má nejvyšší počet vstřelených branek na zápas (4,83), což pocítila i zatím nejlepší defenziva soutěže z Dallasu.

Martin Nečas (vlevo) z Colorado Avalanche skóruje proti Dallas Stars.

To obrana Avalanche se naopak musela obejít bez největší hvězdy. Cale Makar se totiž od týmu odpojil kvůli blížícímu se narození dvojčat, i bez něj si však celek z Denveru poradil. A to i přesto, že vzhledem ke zranění Zacharyho L’Heureuxe na poslední chvíli hrál jen se 17 hráči v poli.

„Jim také pár hráčů chybělo. Potřebovali jsme dobré vítězství založené na obraně a v ní jsme byli pevní. Samozřejmě, že Caleova absence není žádná legrace. Ale přeju jemu a jeho ženě vše nejlepší a doufám, že se k nám brzy vrátí,“ líčil po výhře MacKinnon.

Ten na sebe kromě dvou asistencí opět upozornil i netradiční disciplínou – bitkou. Pro hvězdného útočníka šlo už o druhou rvačku v sezoně, která je stále teprve na svém startu.

Nathan MacKinnon z Colorada reaguje po bitce s Roopem Hintzem z Dallasu.

Rodák z kanadského Halifaxu se přitom před letošním podzimem nepral téměř dva roky. Po Brandtu Clarkeovi z Los Angeles v úvodním střetnutí nyní čelil Roopemu Hintzovi.

S finským zadákem si vyměnili několik úderů, po kterých oba skončili na ledě, kde už je oddělili rozhodčí. Viditelně hůře skončil MacKinnon, který opouštěl hrací plochu se zakrváceným obličejem.

„U nás vyrůstáme všichni v dost drsném prostředí, celý život jsem schytával rány od starších. Přijde mi to celkem normální. Většina kluků z naší oblasti je dost ostrá a myslím, že je dobré se někdy takto ozvat,“ vysvětloval MacKinnon.

„Dostávat rány není zrovna zábava, ale klukům se to zřejmě líbí, tak to možná ještě párkrát zkusím,“ doplnil.

Radek Faksa (12) z Dallas Stars a Fjodor Svečkov (9) z Colorado Avalanche se už perou.

S Hintzem se nervali jako jediní, už v úvodním dějství se utkal dallaský Radek Faksa s Fjodorem Svečkovem. „Na tuto část sezony to byl velmi vyrovnaný zápas, nejtvrdší, jaký jsme zatím odehráli,“ potvrdil Nečasův trenér Bednar.

Na případný další tvrdý střet s Dallasem nemusí čekat dlouho. Hned v noci ze středy na čtvrtek spolu totiž oba týmy hrají v dalším kole znovu.

Projeví se ani ne den staré emoce? A dokážou tentokrát Stars najít recept na ubránění rozjetého Nečase?

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
SaiPa vs. PlzeňHokej - 6. kolo - 14. 10. 2026:SaiPa vs. Plzeň //www.idnes.cz/sport
14. 10. 17:30
  • 2.00
  • 4.29
  • 2.91
Chomutov vs. Frýdek-M.Hokej - 12. kolo - 14. 10. 2026:Chomutov vs. Frýdek-M. //www.idnes.cz/sport
14. 10. 17:30
  • 2.10
  • 4.20
  • 2.76
Havířov vs. LitoměřiceHokej - 12. kolo - 14. 10. 2026:Havířov vs. Litoměřice //www.idnes.cz/sport
14. 10. 17:30
  • 2.40
  • 4.09
  • 2.40
Třebíč vs. KolínHokej - 12. kolo - 14. 10. 2026:Třebíč vs. Kolín //www.idnes.cz/sport
14. 10. 17:30
  • 1.85
  • 4.20
  • 3.36
Zlín vs. SokolovHokej - 12. kolo - 14. 10. 2026:Zlín vs. Sokolov //www.idnes.cz/sport
14. 10. 17:30
  • 1.75
  • 4.29
  • 3.67
Jihlava vs. PřerovHokej - 12. kolo - 14. 10. 2026:Jihlava vs. Přerov //www.idnes.cz/sport
14. 10. 17:30
  • 1.35
  • 5.48
  • 6.34
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Komu se (ne)povedl start extraligy? Vybrali jsme opory i hráče, kteří musí přidat

Radost třineckých hokejistů z gólu proti Hradci Králové.

