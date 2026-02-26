Olympiáda je pryč, vrací se NHL. Co v ní čeká nejen Čechy? Boj o play off i trofeje

Proklouzne Pastrňák do play off?
Loni poprvé od roku 2016 poznal, jaké to je, když mu skončí sezona po 82 zápasech základní části. Boston v play off chyběl, šlo o obrovský neúspěch.
Ale zároveň také odraz postupného poklesu Bruins. Byť dlouho usilovali o postup do play off, nakonec v sezoně sdíleli s Philadelphií dno Východní konference.
To by Pastrňák nerad zopakoval. Aktuálně Boston drží pozici divoké karty, ale v našlapaném středu tabulky ho čeká velký boj. Buffalo i Detroit chtějí ukončit dlouhé strádání bez vyřazovací fáze, do nejlepší osmičky konference chce proniknout ještě Columbus, Ottawa, ale také silné Toronto nebo Florida.
„Máme před sebou náročný březen s velkou porcí zápasů. Musíme využít čas k tomu, abychom se co nejlépe připravili,“ hlásí Pastrňák.