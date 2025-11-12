|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Co předcházelo magické čtyřstovce? Připomeňte si Pastrňákovy milníky v NHL
OBRAZEM: Světové prvenství i náhrada za Plechárnu. Tady by se mohla hrát extraliga
Je to jen několik dní, co se prvoligová Jihlava zabydlela v novém. Multifunkční arény, včetně té pardubické, která se stane tou vůbec největší na světě, mají vyrůst i v české nejvyšší hokejové...
Proboha ne, Pelle! Náhlá tragédie šokovala NHL. Gólman draze zaplatil za chybu
Nedělní ráno přineslo šílený šok. A pondělní dopoledne zničilo i titěrné zbytečky víry v zázrak. Nejen fanoušky klubu Philadelphia Flyers ochromil žal, když před čtyřiceti lety skonal hokejový...
Pastrňák pokořil metu 400 gólů v NHL, trefil se i Zacha. Nečas překonal Dostála
Snový večer prožil hokejový útočník David Pastrňák. Hvězda NHL bilancí 2+1 režírovala úterní triumf Bostonu nad Torontem (5:3). Na sedmé výhře Bruins v řadě se jednou trefou podílel i centr Pavel...
Sportovní unikát, jaký Amerika nezažila. Tři veteráni spolu válí 20 let, i přes řadu potíží
Máloco bývá pro sportovní kariéru tak typické jako její pomíjivost. Jeden den nadšeně slavíte, a pak... S nemalou pravděpodobností vás potká výměna, zranění nebo vás pohltí okolní tlak. Když profík v...
Česko - Švýcarsko 4:0. Jasné vítězství a vylepšení dojmu na závěr turnaje
Čeští hokejisté na poslední chvíli odvrátili hrozbu zcela nepovedeného vstupu do olympijské sezony. Po dvou jasných porážkách na Finských hrách vstoupili do závěrečného utkání se Švýcarskem (4:0)...
Je na čase povolat Kämpfa. Kaberle radí hráčům Toronta v krizi: Jděte se spolu opít!
Když pohledem projíždíte tabulku NHL odshora dolů, chvilku vám to zabere, než narazíte na Toronto. Jeden z velkých favoritů na Stanley Cup a nejsilnějších týmů v lize se trápí. Ve Východní konferenci...
Historický zápis, brilantní forma a hattrick. Nikdy jsem nebyl střelec, namítá Nemec
Když si v létě po nepříliš zdařilé sezoně v hlavě přemítal, jak by mohl ideálně vypadat následující ročník, dost možná se představy blížily současné podobě. Slovenský obránce Šimon Nemec dostal od...
Začalo to v Japonsku, teď míří NHL do Švédska. Vážíme si toho, říká Crosby
Od našeho zpravodaje ve Švédsku Pro aktuální sezonu, kterou obzvláštní dlouho očekávaný olympijský turnaj v Miláně, naplánovala NHL jen jednu evropskou zastávku v rámci již tradiční akce Global Series. V pátek a neděli se ve...
Zodpovědnosti se nezříkám, hlásí manažer Litvínova. S hráči nejednáme, nejde to
Marně se ohlíželi po nových trenérech. Ale to jen dokládá, do jak ohromné krize v hokejovém Litvínově zabředli. Budoucnost klubu zůstává stále nejistá. Ztěžka se hledají záchytné body, sportovní...
Daňový ráj pod Alpami. Zug láká české hvězdy, nabízí i „sportovní vězení“
Od našich zpravodajů ve Švýcarsku Při pohledu na přibližně třicetitisícový Zug se vám naskytne pro Švýcarsko typický obrázek. Rozlehlé jezero, na jehož okraji město leží, obklopují horské masivy. Minimálně v jedné věci ale přesto...
Umím dělat velké zákroky, věří Subban. Pardubicím chce pomoci k titulu
Může se zdát trochu šílené, že kolem instagramového účtu hokejového Dynama začal v posledních dnech kroužit P. K. Subban. Jeden z nejlepších obránců historie NHL, který mohl do té doby o pardubický...
Loni nejistota, teď marodka. Manažer Hradce byl při bídném startu v klidu
Odrazili se hokejisté hradeckého Mountfieldu před první reprezentační pauzou, stejně jako loni, od pomyslného dna? A budou v tom, co je v minulé sezoně vyneslo v základní části až ke druhé příčce,...
Sparta má asi jiné priority, my Ligu mistrů bereme vážně, rýpnul si Sklenička
Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Když jste se podívali na zahajovací šestici, možná by vás nenapadlo, který z týmů je český. Na straně domácích se objevili čtyři tuzemští hráči, za hosty jich nastoupilo o jednoho více. První...
Gól Kaluse měl platit. Videorozhodčí nedostal zaplaceno, na měsíc má volno
Manažer extraligových rozhodčích Vladimír Pešina potvrdil, že branka vítkovického útočníka Marka Kaluse ve středeční předehrávce 23. kola hokejové extraligy proti Českým Budějovicích měla podle...
Ze soutěže se vyvlíknout nechceme! Spartě v Zugu ujel vlak už v úvodu, opory chyběly
Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Takové přivítání si v malebném Švýcarsku zřejmě nepředstavovali. V úvodním osmifinále Ligy mistrů museli hokejisté Sparty sáhnout k oddechovému času už po necelých dvanácti minutách. Důvod? Vedení...
Skvělá lokalita Prodej bytu 2+1, 54,1 m2 Dobrovodská, České Budějovice
Dobrovodská, České Budějovice - České Budějovice 5
4 190 000 Kč
Vejmelka vychytal výhru, Vladař trýznil hvězdy Edmontonu. Nemec dal hattrick
Hokejový brankář Karel Vejmelka ve středu v NHL vychytal už svou osmou výhru sezony, když podpořil Utah u výsledku 5:2 nad Buffalem. Dotáhl se tak na krajana Lukáše Dostála z Anaheimu na sdílené...
Tři mače, tři české čtyřstovky. V čem Pastrňák trumfnul Jágra s Eliášem
Houf spoluhráčů zavalil Davida Pastrňáka hned na ledě, zatímco vyprodaná aréna TD Garden po brilantním blafáku nadšeně burácela. V kabině jej už při příchodu zlili vodou. Srdečně mu blahopřál bývalý...