náhledy
Je nejlepším českým hokejistou současnosti, nenajde se téměř nikdo, kdo by neznal jméno David Pastrňák. Než si však havířovský rodák vydobyl místo mezi hvězdami NHL, musel se blýsknout řadou gólů, senzačních nahrávek či blafáků. Prohlédněte si nejzásadnější milníky jeho dosavadní kariéry v zámořské soutěži.
Autor: Brian Fluharty/Imagn Images, Reuters
10. LEDNA 2015. První gól v NHL nejde zapomenout. Pastrňák se poprvé zaradoval v zápase proti Philadelphii, když bekhendovou dorážkou využil přesilovku a přispěl tak tehdy k vítězství Bostonu 3:1.
Autor: Instagram/@nhlbruins
14. BŘEZNA 2018. Ten večer díky jeho výkonům fanoušci poprvé házeli čepice na led. Pastrňák totiž proti Carolině zaznamenal premiérový hattrick a navrch přidal jednu asistenci.
Autor: AP
14. ŘÍJNA 2018. Na začátku sezony 2018/19 pokořil hranici stovky nastřílených gólů. Navíc se přes danou metu dostal jako třetí nejrychlejší hráč v historii Bruins.
Autor: AP
28. ŘÍJNA 2019. O rok později se mu povedl kousek, jakým se před ním mohl pyšnit pouze Robert Lang, Marek Židlický a Jaromír Jágr. Pastrňák pěti nahrávkami řídil výhru Bruins 7:4 nad domácím New York Rangers.
Autor: AP
24. DUBNA 2022. A ještě jeden milník pokořil v utkání s New Yorkem, v sezoně 2021/22 se dvěma body nejen podílel na vítězství domácích 3:1, ale hlavně dosáhl v 25 letech už na svůj 500. bod v soutěži.
Autor: Reuters
27. BŘEZNA 2023. Je to meta pro opravdové snajpry a od toho dne se David Pastrňák mezi ně už navždy mohl pasovat. V zápase s Carolinou totiž český útočník vstřelil svůj 50. a 51. gól v jedné sezoně, kterými pokořil i hranici 600 bodů v soutěži.
Autor: Reuters
2. DUBNA 2023. Pouhých pět dní na to si připsal i stý bod v sezoně, což se do té doby povedlo jen Jaromíru Jágrovi. Způsob jakým to ovšem dokázal byl opět mimořádný, na ledě Pittsburghu po jeho hattricku zase jednou létaly pokrývky hlavy.
Autor: Reuters
10. DUBNA 2023. Sezonu snů pak završil dalším rekordem, jenž se povedl pouze 22 vyvoleným. Pastrňák proti Philadelphii vsítil 60. branku sezony.
Autor: AP
V zápase s Philadelphií navíc český střelec nasázel už svůj 15. hattrick, čímž vyrovnal legendární „68“ a navíc zaokrouhlil střeleckou bilanci na 300 gólů.
Autor: Eric Hartline-USA TODAY Sports, Reuters
27. ÚNORA 2024. V Seattlu vstřelil dva góly a na třetí přihrál, ale prohře v nájezdech však nedokázal zabránit. Jenomže šlo o zápas, kdy zlepšil svou kariérní bilanci na sedm stovek kanadských bodů.
Autor: Joe Nicholson-USA TODAY Sports, Reuters
28. ÚNORA 2025. O rok později zazářil šestnáctizápasovou bodovou šňůrou, díky níž vyrovnal historický rekord Jaromíra Jágra a Roberta Langa. Pastrňák ten den proti Islanders zaznamenal 800. bod kariéry v 734 zápasech, což z Čechů rychleji zvládl jen Jágr.
Autor: Bob DeChiara, Reuters
12. LISTOPADU 2025. A zatím poslední velký moment. Pastrňák s dvěma brankami a nahrávkou měl hlavní podíl na výhře Bostonu nad Torontem 5:3. O první hvězdě zápasů nebylo pochyb, vše však bylo umocněno 400. gólem v nejlepší lize světa. Před ním stejnou hranici pokořil jen Jágr a Patrik Eliáš.
Autor: Charles Krupa, AP