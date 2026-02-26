Premium

Olympiáda je pryč, vrací se NHL. Co v ní čeká nejen Čechy? Boj o play off i trofeje

Autor:
  17:30
Základní část NHL nesprintuje do svého konce jako česká extraliga, i tak se ale týmy chystají na její finiš. Blíží se uzávěrka přestupů, generální manažeři zvedají telefony, hráči ladí formu na play off. Následující týdny nabízí spoustu zápletek, do mnohých z nich promluví i čeští hokejisté. Prohlédněte si je v následujícím přehledu.
Proklouzne Pastrňák do play off?

David Pastrňák po neproměněném nájezdu.

Loni poprvé od roku 2016 poznal, jaké to je, když mu skončí sezona po 82 zápasech základní části. Boston v play off chyběl, šlo o obrovský neúspěch.

Ale zároveň také odraz postupného poklesu Bruins. Byť dlouho usilovali o postup do play off, nakonec v sezoně sdíleli s Philadelphií dno Východní konference.

Bude to strašně mrzet, ale jsem pyšný, říká Pastrňák. Podivoval se nad rozhodčími

To by Pastrňák nerad zopakoval. Aktuálně Boston drží pozici divoké karty, ale v našlapaném středu tabulky ho čeká velký boj. Buffalo i Detroit chtějí ukončit dlouhé strádání bez vyřazovací fáze, do nejlepší osmičky konference chce proniknout ještě Columbus, Ottawa, ale také silné Toronto nebo Florida.

„Máme před sebou náročný březen s velkou porcí zápasů. Musíme využít čas k tomu, abychom se co nejlépe připravili,“ hlásí Pastrňák.



