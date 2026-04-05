„Je to hezké. A výjimečné,“ uvedl Burns po vítězství v Dallasu 2:0, které hostům zajistil Nečas vítěznou trefou a navíc přidal asistenci. Kanadský bek nechyběl v sestavě svých týmů 12 let a 138 dnů – od listopadu roku 2013. Od té doby uplynulo 4517 dnů. Například Nečasovi tehdy bylo čtrnáct let.
„Začnete přemýšlet o těchto věcech a o všem, co na své cestě obětujete, a také o sobě. Tisíc je v této lize fakt hodně. Hokej je hrozně rychlý, děje se toho tolik. Ale nikdy jsem o tom moc nepřemýšlel, až tak před dvaceti třiceti zápasy, protože jsem věděl, že na něco takového je potřeba neskutečné štěstí,“ popsal Burns.
Celkově v sobotu odehrál ve své 22. sezoně v NHL 1572. duel. Když si prodlouží kariéru i na příští sezonu, může mistr světa z Prahy 2015 a nejlepší obránce ligy z roku 2017 atakovat absolutní rekord útočníka Phila Kessela, jenž odehrál bez přerušení 1064 utkání základní části mezi lety 2009 a 2023.
Obdiv sklízel Burns ze všech stran. „Je to pořád ten samý chlapík, kterého sledujeme už tak dlouho, a dělá ty samé věci. Dokážete si představit všechna ta zranění? Která on přežil a ostatní by pravděpodobně vyřadila ze hry na týdny, měsíce. A on s nimi hraje, jako by to nic nebylo. Je to fakt neuvěřitelné,“ řekl trenér Avalanche Jared Bednar.