První měsíc nové extraligové sezony utekl rychle. Nastal čas dělat závěry? Ještě ne, ale odehraná porce zápasů už něco ukázala. Třeba i to, koho zastihl start základní části ve slušné formě a kdo...

Největší záporáci v NHL. Na žebříčku se vyjímá Ovečkin, výbojní bratři i jeden Čech

Zadumaný Alexandr Ovečkin. Ruský hokejový útočník sice v zápase s Coloradem...

Dráždí soupeře, diváky i reportéry rýpavými hláškami, ostrými zákroky, hříchy spáchanými mimo led nebo žádostmi o výměnu do jiného klubu. Kteří hokejoví darebáci na úsvitu nové sezony NHL štvou...

Pardubice domov uhájily, šlágr s Třincem rozhodly v prodloužení. Uspěla i Sparta

Hokejisté Pardubic slaví vítězný gól v prodloužení proti Třinci.

Šlágr 10. kola extraligy nezklamal. Pardubice v poutavé bitvě plné zvratů porazily lídra soutěže Třinec 5:4. Reprízu loňského finále rozťal v prodloužení Jan Mandát. Hokejisté Sparty slavili...

Třinec posunul vlastní rekord, slaví také Pardubice či Liberec. Olomouc opět padla

Radost třineckých hokejistů z gólu proti Hradci Králové.

Devět zápasů v nové sezoně hokejové extraligy, maximální počet bodů. Taková je bilance třineckých Ocelářů, kteří v pátek v devátém kole porazili Hradec 5:2 a natáhli svůj rekordní počin. Hrály se i...

Drama v Praze vyhrála Kometa. Sparta fantasticky srovnala, radost jí vzal Leino

Hokejisté Komety se radují z branky proti Spartě.

Dvěma góly v posledních dvou minutách Sparta odvrátila brněnskou radost, v prodloužení však o bod navíc záhy přišla. Dramatické klání v Praze díky brance Fina Roberta Leina v čase 61:44 vyhrála 4:3...

Skvělá akce! Nečas vykoupal dva soupeře, MacKinnon se znovu popral

Artturi Lehkonen (62), Nathan MacKinnon (29), Josh Manson (42), Martin Nečas...

Předvedl nádhernou akci, kterou navíc úspěšně zakončil. Martin Nečas se stal hlavní postavou při výhře hokejistů Colorada nad Dallasem (3:2), na níž se podílel dvěma góly. A především jeho první...

14. října 2026  14:10

Klapka se porval s bratrem zápasníka UFC. Fanoušci na něj ukazovali prostředníčky

Adam Klapka (43) z Calgary a Jeff Malott (39) z Anaheimu se perou v zápase NHL.

Připojil se do skrumáže před brankou. Nejprve nenápadně, v míru, spíš se snažil ostatní od sebe odtrhnout. Za chvíli už letěly rukavice Adama Klapky dolů. Český útočník si střihl další bitku, v novém...

14. října 2026  13:03

Extraligové kluby prodloužily spolupráci s BPA až do roku 2032

Generální ředitelka společnosti BPA sport marketing Jana Obermajerová na...

Kluby hokejové extraligy prodloužily spolupráci se společností BPA sport marketing i na roky 2028 až 2032, nově se stane servisním partnerem a bude se podílet na obchodování vybraných práv soutěže....

14. října 2026  12:17

Jako vlézt na minové pole. Vyřeší NHL citlivé téma? Šéfa osočují z útoku na hráče

Premium
Gary Bettman hovoří k novinářům před startem draftu NHL.

