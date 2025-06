S kamarády o našem kapitánovi McDavidovi vtipkujeme. Když hrajeme naši pivní ligu a nějaký mladý kluk kolem nás tancuje na bruslích, jako by měl turbo, a má jemné ruce, říkáme mu: Hej, ty jsi ve špatné lize, měl bys být o tři úrovně výš! A takhle je to s McDavidem – hráči NHL na něj jen koukají, jak kolem nich proletí, a žasnou: Člověče, ty nepatříš do naší ligy! Ale lepší liga už prostě není. On je úžasný exemplář. Neskutečný talent. A taky chce vyhrávat.

Jen Stanley Cupu se nedočkal. Zatím.