Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Obří rána a strach z dalšího otřesu mozku. Chytila sestřelil tvrďák Wilson

Robert Rampa
  14:01
Útočník Vancouveru Filip Chytil po tvrdém hitu nedohrál noční zápas NHL proti Washingtonu. Českého hokejistu v první třetině srazil ranař Tom Wilson, z ledu mu museli pomoci spoluhráči. Za mořem teď panuje realistická obava, co bude s Chytilem dál. Jestli si z nárazu odnese další otřes mozku, kvůli kterému už v březnu skončil velice předčasně minulou sezonu NHL, může to pro něj znamenat pohromu.
Otřesený Filip Chytil z Vancouveru se těžce sbírá z ledu.

Otřesený Filip Chytil z Vancouveru se těžce sbírá z ledu. | foto: AP

Vancouverský útočník Filip Chytil (vlevo) a Tom Wilson z Washingtonu
Spoluhráči z Vancouveru pomáhají otřesenému Filipu Chytilovi z ledu.
Filip Chytil slaví branku proti Dallasu.
Filip Chytil slaví branku proti Dallasu.
9 fotografií

Chytil načal nový ročník báječně. Z pozice druhého centra nastřílel za Canucks v pěti zápasech tři góly. Působil svěže, ve formě a pohodově.

Jenže možná až moc pohodově. V šestém utkání přišel náraz s tvrdou realitou NHL. Doslova.

Poslední minuta první třetiny. Chytil odehrál puk směrem do útočného pásma a pelášil středem hřiště dál. Jenže místo toho, aby se rozhlédl kolem sebe a aby si zkontroloval, že má volný průjezd, sledoval svou nahrávku.

Zhruba sekundu po odehrání puku ho v rychlosti srazil Wilson. Chytil odlétl a padl na led. K odchodu do kabin potřeboval pomoc spoluhráčů a do zápasu se už nevrátil

Čistý zákrok, nebo faul?

Rozhodčí šli k videu zkontrolovat, zda není na místě udělit Wilsonovi vyšší trest.

Verdikt zněl: bez trestu.

„Diskutabilní zákrok. Rozhodně přišel pozdě, ale Chytil se nedíval,“ napsal na sociální síť X reportér serverů DailyFaceoff a Bleacher Report Jonny Lazarus.

„Dvě trestné minuty by byly fér,“ přidal komentátor Nova Sport Roman Jedlička. Wilsona od vyššího trestu (či vůbec nějakého) zřejmě ochránil fakt, že primárně trefil Chytila do těla, při zákroku nevyskočil ani nevystrčil loket.

Ale proč se přehlédlo, že Wilson českého centra trefil až po odehrání puku, už jasné není.

Pastrňák dvakrát překonal Vaněčka, Chytil nedohrál po tvrdém hitu

„Wilson nedostane ani žádný dodatečný trest od disciplinární komise,“ napsal k zákroku sledovaný reportér serveru SportsNet Elliotte Friedman. „Doufám, že je Chytil v pořádku. Bojoval už s tolika zraněními...“

Chytilovu kariéru zranění brzdí opravdu dost. Vždyť otřes mozku musel léčit i na konci minulé sezony, kdy ho u mantinelu zasáhl Jason Dickinson z Chicaga. A rozhodně to nebylo první zranění hlavy. Těch v NHL prožil už několik.

Vzpomenout lze také na zlomeninu v obličeji z mistrovství světa v roce 2023, kdy ho trefil puk do tváře při zápase s Kazachstánem.

Pohroma, na MS končí Chytil i Sedlák. Kdo zraněné hokejisty nahradí?

„Chápu, že někteří mají obavy, ale já znám svoje tělo. Už o tom nepřemýšlím a soustředím se jen na hraní. A snad budu konečně hrát celou sezonu,“ vyhlížel Chytil na startu letošního ročníku.

