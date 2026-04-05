Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Tisíc zápasů bez přerušení. Obránce Burns nechyběl v NHL v sestavě dvanáct let

Autor: ,
  11:43
Brent Burns odehrál jako první obránce v historii NHL tisící utkání v řadě bez přerušení. Jednačtyřicetiletý Kanaďan jubileum oslavil v sobotu a spoluhráči z Colorada včetně Martina Nečase mu ho zpříjemnili vítězstvím. Burns novinářům řekl, že o milníku začal přemýšlet až tak zhruba před dvaceti zápasy.

Obránce Colorada Brent Burns v utkání s Dallasem. | foto: AP

„Je to hezké. A výjimečné,“ uvedl Burns po vítězství v Dallasu 2:0, které hostům zajistil Nečas vítěznou trefou a navíc přidal asistenci. Kanadský bek nechyběl v sestavě svých týmů 12 let a 138 dnů – od listopadu roku 2013. Od té doby uplynulo 4517 dnů. Například Nečasovi tehdy bylo čtrnáct let.

„Začnete přemýšlet o těchto věcech a o všem, co na své cestě obětujete, a také o sobě. Tisíc je v této lize fakt hodně. Hokej je hrozně rychlý, děje se toho tolik. Ale nikdy jsem o tom moc nepřemýšlel, až tak před dvaceti třiceti zápasy, protože jsem věděl, že na něco takového je potřeba neskutečné štěstí,“ popsal Burns.

Nečas dal vítězný gól Colorada, Chmelař se trefil za Rangers. Slavili i Vejmelka a Dobeš

Celkově v sobotu odehrál ve své 22. sezoně v NHL 1572. duel. Když si prodlouží kariéru i na příští sezonu, může mistr světa z Prahy 2015 a nejlepší obránce ligy z roku 2017 atakovat absolutní rekord útočníka Phila Kessela, jenž odehrál bez přerušení 1064 utkání základní části mezi lety 2009 a 2023.

Obdiv sklízel Burns ze všech stran. „Je to pořád ten samý chlapík, kterého sledujeme už tak dlouho, a dělá ty samé věci. Dokážete si představit všechna ta zranění? Která on přežil a ostatní by pravděpodobně vyřadila ze hry na týdny, měsíce. A on s nimi hraje, jako by to nic nebylo. Je to fakt neuvěřitelné,“ řekl trenér Avalanche Jared Bednar.

Vstoupit do diskuse (8 příspěvků)
Výsledky

Nejčtenější

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice v semifinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá čtveřice týmů, semifinále odstartovalo v pátek 3. dubna. Podívejte se na podrobný přehled...

Plzeň - Sparta 0:1. Marný závěrečný nápor domácích, postup zařídil kapitán Chlapík

Hráči Sparty v čele s kapitánem Filipem Chlapíkem slaví postup do semifinále...

Hokejisté Sparty vyhráli v rozhodujícím sedmém čtvrtfinále play off extraligy v Plzni 1:0 a postoupili do semifinále, ve kterém se utkají s Pardubicemi. Jediný gól zápasu vstřelil na začátku druhé...

Sparta v Pardubicích srovnala sérii. Třinec předvedl s Vary skvělý obrat a odskočil

Potyčka mezi hráči Sparty a Pardubic.

Druhými zápasy pokračovalo semifinále play off hokejové extraligy. Sparta v něm zvítězila v Pardubicích 2:1 a srovnala stav série na 1:1. Třinec dokázal porazit Karlovy Vary i podruhé (5:4), ačkoliv...

Pardubice zválcovaly Spartu, gól daly i v oslabení. Třinec porazil Karlovy Vary

Pardubice vyhrály v prvním zápase semifinále nad Spartou 6:2.

Závěr zápasu už si mohli užívat. Když fanoušci hokejových Pardubic rozproudili mexickou vlnu, o vítězi prvního semifinálového duelu extraligy bylo jasno. Dynamo přehrálo Spartu vysoko 6:2 a uzmulo...

Jaký tohle dává smysl? Bratři Tkachukové se podivují nad Světovým pohárem v Praze

Brady (vpravo) a Matthew Tkachukovi se radují z gólu proti Kanadě na Four...

Finále Světového poháru by se mělo hrát ve Spojených státech. Tuhle myšlenku nadnesli američtí hokejisté a bratři Matthew a Brady Tkachukovi ve svém podcastu Wingmen. Naráželi v něm i na výběr Prahy...

Islanders propustili trenéra Roye, Ritticha s Palátem má dostat do play off DeBoer

Peter DeBoer na lavičce Dallasu.

Brankář David Rittich a útočník Ondřej Palát mají v New York Islanders nového trenéra. Vedení týmu krátce před koncem základní části NHL odvolalo Patricka Roye a na jeho místo jmenovalo Petera...