Vyjádření Garyho Bettmana ho pořádně namíchlo. „Proč vůbec toto téma otevírá? Hledá problém tam, kde není,“ divil se Ron Hainsey, zástupce šéfa Hráčské asociace (NHLPA). A neváhal připojit o ostrou...

14. října 2026

Komu se (ne)povedl start extraligy? Vybrali jsme opory i hráče, kteří musí přidat

Radost třineckých hokejistů z gólu proti Hradci Králové.

První měsíc nové extraligové sezony utekl rychle. Nastal čas dělat závěry? Ještě ne, ale odehraná porce zápasů už něco ukázala. Třeba i to, koho zastihl start základní části ve slušné formě a kdo...

14. října 2026  10:40

Hokejovému Liberci jde v Lize mistrů o postup. Rozhodne se v Davosu

Hokejisté Tomáš Galvas a Jakub Rychlovský se radují ze vstřeleného gólu proti...

Liberečtí Bílí Tygři mají před finišem základní části hokejové Ligy mistrů stále ve svých rukou možnost postupu do vyřazovacích bojů. Ve středu od 19.45 hodin je čeká poslední utkání na ledě silného...

14. října 2026  9:49

Všechny týmy NHL v akci. Nečas vystřílel výhru, poprvé slavil Adam Jiříček

Martin Nečas (vlevo) z Colorado Avalanche oslavuje trefu.

V úterý měla zámořská NHL napilno. Do akce šlo všech 32 týmů a čeští hokejisté se svými výkony rozhodně neztratili. Martin Nečas dvěma góly vystřílel výhru Colorada 3:2 nad Dallasem. Přesně mířili i...

14. října 2026  6:42,  aktualizováno  8:36

Zlé přesilovky, zbytečné fauly. Jaké jsou důvody krize Olomouce? „Pomůže čas“

Hráči Olomouce koušou porážku s Vítkovicemi.

Už je to dvanáct let od doby, co hokejisté olomoucké Mory postoupili do extraligy. Od té doby je většina hokejových expertů rok co rok označuje za největší kandidáty na poslední místo, a tudíž na...

14. října 2026

Pardubice zvládly poslední duel skupinové fáze Ligy mistrů. Rozhodly v prodloužení

Brankář Ahman zasahuje proti pardubické střele.

Účast v play off už měly jistou, i proto do závěrečného duelu základní části hokejové Ligy mistrů nasadily Pardubice jen tři klasické formace. I to jim ovšem stačilo na domácí výhru proti švédskému...

13. října 2026  17:50,  aktualizováno  21:09

Pospíšil zůstává v Kometě. Fámy ohledně odchodu nebyly pravdivé, řekl Zábranský

Kristián Pospíšil je nejproduktivnějším mužem brněnské soupisky v play off...

Je zraněný? Chybí v sestavě proto, že se blíží jeho odchod? Kolem Kristiána Pospíšila se v posledních dnech rojily spekulace všeho druhu. „Ahoj Komeťáci, chtěl bych vám něco říct,“ zahájil slovenský...

13. října 2026  15:32

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Mohl jsi mít sochu, teď máš počítadlo. O kolik peněz už přišel trucující brankář?

Connor Hellebuyck v bráně Winnipegu.

Z oblíbence se stal vyvrhelem. Trucování brankáře Connora Hellebuycka, jež u hokejistů Winnipegu vyústilo v suspendaci, má nyní i virální efekt v internetovém prostředí. Vznikla totiž stránka, která...

13. října 2026  13:32

Kulich se vítězně vrátil do sestavy, asistence Hertla Vegas nestačila

Hokejisté Buffala se radují z gólu v utkání s Floridou.

V nové sezoně nabídne hokejová NHL předehrávané zápasy kromě víkendu i v pondělky. Jako první se v přívětivém čase pro fanoušky v Evropě poměřily Buffalo a Florida. Výhru 5:3 nakonec díky dvěma...

12. října 2026  21:39,  aktualizováno  13. 10. 7:39

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.