Šance, že se mu přání splní, jsou teď výrazně nižší.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)
title=Tipsport - partner programu
Montreal vs. BuffaloHokej - - 21. 10. 2025:Montreal vs. Buffalo //www.idnes.cz/sport
21. 10. 01:00
  • 2.10
  • 4.13
  • 3.06
Philadelphia vs. SeattleHokej - - 21. 10. 2025:Philadelphia vs. Seattle //www.idnes.cz/sport
21. 10. 01:00
  • 2.27
  • 3.99
  • 2.82
NY Rangers vs. MinnesotaHokej - - 21. 10. 2025:NY Rangers vs. Minnesota //www.idnes.cz/sport
21. 10. 01:00
  • 2.25
  • 3.98
  • 2.87
Calgary vs. WinnipegHokej - - 21. 10. 2025:Calgary vs. Winnipeg //www.idnes.cz/sport
21. 10. 03:30
  • 3.01
  • 4.11
  • 2.06
Vegas vs. CarolinaHokej - - 21. 10. 2025:Vegas vs. Carolina //www.idnes.cz/sport
21. 10. 04:00
  • 2.46
  • 3.96
  • 2.49
Č. Budějovice vs. Hradec Kr.Hokej - 15. kolo - 21. 10. 2025:Č. Budějovice vs. Hradec Kr. //www.idnes.cz/sport
21. 10. 17:30
  • 2.10
  • 4.10
  • 2.94
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Exkluzivně: jak dopadl Hadamczikův audit? Policejní závěry mluví jasně

Premium

Jsou to víc než tři roky, co prezident hokejového svazu Alois Hadamczik vypověděl smlouvu s marketingovou agenturou BPA a nařkl ji, že kvůli ní český hokej za dvanáct let přišel o stovky milionů...

Jágrův vítězný návrat i Pešánovo utrpení. Kometa padla, Litvínov dál tápe

Jaromír Jágr naskočil na led a přispěl k výhře Kladna 3:1 nad rozjetými Vítkovicemi. V dalších zápasech 15. extraligového kola pardubičtí hokejisté potvrdili, že na Liberec se jim nedaří, a podlehli...

Hradec ovládl derby, Budějovice podlehly Spartě. Třinec jde do čela, Litvínov v krizi

Základní část hokejové extraligy se přehoupla do druhé čtvrtiny. Čtrnácté kolo přineslo vítězství Sparty nad Českými Budějovicemi 4:2 i skalp Hradce nad Pardubicemi. Mountfield v derby vyhrál 2:1 po...

Sparta doma přehrála Kometu, Třinec se osamostatnil na čele. Slaví i Pardubice

Na čele hokejové extraligy se po 16. kole osamostatnil Třinec, který má navíc dva zápasy k dobru. V Liberci zvítězil těsně 1:0 a využil zaváhání Komety v souboji na Spartě (1:4). Výhry se po dvou...

Komplikace při stavbě olympijské haly. Dělá nám to starosti, přiznal šéf NHL

Obavy vyjádřil už před dvěma lety. „Stále mají před sebou spoustu práce, je to znepokojující,“ prohlásil Gary Bettman. O čem šéf NHL tehdy hovořil? O stavu Santa Giulia Areny pro šestnáct tisíc lidí,...

Obří rána a strach z dalšího otřesu mozku. Chytila sestřelil tvrďák Wilson

Útočník Vancouveru Filip Chytil po tvrdém hitu nedohrál noční zápas NHL proti Washingtonu. Českého hokejistu v první třetině srazil ranař Tom Wilson, z ledu mu museli pomoci spoluhráči. Za mořem teď...

20. října 2025  14:01

Musíme se rychle zvednout, velí Pastrňák po další porážce. Těší se na Marchanda

Poprvé v sezoně se v jednom utkání prosadil vícekrát. V zápase NHL proti Utahu zapsal dvě trefy, vyslal také nejvíce střel na bránu Vítka Vaněčka. Jenže na Davida Pastrňáka nikdo jiný nenavázal a...

20. října 2025  13:01

Pastrňák mu dal dva góly, teď Maďar tahá z bryndy Piráty: Češi? Neuvěřitelní!

Kalamita v brankovišti? Vyřešeno! Prvoligové hokejové Piráty z Chomutova tahá z bryndy kromě navrátilce Tomáše Krále i Ádám Vay. Maďar, který čelil české reprezentaci na posledním mistrovství světa....

20. října 2025  9:45

Pastrňák dvakrát překonal Vaněčka, Chytil nedohrál po tvrdém hitu

Hokejový útočník David Pastrňák v neděli dvakrát skóroval na ledě Utahu proti krajanovi Vítku Vaněčkovi. Na body jeho trefy ovšem Bostonu, za který jednou asistoval i Pavel Zacha, nestačily, Bruins...

19. října 2025  22:06,  aktualizováno  20.10 7:55

Dynamo? Hrádek chce teď zůstat na Hané. Může mít skvělou budoucnost, věští mu

Zpátky na vítězné vlně. Po výhře na ledě Plzně zvládli hokejisté Olomouce svalit i dalšího západočeského soupeře, v neděli na domácím hřišti porazili v atraktivním duelu Karlovy Vary 5:3. První bod v...

20. října 2025  7:21

Nedvěd o zlepšení Sparty: Není to magie. Odvahu nečekaného bitkaře ocenil i Trojan

Když viděl, jaký je o něj zájem, zprvu se mu příliš nechtělo. Býval zvyklý, že rozhovory připadnou někomu ze spoluhráčů. Nakonec plachý Michal Vitouch před novináře předstoupil. Popisoval nejen...

19. října 2025  20:34

Sparta doma přehrála Kometu, Třinec se osamostatnil na čele. Slaví i Pardubice

Na čele hokejové extraligy se po 16. kole osamostatnil Třinec, který má navíc dva zápasy k dobru. V Liberci zvítězil těsně 1:0 a využil zaváhání Komety v souboji na Spartě (1:4). Výhry se po dvou...

19. října 2025  15:50,  aktualizováno  20:14

Slavističtí hokejisté odskočili na čele první ligy. V předehrávce porazili Zlín

Hokejisté Slavie v předehrávce 14. kola první ligy porazili doma 3:2 Zlín a upevnili si vedení v tabulce. Z posledních devíti utkání vyhráli osm s tříbodovým ziskem. Berani stejným výsledkem prohráli...

19. října 2025  17:56

Vládci Prahy. Spartu čeká výjimečný zápas pro nové legendy. Ton, Ptáček a kdo dál?

Nabitý program hokejistů Sparty pokračuje. V neděli přivítají doma Kometu Brno, v úterý Třinec, ve středu Vítkovice... A právě tento zápas bude mít speciální punc. Před úvodním buly vejde do Klubu...

19. října 2025  13:56

Další Marchandův zkrat. Soupeři se marně mstil pěstmi, pak mu sebral a zničil helmu

Pro svoje špinavé kousky si v NHL vydobyl přezdívku The Rat. Krysa. Útočník Brad Marchand se postupně zklidnil, pár sezon vynikal hlavně hokejovými dovednostmi. Teď se v něm ale na chvíli opět...

19. října 2025  12:18

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Nečas jistil výhru nad Bruins, Vladař hvězdou utkání. Hertl má 300. asistenci

V sobotním programu NHL ovládl utkání Colorada s Bostonem domácí tým Avalanche 4:1. Do prázdné branky pojistil výhru Martin Nečas. Daniel Vladař dovedl Philadelphii k vítězství nad Minnesotou 2:1 v...

18. října 2025  21:51,  aktualizováno  19.10 8:23

Konečný? Konečně! Mistr po první trefě za Rytíře: Pomáhá Plekanec i mentální kouč

S gloriolou mistra posílil hokejista Jakub Konečný kladenské Rytíře, na první gól v novém dresu se však načekal do čtrnáctého zápasu. A v páteční bitvě s Vítkovicemi byl klíčový: v oslabení a...

19. října 2025  6:44

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.