5. dubna 2026  20:03

Snížil a mohl i rozhodnout. Ale Frodo skočil po puku jak tuleň, líčil Cienciala po obratu

Třinecký útočník David Cienciala se raduje z gólu.

Extraligové play off mu sedí. Jedenáct utkání čekal, než dá gól, a nyní se prosadil v minulých třech utkáních za sebou. Útočník třineckých hokejistů David Cienciala přispěl k rozhodující...

5. dubna 2026  13:24

Nové české jméno v NHL? Věřím, že na to mám! Hrabal je konkurencí i pro krajany

Premium
Český gólman Michael Hrabal stál v brance národního týmu na šampionátu juniorů.

Obrovitánská naděje. Rozměrově i vyhlídkami. Český hokejový brankář Michael Hrabal je po podpisu smlouvy s Utahem zase o něco blíž k NHL. Jak ale on sám avizuje: „Jsem na startu maratonu.“

5. dubna 2026

Tisíc zápasů bez přerušení. Obránce Burns nechyběl v NHL v sestavě dvanáct let

Obránce Colorada Brent Burns v utkání s Dallasem.

Brent Burns odehrál jako první obránce v historii NHL tisící utkání v řadě bez přerušení. Jednačtyřicetiletý Kanaďan jubileum oslavil v sobotu a spoluhráči z Colorada včetně Martina Nečase mu ho...

5. dubna 2026  11:43

Nečas dal vítězný gól Colorada, Chmelař se trefil za Rangers. Slavili i Vejmelka a Dobeš

Artturi Lehkonen (62) a Martin Nečas slaví gól Colorada v utkání s Dallasem.

Útočník Martin Nečas posunul v NHL Colorado gólem v 51. minutě k výhře nad Dallasem, trefu slavil také Jaroslav Chmelař v dresu New York Rangers. Brankář Karel Vejmelka podržel Utah při výhře ve...

4. dubna 2026  21:24,  aktualizováno  5. 4. 9:14

Barikáda padla, Havelka je na baráž zpátky: Já pro Litvínov i umřu

Chomutov - Litvínov, hokejová příprava, Martin Havelka v litvínovském dresu.

Obřadně přičichl k litvínovskému dresu, šatnou se rozezněl aplaus. Hokejový srdcař, bijec a živel Martin Havelka je zpátky ve žluto-černém, aby pomohl k barážové záchraně extraligy. On, který se v...

5. dubna 2026  8:30

Nebyli jsme na zápas dobře připravení. Sparta chtěla víc, uznal Sedlák

Sparťanský brankář Jakub Kovář zasahuje proti Lukáši Sedlákovi z Pardubic.

Poslední minuty prakticky neslezl z ledu. Kapitán pardubického Dynama Lukáš Sedlák chtěl napodobit výkon sparťana Michala Řepíka a druhým gólem poslat druhé semifinále do prodloužení. Zůstalo však...

5. dubna 2026

Jak Třinec ukradl bod. Kovařčík plácl do puku a dokonal obrat: Ani jsem to neviděl!

Třinecký Michal Kovařčík slaví rozhodující gól ve druhém semifinále proti...

To byla jízda. Třinečtí hokejisté opět ukázali obrovskou sílu. Ve 37. minutě druhého semifinále extraligy prohrávali s Karlovými Vary 1:4, ale třemi góly během 129 vteřin ještě do konce druhé třetiny...

4. dubna 2026  22:37

Řepík zastavil půst a zařídil Spartě první bod. Kluci padali po hubách, těšilo ho

Michal Řepík ze Sparty (vpravo) slaví s Aaronem Irvingem trefu proti Pardubicím.

Na sparťanské straně byste nenašli hokejistu, který by se o vítězství v druhém utkání semifinálové série proti Pardubicím zasloužil více. Výhru 2:1 dvěma góly zařídil útočník Michal Řepík. „Snažím se...

4. dubna 2026  21:34

Sparta v Pardubicích srovnala sérii. Třinec předvedl s Vary skvělý obrat a odskočil

Potyčka mezi hráči Sparty a Pardubic.

Druhými zápasy pokračovalo semifinále play off hokejové extraligy. Sparta v něm zvítězila v Pardubicích 2:1 a srovnala stav série na 1:1. Třinec dokázal porazit Karlovy Vary i podruhé (5:4), ačkoliv...

4. dubna 2026  21:08

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice v semifinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá čtveřice týmů, semifinále odstartovalo v pátek 3. dubna. Podívejte se na podrobný přehled...

4. dubna 2026  20:43

Je to negól, respektujte to. Sudí neuznali těsnou branku Pardubic, šlo o milimetry

Pardubický Miloš Kelemen tečuje puk před gólmanem Jakubem Kovářem ze Sparty.

Ten moment na dlouhých deset minut zastavil dění v enteria areně. Fanoušci tasili z kapes mobilní telefony, aby si rychle pustili televizní přenos. Byl to gól, nebo ne? Pardubický útočník Miloš...

4. dubna 2026  20:34

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.