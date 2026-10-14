Nečas si tři minuty po začátku druhé části před modrou čárou převzal kotouč, který k němu posílal padající Nicolas Roy. A v útočném pásmu předvedl technické finesy.
Nejprve si suverénně poradil s Thomasem Harleym, jemuž puk prostrčil mezi nohama. A než stihl kanadský bek zareagovat, už byl od českého forvarda příliš daleko.
Zabránit situaci se posléze pokusil ještě vracející se Colin Blackwell, ale ani on na Nečase nevyzrál. Předloňský mistr světa totiž předvedl otočku s pukem, který poté posunul Nathanu MacKinnonovi.
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Všechny týmy NHL v akci. Nečas vystřílel výhru, poprvé slavil Adam Jiříček
Ten mu po chvilce zadovkou kotouč vrátil a rodák z Nového Města na Moravě tvrdou střelou překonal Jakea Oettingera, čímž poslal Colorado do vedení 2:1.
V prostředním dějství ještě stihl vstřelit i vítězný gól, když si při přesilovce našel odražený puk a v souboji dvou ambiciózních celků, které pravidelně patří mezi favority na zisk Stanley Cupu, nasměroval Avalanche k cenné výhře.
„S výsledkem jsem opravdu spokojený, především pak s posledními 40 minutami. Myslím, že jsme se v průběhu zápasu stali konkurenceschopnějšími,“ těšilo kouče Jareda Bednara.
Radost mu musel jistě udělat i Nečas, kterému Bednar dopřál tradičně výrazný prostor, dokonce největší ze všech útočníků očekávaného zápasu. Odchovanec Žďáru nad Sázavou se mu za to odměnil druhým nejlepším výkonem v sezoně.
Především se po třízápasovém mlčení dokázal opět prosadit střelecky, díky čemuž si vylepšil produktivitu v aktuálním ročníku na čtyři góly, ke kterým přidal tři asistence. Z Čechů má tak shodnou bilanci s Tomášem Hertlem, jen o bod před nimi je David Pastrňák.
Colorado i díky Nečasově show jen potvrdilo, jak velkou ofenzivní sílu má. Vždyť společně s Edmontonem má nejvyšší počet vstřelených branek na zápas (4,83), což pocítila i zatím nejlepší defenziva soutěže z Dallasu.
To obrana Avalanche se naopak musela obejít bez největší hvězdy. Cale Makar se totiž od týmu odpojil kvůli blížícímu se narození dvojčat, i bez něj si však celek z Denveru poradil. A to i přesto, že vzhledem ke zranění Zacharyho L’Heureuxe na poslední chvíli hrál jen se 17 hráči v poli.
„Jim také pár hráčů chybělo. Potřebovali jsme dobré vítězství založené na obraně a v ní jsme byli pevní. Samozřejmě, že Caleova absence není žádná legrace. Ale přeju jemu a jeho ženě vše nejlepší a doufám, že se k nám brzy vrátí,“ líčil po výhře MacKinnon.
Ten na sebe kromě dvou asistencí opět upozornil i netradiční disciplínou – bitkou. Pro hvězdného útočníka šlo už o druhou rvačku v sezoně, která je stále teprve na svém startu.
Rodák z kanadského Halifaxu se přitom před letošním podzimem nepral téměř dva roky. Po Brandtu Clarkeovi z Los Angeles v úvodním střetnutí nyní čelil Roopemu Hintzovi.
S finským zadákem si vyměnili několik úderů, po kterých oba skončili na ledě, kde už je oddělili rozhodčí. Viditelně hůře skončil MacKinnon, který opouštěl hrací plochu se zakrváceným obličejem.
„U nás vyrůstáme všichni v dost drsném prostředí, celý život jsem schytával rány od starších. Přijde mi to celkem normální. Většina kluků z naší oblasti je dost ostrá a myslím, že je dobré se někdy takto ozvat,“ vysvětloval MacKinnon.
„Dostávat rány není zrovna zábava, ale klukům se to zřejmě líbí, tak to možná ještě párkrát zkusím,“ doplnil.
S Hintzem se nervali jako jediní, už v úvodním dějství se utkal dallaský Radek Faksa s Fjodorem Svečkovem. „Na tuto část sezony to byl velmi vyrovnaný zápas, nejtvrdší, jaký jsme zatím odehráli,“ potvrdil Nečasův trenér Bednar.
Na případný další tvrdý střet s Dallasem nemusí čekat dlouho. Hned v noci ze středy na čtvrtek spolu totiž oba týmy hrají v dalším kole znovu.
Projeví se ani ne den staré emoce? A dokážou tentokrát Stars najít recept na ubránění rozjetého Nečase?