Zemřel – a povstal! Buchtelovi se poklonily hvězdy, zesnulý obránce „dal“ i gól

„Několikrát jsem měl na krajíčku,“ doznal hlavní organizátor Lauko, který si Buchtelovy iniciály nechal po jeho smrti vytetovat. „Měl jsem k Ondrovi hodně blízko, seděli jsme spolu v jedné lavici, hráli spolu několik let. Chybí všem, kdo jsme ho znali. Doufám, že jestli to sledoval z nebe, tak byl rád, jakou stopu tady zanechal.“
Ústecký rodák Buchtela v létě 2020 podlehl ve svých dvaceti letech vzácné rakovině srdce. Patřil mezi naděje českého hokeje, v mládeži pravidelně reprezentoval, za chomutovské Piráty v extralize nastřádal 27 startů, dalších 118 přidal za čtyři kluby v první lize.
Výsledek Utkání Ondřeje Buchtely sice nebyl důležitý, ale pro pořádek – Tým hvězd přestřílel Buchta tým 8:7. A přes pět tisíc fanoušků v hledišti burácelo. Lauko si deset minut před koncem místo svého dresu navlékl Buchtelův s číslem 4, a dokonce s ním skóroval. Celý stadion skandoval jméno hráče, který už tady není.
„Při prvním buly nebo při tomto momentu jsem měl blízko k slzám. S tím, ať hraju v Ondrově dresu, přišel táta,“ prozradil reprezentant Lauko, který se v létě přesunul z Bostonu do Pardubic.
Benefiční utkání se hemžilo slavnými jmény, kupou mistrů světa, nechyběli vítězové Stanley Cupu – aktuální Tomáš Nosek a dvojnásobný Jan Rutta. Fanoušci před zápasem utvořili nekonečnou frontu při autogramiádě, podepisovali se třeba Martin Nečas, Radko Gudas, Ondřej Kaše nebo brankář Lukáš Dostál.
Před utkáním běžel na kostce Buchtelův medailonek, jeho rodina pak nakráčela na červený koberec. Maminka Eva se pokřižovala, políbila přívěsek na krku, podívala se ke stropu, pohladila led a objala se s Laukem. A vhodila čestné buly mezi kapitány, tedy Lauka a Filipa Chytila.
Na ledě se vyjímal obraz s Buchtelovou siluetou složenou z jeho fotek.
Zápas bavil, zprvu góly nepadaly, načež se oba týmy rozjely. Hvězdy šly do trháku, bývalí spoluhráči Buchtely dotahovali. Už brzy po startu Lauko na modré čáře trefil Jiřího Kulicha, který na chvilku musel do ošetřovny. „Když on se vyhýbá do stejné strany jako já! Měl by jíst víc polívky, protože odletěl jak papír,“ hecoval Lauko hráče Buffala.
Útočník, který krásný zápas vymyslel, předvedl při trestném střílení parádu. Nabral puk na čepel, zvedl hokejku a z otočky vystřelil. Břevno! „Nejsem schopen zamíchat s pukem a nahrát, ale tohle je jedna z věcí, na kterou si věřím,“ usmíval se Lauko; „penalty“ se v exhibičním utkání nařizovaly místo vyloučení.
Po dvou gólech dali Matěj Blüml a právě Lauko, byť jeden za Buchtelu.
„Parádní zápas, je skvělé, že Laukič dokázal dát dohromady takové týmy a přilákat tolik lidí,“ poklonil se mistr světa Radko Gudas. „My měli štěstí, že v našem týmu bylo víc mladších kluků, takže jsme to hráli na ně.“
Už po první třetině svlékl dres litvínovský útočník Ondřej Kaše, další světový šampion. „Jsem po operaci kolena,“ vysvětlil fanouškům do mikrofonu. Bývalí domácí hráči ve svých rozhovorech potěšili chomutovské fanoušky. „Jednou bych se chtěl vrátit a pomoct Pirátům do extraligy. Patří tam!“ roztleskal publikum útočník David Kämpf, taktéž zlatý z pražského šampionátu 2024. Rutta sliboval něco podobného.
Výtěžek benefice poputuje nadacím Pirátské Srdce a Kapka 97; druhá jmenovaná pomáhá onkologickým pacientům a jejich rodinám. V Chomutově se zároveň pořádá mládežnický Memoriál Ondřeje Buchtely, jehož čtvrtý ročník vyvrcholí v neděli.
Charitativní hokejové Utkání Ondřeje Buchtely
Buchta tým - Tým hvězd 7:8 (1:2, 1:4, 5:2)
Buchta tým: T. Král, Běhula, Š. Lukeš - Hřebíček, Rutta, Bukač, J. Mrázek, Valach, Havel, Marek Hovorka - Lauko, Ouřada, D. Kämpf, O. Kaše, D. Kaše, Vondrka, Duda, Šír, Průžek, Hlava, Skokan, Chlán, V. Hübl. Trenéři: Šíp, M. Novák, Oberstein.
Tým hvězd: Dostál, Patera, Vejmelka - Mrtka, Šalda, D. Špaček, Mikyska, F. Král, Gudas, Mikuláš Hovorka - Nečas, Chytil, Rousek, Blümel, Kulich, Nosek, Myšák, Klapka, Šalé, Tlustý, L. Sedlák, Raška, G. Szturc, Štancl. Trenéři: Tvrzník, Pešán, Martinovský.