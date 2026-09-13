Bez klubu dlouho nezůstal. Kreider po konci v Anaheimu podepsal s Montrealem

Kreider se dohodl s Ducks na rozvázání kontraktu ve čtvrtek. Zbýval mu rok ze sedmileté smlouvy na 45,5 milionu dolarů, kterou podepsal v roce 2020 s New York Rangers. Anaheim si chtěl uvolnit místo pod platovým stropem a Kreider se chtěl vrátit na východní pobřeží, aby byl blíž rodině.
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Až do loňského léta byl Kreider celou kariéru v NHL hráčem New York Rangers, kteří ho vyměnili do Anaheimu. V Montrealu se sejde s bývalým klubovým spoluhráčem Martinem St. Louisem, jenž je trenérem Canadiens.
Během čtrnácti sezon v elitní lize odehrál Kreider 958 zápasů a nasbíral 632 bodů (348+284). V dresu USA se stal v roce 2010 juniorským mistrem světa a v roce 2018 získal bronz na seniorském šampionátu.