Čech za Čecha v Coloradu: Kaut se vrátil z farmy, Sedlák na listině volných hráčů

Martin Kaut se po dvou zápasech na farmě vrátil zpět do kádru Colorado Avalanche v NHL. Hlavní tým by naopak měl opustit jiný český hokejový útočník Lukáš Sedlák, kterého vedení umístilo na listinu volných hráčů a nabídlo ho ostatním klubům. V případě, že si jej nikdo během 24 hodin nevybere, měl by Sedlák zamířit na farmu.