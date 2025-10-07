Premium

Nečasův boj o peníze, Pastrňákovo sólo a boje o sestavu. Co čeká Čechy v NHL?

15:01
  15:01
Čekání je u konce, třemi zápasy začíná v noci z úterý na středu nový ročník NHL. Redakce iDNES.cz vám ke startu zámořské hokejové sezony přináší sedm vybraných příběhů s českou stopou, které se vyplatí sledovat.
Část 1/7

Zvedne Pastrňák okysličený Boston?

David Pastrňák se spoluhráči slaví svoji branku.

Z hlavního favorita na Stanley Cup se velmi rychle stal jeden z nejslabších týmů Východní konference. Změnilo se v něm spousta věcí. Prostřídalo se mnoho hráčů.

Ale hvězda zůstává stále hvězdou. A možná se ještě více ukazuje, jak obrovskou kvalitu David Pastrňák má. Přestože se Bostonu v uplynulé sezoně nedařilo, a dokonce spadl až na chvost divize a spolu s Philadelphií i konference, jeho přínos nijak neklesl.

Trápilo mě to celý rok, ukáže až čas, říká Pastrňák o zranění. Obavy ale nemá

Ba naopak, ještě se zvýraznil rozdíl mezi ním a zbytkem týmu. Posbíral parádních 106 bodů, takřka dvojnásobek co druhý nejproduktivnější Morgan Geekie (57).

V létě přišlo k Bruins velké množství nových hráčů, především poctivých dříčů. Pokud by se měla statistická propast mezi českým útočníkem a ostatními spoluhráči opakovat a Boston by se zázračně prosmýkl do play off, z Pastrňáka by se okamžitě stal velký favorit na Hart Trophy pro nejužitečnějšího hráče ligy.



7. října 2025  15:01

Místo vysílačky střídačka, s Plekancem za zády se vítězí. Hrabík: On je encyklopedie!

Haló, tady Pleky! Sportovní ředitel Rytířů a hokejová legenda Tomáš Plekanec vyměnil vysílačku za střídačku a jeho Kladno začalo vítězit. Dva zápasy za zády hráčů = pět bodů a útěk z posledního místa...

6. října 2025  12:39

V Bostonu nepřesvědčil, klub ho nabídl ostatním. Kde bude Blümel pokračovat?

Bojoval o šanci, ale nepřesvědčil. Ve hře je tak nyní jeho další stěhování. Boston umístil českého hokejistu Matěje Blümela na takzvaný waiver list, odkud si ho do 24 hodin může vybrat jiný celek z...

6. října 2025  11:01

