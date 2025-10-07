Nečasův boj o peníze, Pastrňákovo sólo a boje o sestavu. Co čeká Čechy v NHL?

Zvedne Pastrňák okysličený Boston?
Z hlavního favorita na Stanley Cup se velmi rychle stal jeden z nejslabších týmů Východní konference. Změnilo se v něm spousta věcí. Prostřídalo se mnoho hráčů.
Ale hvězda zůstává stále hvězdou. A možná se ještě více ukazuje, jak obrovskou kvalitu David Pastrňák má. Přestože se Bostonu v uplynulé sezoně nedařilo, a dokonce spadl až na chvost divize a spolu s Philadelphií i konference, jeho přínos nijak neklesl.
Trápilo mě to celý rok, ukáže až čas, říká Pastrňák o zranění. Obavy ale nemá
Ba naopak, ještě se zvýraznil rozdíl mezi ním a zbytkem týmu. Posbíral parádních 106 bodů, takřka dvojnásobek co druhý nejproduktivnější Morgan Geekie (57).
V létě přišlo k Bruins velké množství nových hráčů, především poctivých dříčů. Pokud by se měla statistická propast mezi českým útočníkem a ostatními spoluhráči opakovat a Boston by se zázračně prosmýkl do play off, z Pastrňáka by se okamžitě stal velký favorit na Hart Trophy pro nejužitečnějšího hráče ligy.