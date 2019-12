Magická vyrážečka Francouze! žasl reportér. Colorado se dere do špičky

Byť Colorado vedlo v polovině zápasu třígólovým rozdílem, o vítězství muselo v Montrealu bojovat až do posledních vteřin. „Do třetí třetiny jsme vstoupili špatně, nepodařilo se nám ubránit oslabení,“ přiznal Francouz v rozhovoru pro iDNES.cz. „Cítili šanci na vyrovnání, jejich tlak v závěru byl enormní.“

Český gólman podpořil vydřenou výhru 3:2 spolehlivým vystoupením. Lapil 38 střel, z toho 17 ve třetí třetině. A sedm minut před koncem rychlým přesunem vytáhl nad branku tvrdou Lehkonenovu ránu, která mířila pod horní tyč. „Magická vyrážečka!“ zvolal s úžasem televizní komentátor Marc Moser.

Francouzův výkon podtrhuje pohodu, v níž se momentálně celý tým nachází. Výhra nad Montrealem byla pro Colorado už pátou v řadě, v tomto ohledu není aktuálně v lize lepšího mužstva. Jen Minnesota a vedoucí Washington drží stejně úspěšnou sérii.

Avalanche se vyhoupli na druhé místo v Západní konferenci a na páté v celé lize. A Francouz je toho součástí - dosud se objevil v deseti zápasech, což je více než třetina ze všech, které tým do této chvíle odehrál.



„Víme, jak dobrý je. Cítíme se s ním sebejistí,“ pronesl uznale po utkání útočník Gabriel Landeskog směrem k českému brankáři pro NHL.com.

Právě kapitán Colorada je velmi důležitou součástí mužstva. Proti Montrealu se vrátil do sestavy po zranění a hned se připomněl gólem. „Byl na ledě ohromně znát, jeho přítomnost nás hrozně moc zvedla,“ řekl o Landeskogovi Francouz. „Je to největší lídr tohoto týmu. Co řekne v kabině, to platí.“

Avalanche budí respekt nebezpečným útokem, kterou navíc podporuje kvalitní defenziva. Francouz tvoří s Němcem Philippem Grubauerem kvalitní brankářskou dvojici, v obraně udivuje nesmírně produktivní mladík Cale Makar, jenž patří k velkým favoritům pro ocenění nejlepšího nováčka sezony.

A vpředu řádí Nathan MacKinnon, jednička draftu 2013, s Mikko Rantanenem nebo právě s kapitánem Landeskogem.



Tento tým má sílu i charakter.

„Po podpisu další smlouvy budu brát méně. Chci vyhrát s touhle partou,“ prohlásil v minulých dnech hvězdný MacKinnon pro Forbes. Už nyní je přitom vzhledem k průměrnému ročnímu příjmu 6,3 milionů dolarů výborným kaufem. A 24letý Kanaďan si dobře uvědomuje, že jeho nižší nároky jsou nakonec ku prospěchu celé organizaci.



„Máme v týmu kluky, které bychom si jinak nemohli dovolit,“ ví MacKinnon. Jaký je to rozdíl kupříkladu oproti Torontu, kde platy tří hvězd polykají více než třetinu prostoru pod platovým stropem.



Colorado se po hubenějším období dere zpět mezi elitu. Už v posledních dvou sezonách vydřel klub, jenž se pyšní dvěma Stanley Cupy z let 1996 a 2001, postup do vyřazovacích bojů. To dávalo fanouškům naději. Předtím se totiž jejich tým dlouho potácel mezi poraženými.

Pokud Coloradu vydrží forma, může brzy pomýšlet na nejvyšší mety. Co třeba už letos?

Podívejte se na zákrok Pavla Francouze: