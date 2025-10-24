Premium

Vyladěný retro duel, NHL se vrátila v čase. Nečas bodoval i za Quebec, proti Hartfordu

Autor:
  14:55
Dvě ikonická loga, osmdesátková klasika, souboje v Adamsově divizi. Hokejová NHL na chvíli nostalgicky zavzpomínala. Vrátila se minimálně o třicet let zpět, kdy ještě soutěž hrávali jak Quebec, tak Hartford. Jejich pomyslní nástupci z Colorada a Caroliny se ve čtvrtek večer stylizovali do rolí předchůdců. Oblékli nádherné retro dresy a přichystali do detailu vyladěnou show.
NÁVRAT V ČASE. Jordan Staal z Caroliny (vlevo) bojuje o kotouč s Nathanem...

NÁVRAT V ČASE. Jordan Staal z Caroliny (vlevo) bojuje o kotouč s Nathanem MacKinnonem z Colorada. Oba ale v dresech svých historických předchůdců, Hartfordu a Quebeku. | foto: Profimedia.cz

Martin Nečas (88) z Colorado Avalanche oslavuje svou trefu.
Martin Nečas a Brent Burns z Colorada při oslavách 1 500. zápasu v NHL druhého...
Martin Nečas (vpravo) z Colorado Avalanche v zápase s Carolina Hurricanes.
Martin Nečas (vpravo) z Colorado Avalanche a Alexis Legault z Carolina...
10 fotografií

„Jsou to asi nejkrásnější dresy, jaké jsem kdy viděl, hrozně moc se na to těším,“ rozplýval se Martin Nečas ještě před utkáním. Pro něj obzvlášť speciálním, protože se poprvé od únorového trejdu chystal do akce proti svému bývalému klubu z Caroliny.

Tentokrát tedy staré známé potkával v netradičních barvách Whalers. On sám přitom hovořil ze šatny, které dominovalo logo Nordiques.

Tomášek slaví první gól v NHL. Prosadil se i Nečas, Pastrňák a Zacha jen mírnili prohru

Zrovna tak Ball Arena se v rámci akce Heritage Night (Noc dědictví) vrátila zpátky ke kořenům. Halu v americkém Denveru protentokrát ovládla grafická identita kanadského mužstva, které po třiadvacetiletém fungování zaniklo v roce 1995.

V rámci třicetiletého výročí tak Avalanche mimořádně připomněli, odkud vzešli.

Frederik Andersen z Carolina Hurricanes čelí pokusu Martina Nečase z Colorado Avalanche.

Zelenomodrý Hartford zase v Connecticutu existoval mezi lety 1979 až 1997, než došlo na stěhování směrem na jih po východním pobřeží do Raleigh v Severní Karolíně.

A ani hosté v přípravě nic nepodcenili.

Sociální sítě zaplavily příspěvky zasazené do devadesátkového stylu, ještě před nástupem vysokého rozlišení obrazu, včetně poutání zápasu.

Speciálně se upravila televizní grafika, brankáři oblékli retro výstroje včetně nových masek.

Oba celky si změnily profilové obrázky, umně vystupovaly pod jinými identitami. A nakonec se postaraly o strhující, vyrovnanou podívanou. Byť s nevyrovnaným průběhem.

Televizní upoutávka k utkání mezi Coloradem a Carolinou:

Domácí fanoušci zprvu trpěli při pohledu na souboj, který připomněl staré členění soutěže, kdy ještě existovala Adamsova divize a nynější Východní konference nesla název Prince z Walesu.

Colorado totiž už ve 14. minutě prohrávalo 1:4 a střídalo brankáře.

Brankář Mason Wedgewood z Colorada v retro výstroji a dresu Quebeku

Brankář Frederik Andersen z Caroliny v retro výstroji a dresu Hartfordu

Šest minut před koncem ale manko dotáhlo, i díky trefě Nečase, jenž po odrazu od mantinelu pohotově z úhlu snižoval na 3:4.

Také tento gól klub při prezentaci na sítích zasadil do starší podoby.

Podívejte se na gól Martina Nečase v netradičním zpracování:

Český útočník natáhl bodovou šňůru od startu NHL na osm zápasů. Potřetí v řadě skóroval. A byť jeho tým nakonec soupeři podlehl po nájezdech 4:5, přispěl vzhledem k průběhu k zisku cenného bodu.

Při speciálním výročí tak Colorado alespoň ukázalo, že protivníkovi neodevzdá nic zadarmo.

Podívejte se na sestřih speciálního utkání mezi Coloradem a Carolinou:

