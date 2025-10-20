Obří rána a strach z dalšího otřesu mozku. Chytila sestřelil tvrďák Wilson

Chytil načal nový ročník báječně. Z pozice druhého centra nastřílel za Canucks v pěti zápasech tři góly. Působil svěže, ve formě a pohodově.
Jenže možná až moc pohodově. V šestém utkání přišel náraz s tvrdou realitou NHL. Doslova.
Poslední minuta první třetiny. Chytil odehrál puk směrem do útočného pásma a pelášil středem hřiště dál. Jenže místo toho, aby se rozhlédl kolem sebe a aby si zkontroloval, že má volný průjezd, sledoval svou nahrávku.
Zhruba sekundu po odehrání puku ho v rychlosti srazil Wilson. Chytil odlétl a padl na led. K odchodu do kabin potřeboval pomoc spoluhráčů a do zápasu se už nevrátil
Čistý zákrok, nebo faul?
Rozhodčí šli k videu zkontrolovat, zda není na místě udělit Wilsonovi vyšší trest.
Verdikt zněl: bez trestu.
„Diskutabilní zákrok. Rozhodně přišel pozdě, ale Chytil se nedíval,“ napsal na sociální síť X reportér serverů DailyFaceoff a Bleacher Report Jonny Lazarus.
„Dvě trestné minuty by byly fér,“ přidal komentátor Nova Sport Roman Jedlička. Wilsona od vyššího trestu (či vůbec nějakého) zřejmě ochránil fakt, že primárně trefil Chytila do těla, při zákroku nevyskočil ani nevystrčil loket.
Ale proč se přehlédlo, že Wilson českého centra trefil až po odehrání puku, už jasné není.
„Wilson nedostane ani žádný dodatečný trest od disciplinární komise,“ napsal k zákroku sledovaný reportér serveru SportsNet Elliotte Friedman. „Doufám, že je Chytil v pořádku. Bojoval už s tolika zraněními...“
Chytilovu kariéru zranění brzdí opravdu dost. Vždyť otřes mozku musel léčit i na konci minulé sezony, kdy ho u mantinelu zasáhl Jason Dickinson z Chicaga. A rozhodně to nebylo první zranění hlavy. Těch v NHL prožil už několik.
Vzpomenout lze také na zlomeninu v obličeji z mistrovství světa v roce 2023, kdy ho trefil puk do tváře při zápase s Kazachstánem.
„Chápu, že někteří mají obavy, ale já znám svoje tělo. Už o tom nepřemýšlím a soustředím se jen na hraní. A snad budu konečně hrát celou sezonu,“ vyhlížel Chytil na startu letošního ročníku.
Šance, že se mu přání splní, jsou teď výrazně nižší.